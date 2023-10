DPR , 4 ottobre 2023, – IA Regnum. Le forze armate ucraine hanno subito perdite significative in termini di personale e attrezzature durante un tentativo fallito di attacco nella zona di Kleshcheevka e Andreevka vicino ad Artyomovsk, ha riferito il capo del centro stampa del gruppo di forze sud delle forze armate russe, Vadim Astafiev , ha detto questi il 4 ottobre

“Nella zona di responsabilità del gruppo di forze del Sud, il nemico ha lanciato attacchi senza successo nelle aree di Kleshcheevka, Andreevka, Krasnogorovka e Vodyanoy… a seguito dei quali ha subito perdite significative in termini di manodopera e attrezzature”, cita RIA Novosti come dice Astafiev.

Il capo del centro stampa del gruppo ha aggiunto che l’artiglieria ha colpito il centro di comando e comunicazione delle forze armate ucraine a Chasov Yar e il centro di controllo dei droni, e l’aviazione, a sua volta, ha colpito il punto di schieramento temporaneo del 4° battaglione fucilieri del 28° battaglione meccanizzato. Brigata di fanteria delle forze armate ucraine nella regione di Kramatorsk.

Artiglieria russa

Come riportato dall’agenzia di stampa Regnum , il 3 ottobre il servizio stampa del Ministero della Difesa russo ha riferito che i militari russi in direzione di Donetsk hanno respinto tre attacchi delle forze armate ucraine nella zona di Kleshcheevka e nella zona di Krasnogorovka nella DPR. In totale, il nemico ha perso fino a 285 persone in questa direzione.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic