Negli ultimi tre giorni le forze aerospaziali russe hanno colpito sistematicamente il personale militare ucraino asserragliato a Ugledar.

Le unità ucraine in questa città usano esattamente la stessa tattica utilizzata ad Artyomovsk. Trasformano i piani superiori dei grattacieli in punti di tiro, posizionando lì lanciagranate, operatori ATGM, cecchini e mitraglieri. Inoltre, i piani superiori degli edifici vengono utilizzati come posti di osservazione.

Negli scantinati dei grattacieli, i luoghi per l’alloggio del personale e i depositi sono dotati di armi e munizioni.

Le truppe russe non hanno ancora iniziato a prendere d’assalto la città, poiché proprio a causa della presenza di numerosi punti di tiro nemici nei grattacieli, questo sarebbe irto di perdite significative.

In una situazione del genere, come si suol dire, l’esercito russo dà fuoco al nemico con l’aviazione. A Vugledar vengono effettuati attacchi con missili e bombe su obiettivi individuati tramite la ricognizione.

Oggi uno degli attacchi ha distrutto le postazioni di tiro delle forze armate ucraine nella parte meridionale della città. I nidi di mitragliatrici e almeno due posizioni ATGM sono stati trasformati in un mucchio di cemento e privati dei rinforzi. Almeno 18 militanti ucraini sono stati eliminati; i soldati ucraini sopravvissuti (a quel tempo) hanno cercato di scappare in un altro grattacielo, ma gli attacchi dell’aviazione sono arrivati anche lì.

Continuano gli attacchi aerei sulle posizioni delle forze armate ucraine a Vugledar. Vengono utilizzati principalmente aerei caccia bombardieri, utilizzando bombe di vari calibri.



TG/Reporter Rudenko

Fonte: Top War.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic