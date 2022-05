War Zone. L’attacco di missili Kalibr nella regione di Leopoli ha distrutto il personale delle forze armate ucraine e armi straniere

Missili Kalibr ad alta precisione a lungo raggio con base marittima, destinati nell’area della stazione ferroviaria di Starichi nella regione di Leopoli, hanno distrutto il personale delle formazioni di riserva ucraine, nonché lotti di armi straniere e equipaggiamento militare dagli Stati Uniti e dai paesi europei , preparati per la spedizione nel Donbass, ha riferito il Ministero della Difesa.

Inoltre, missili aerei e terrestri ad alta precisione a lungo raggio “hanno distrutto le riserve nemiche che hanno completato il coordinamento del combattimento sul territorio dei centri di addestramento nelle aree degli insediamenti di Akhtyrka, nella regione di Sumy e Desna, nella regione di Chernihiv”, ha riferito il dipartimento dell’esercito in un canale Telegram .

“I missili lanciati dall’aria ad alta precisione delle forze aerospaziali russe hanno colpito due posti di comando e un centro di comunicazione, tra cui la 30a brigata meccanizzata nell’area di Bakhmut, 28 aree di concentrazione di manodopera e equipaggiamento militare delle forze armate ucraine, due depositi di armi e munizioni a razzo e artiglieria nelle aree degli insediamenti di Ugledar e Konstantinovka della Repubblica popolare di Donetsk. A seguito degli attacchi, più di 470 nazionalisti sono stati uccisi, 68 unità di equipaggiamento militare sono state disabilitate. Inoltre, una sottostazione di trazione è stata distrutta nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Merefa nella regione di Kharkiv, che ha assicurato la consegna di armi e attrezzature militari dagli Stati Uniti e dai paesi occidentali al Donbass”, ha affermato il ministero della Difesa.

Inoltre, secondo il dipartimento militare, l’aviazione operativa-tattica e dell’esercito ha colpito nove posti di comando, 93 aree di concentrazione di manodopera e equipaggiamento militare delle forze armate ucraine, nonché tre depositi di munizioni nei distretti di Luparevo e Shevchenkovo della regione di Nikolaev.

Nave russa lancia missili Kalibr

Inoltre, truppe missilistiche e artiglieria hanno colpito sei posti di comando, 224 aree di concentrazione di manodopera e equipaggiamento militare delle forze armate ucraine, 12 batterie di artiglieria e mortaio in postazioni di tiro, quattro batterie del BM-21 Grad MLRS e due stazioni radar per il rilevamento di bersagli aerei.

“I sistemi di difesa aerea russi sugli insediamenti di Pitomnik, Izyum, Snezhkovka, Olkhovatka, Dementievka, Russkaya Lozovaya, Bolshiye Prokhody e Petrovskoye della regione di Kharkov, Staromikhaylovka, Novotamarovka, Novotroitskoye, Nevelskoye, Sverdlovo, Avdeevka e Vladimirovka della Repubblica popolare di Donetsk sono stati distrutti 23 Veicoli aerei senza pilota ucraini . Inoltre, nell’area di Chernobaevka nella regione di Kherson, sono stati intercettati otto razzi Smerch MLRS, afferma il rapporto.

“Ieri (lunedì 16 maggio – circa VISTA) dalle 10:00 alle 11:00 i nazionalisti ucraini dei sistemi di lancio multiplo di razzi “Smerch” hanno attaccato le aree residenziali della città di Kherson. I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato tutti i 10 razzi ucraini”, ha affermato il ministero della Difesa. Si sottolinea che non ci sono unità di truppe russe nella città di Kherson. “Il regime di Kiev ne è ben consapevole. Il colpo è stato deliberatamente inflitto alla popolazione civile di Kherson come rappresaglia per aver sostenuto la Federazione Russa”, si legge nella nota.

“In totale, dall’inizio dell’operazione militare speciale, sono stati distrutti: 168 aerei, 125 elicotteri, 912 velivoli senza pilota, 309 sistemi missilistici antiaerei, 3.134 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 385 lanciarazzi multipli, 1.542 artiglieria da campo e cannoni da mortaio, oltre a 2983 unità di veicoli militari speciali”, ha concluso il ministero della Difesa.

Il 24 febbraio la Russia ha lanciato un’operazione militare speciale per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha definito lo scopo dell’operazione speciale “la protezione delle persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio dal regime di Kiev per otto anni”. Secondo il capo di stato, l’operazione speciale ha scongiurato un pericolo reale che incombeva sulla Russia.

Fonte: Vz.ru news

Traduzione: Sergei Leonov