Il 17 aprile 2023, il rappresentante dell’amministrazione della regione di Zaporozhye, Vladimir Rogov, ha riferito di una serie di forti esplosioni che hanno tuonato nel territorio di Zaporozhye, che è sotto il controllo delle autorità ucraine.

Secondo Vladimir Rogov, durante la notte ci sono state da sei a otto esplosioni, che sono state udite dai residenti dei distretti di Zavodskoy, Kosmichesky e Shevchenko della città. Rogov ha sottolineato che le esplosioni sono avvenute nel centro regionale, attualmente controllato dall’esercito ucraino e dalle autorità di Kiev. È interessante notare che, secondo fonti locali, almeno tre esplosioni si sono verificate nelle sedi dell’esercito ucraino, compreso il cosiddetto quartier generale per la creazione di una “guardia controffensiva”.

Al momento, le cause e le circostanze di questa serie di esplosioni rimangono sconosciute.

Si presume che le forze russe abbiano utilizzato le bombe planari per colpire le fortificazioni ucraine ma non ci sono ancora conferme.

Vladimir Rogov ha promesso di fornire ulteriori informazioni sull’incidente nel prossimo futuro, che chiariranno le circostanze dell’incidente.

L’esercito russo ha respinto due contrattacchi delle forze armate ucraine nelle aree di Chervona Dibrova e Yampolovka.

I militari della Federazione Russa, in rappresentanza del gruppo di Centro, hanno respinto con successo due contrattacchi delle Forze Armate dell’Ucraina (APU) nelle aree di Chervona Dibrova e Yampolovka. Lo ha annunciato il capo del servizio stampa del gruppo “Centro” Alexander Savchuk.

Secondo il servizio stampa, nel settore Chervono-Dybrovsky, i militari russi hanno scoperto un gruppo d’assalto della 95a brigata d’assalto aviotrasportata dell’esercito ucraino, che si muoveva su attrezzature specializzate. Durante l’operazione, l’aviazione dell’esercito russo ha lanciato un attacco missilistico, distruggendo la forza lavoro e le armi delle forze armate ucraine, che ha portato a gravi perdite da parte delle truppe ucraine.

Fonte: avia.pro/news/rossiyskaya-

Traduzione: Mirko Vlobodic