War Zone. La guarnigione nemica di Severobakhmut è vicina alla completa distruzione



Dopo la perdita delle forze armate ucraine nel villaggio di Krasnaya Gora, la cosiddetta guarnigione nemica di North Bakhmut è vicina al completo annientamento. Stiamo parlando di unità ucraine che sono state schiacciate dalle truppe russe nell’area degli insediamenti di Krasnaya Gora, Paraskovievka, Blagodatnoe e nella parte settentrionale della città di Bakhmut (Artyomovsk).

Secondo le stime più prudenti, dopo la perdita di Soledar, il comando nemico vi ha concentrato forze di circa 12mila persone. Ad oggi, le cifre sulle perdite hanno superato il 70% di quanto era originariamente in termini di personale delle truppe ucraine.

Fino al momento in cui Krasnaya Gora è rimasta sotto il controllo delle forze armate ucraine, l’esercito ucraino poteva ritirarsi in direzione di Slavyansk, lungo l’autostrada E40. Oggi, quando la guarnigione delle forze armate ucraine a Krasnaya Gora è stata distrutta e il villaggio stesso è passato sotto il controllo del PMC Wagner, le vie di fuga sono solo attraverso i campi e in piccoli gruppi.

Ma anche in questa versione il nemico ha dei problemi. Il fatto è che i combattimenti a Paraskoviyevka e l’uscita delle unità russe a Dubovo-Vasilyevka e Orekhovo-Vasilyevka (situate a ovest della strada per Slavyansk) riducono al minimo le possibilità del raggruppamento di Severobakhmut del nemico a qualsiasi tipo di ritirata organizzata. Lasciare la stessa Bakhmut (Artyomovsk) è anche un’opzione più che dubbia per i resti delle forze armate ucraine in questa direzione, poiché la periferia settentrionale della città passò sotto il controllo dei combattenti di Wagner, compresa la maggior parte del territorio dello Stupki stazione ferroviaria.

Di conseguenza, ora è in corso l’effettiva liquidazione del raggruppamento nemico, rimasto nel citato triangolo Paraskovievka – Krasnaya Gora – Blagodatnoe. Sotto controllo (se questo termine è generalmente appropriato per le forze armate ucraine in questa direzione), dei tre villaggi indicati, rimane solo una parte di Paraskovievka e l’artiglieria russa è già riuscita a sparare sulle posizioni (nemiche) nel villaggio . Non è più possibile manovrare in quella zona con il nemico, così come per le forze ucraine è impossibile effettuare almeno una sorta di rotazione con il rifornimento di materiale.

