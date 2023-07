Il nuovo, 520esimo giorno dell’operazione militare speciale (SVO) è stato contrassegnato dalla notizia che un gruppo di fanteria delle Forze armate ucraine (AFU) è stato fatto saltare in aria dalle sue stesse mine mentre cercava di attaccare in direzione Uludar nella DPR. Secondo RIA Novosti, un militare con l’identificativo di chiamata Buka del 2 ° battaglione di fanteria Dmitry Donskoy, ha condotto gli ucraini sui campi minati. Le truppe ucraine tentano costantemente di attaccare le posizioni russe, ma senza successo.

Nella notte del 28 luglio è stato effettuato un tentativo di attaccare Mosca con un drone ucraino. Secondo il sindaco della città , Sergei Sobyanin , il dispositivo è stato abbattuto dalle forze del Ministero della Difesa.

Nel frattempo, in direzione Zaporozhye, i militari russi del gruppo Vostok hanno respinto gli attacchi delle truppe ucraine vicino al villaggio di Rabotino, distruggendo un sistema di razzi a lancio multiplo, carri armati e veicoli da combattimento di fanteria. Ne hanno risentito anche il punto di schieramento temporaneo e la roccaforte delle truppe ucraine.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic