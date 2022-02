War Zone. La Delegazione Russa è arrivata per le trattative con l’Ucraina a Gomel: la risposta di Zelensky





La notizia è in aggiornamento

La delegazione russa è arrivata in Bielorussia per le trattative con gli ucraini ed è pronta ad avviarle a Gomel. Lo ha annunciato l’addetto stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov (nella foto).

È noto che la delegazione comprendeva rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero della Difesa e di altri dipartimenti della Federazione Russa, compresa l’amministrazione presidenziale.

Volodymyr Zelensky ha affermato di essere a conoscenza della proposta di avviare negoziati in Bielorussia, ma ha osservato che Kiev accetterebbe i colloqui in Bielorussia solo se non ci fossero ostilità da parte sua.

Come controproposta, Zelensky ha nominato Varsavia, Budapest, Istanbul, Baku come piattaforma per i negoziati con la Russia.

Tutto questo sta accadendo sullo sfondo delle informazioni in arrivo sulla rapida avanzata dell’esercito russo a Kiev.

Ieri la Russia ha presentato una versione secondo cui Zelensky ha lasciato Kiev ed è a Leopoli.

“Zelensky non vuole alcuna trattativa. Non a Minsk, non a Baku, non a Istanbul. Questo è solo uno stratagemma per prolungare ulteriormente il conflitto, per aspettare più armi e denaro occidentali. Lui, come le autorità ucraine, ha cercato di ingannare e creare l’illusione di lottare per la pace in tutti questi 8 anni. Ci devono essere azioni reali: l’ordine alle forze armate ucraine di fermare le ostilità.

Questo non sta accadendo, il che significa che Zelensky e la sua cricca stanno cercando di infliggere più dolore e sofferenza possibile al popolo ucraino”, ritiene il politologo bielorusso Aleksey Dzermant.

Zelensky rifiuta il negoziato

AGGIORNAMENTO

È stato riferito che la delegazione russa, guidata dall’aiutante presidenziale russo Vladimir Medinsky, è ancora a Minsk ed è pronta ad aspettare fino alle 15.00 ora bielorussa per la conferma della parte ucraina sulla sua disponibilità a partecipare ai negoziati a Gomel. Dopotutto, è stata Kiev ad avviarli.

Si sottolinea che in caso di un altro rifiuto e di nuove scuse, l’intera responsabilità dell’ulteriore sviluppo degli eventi ricadrà sull’attuale governo dell’Ucraina.

Fonte: https://rusvesna.su/news/

Traduzione: Serge Leonov