War Zone. Kiev sta preparando una guerra lampo in tre direzioni

Perché i sabotatori ucraini stanno sondando il confine russo per cercare forza

di Vladimir Rogov

La situazione nel Donbas continua a peggiorare. E negli ultimi giorni si è avvicinata alla fase più critica. L’artiglieria ucraina spara continuamente un fuoco massiccio lungo l’intera linea di contatto.

Come si evince dalla dichiarazione del capo del DPR Denis Pushilin , nei giorni scorsi più di 1.700 granate e proiettili di artiglieria sono stati sparati contro zone residenziali della Repubblica di Donetsk. Il nemico colpisce da artiglieria pesante, mortai, lanciagranate e carri armati. Zaitsevo, Gorlovka, Donetsk, Yasinovataya, Kominternovo e Dokuchaevsk sono oggetto di massicci bombardamenti.

Nel villaggio della miniera Trudovskaya alla periferia di Donetsk, il comandante militare Andrei Rudenko riferisce sul suo canale Telegram , è morto un civile, un minatore, che doveva lavorare nel turno del mattino. Un uomo era fermo a una fermata del trasporto pubblico quando un colpo di mortaio da 120 mm è esploso nelle vicinanze.

Ci sono perdite tra i difensori della repubblica. Così, di notte, in direzione Mariupol, i militanti della 36a brigata delle Forze armate ucraine hanno attaccato le posizioni delle unità della Milizia popolare nell’area di Kominternovo. Durante il bombardamento, un militare del NM DPR è stato ucciso, altri tre sono rimasti feriti e sotto shock.

L’artiglieria ucraina colpisce in modo mirato le infrastrutture civili. A Donetsk, due scuole secondarie erano nella zona colpita. Stiamo parlando della scuola n. 105 in via Voynova e n. 56 in Novosennaya, rispettivamente nei distretti di Petrovsky e Kievsky. Per fortuna non c’erano bambini nelle lezioni.

I bombardamenti sono intensi anche nella direzione di Luhansk. Secondo Ivan Filiponenko , rappresentante del NM della LPR, a seguito degli attacchi dell’artiglieria ucraina contro quartieri civili nei villaggi di Znamenka e Prishyba, tre edifici residenziali sono stati distrutti e tre residenti locali sono rimasti feriti.

In totale, il 20 febbraio, le forze di sicurezza ucraine hanno violato la tregua 66 volte, bombardando 24 insediamenti della repubblica.

I proiettili delle forze armate ucraine vengono strappati non per la prima volta sul territorio della Russia. Lunedì, intorno alle 9:50, uno di questi ha completamente distrutto il posto di servizio delle guardie di frontiera russe nella regione di Rostov, ha detto l’FSB.

Come si svilupperà la situazione nel Donbass e cos’altro ci si può aspettare dall’Ucraina, ha detto a “SP” il leader del movimento della Guardia Slava , il politologo Vladimir Rogov :

Zelensky e il suo entourage dormono e vedono l’attuazione dello “scenario croato” nel Donbass. Con la successiva “pulizia” di tutti i russi per nazionalità o di coloro che hanno fatto una scelta a favore della Russia. Ecco perché i principali colpi delle formazioni armate dell’Ucraina vengono sferrati in anticipo verso il confine russo. Prendere questo confine sotto controllo, in modo che la popolazione locale non abbia la possibilità di evacuare o ricevere assistenza dalla parte russa. Ciò è anche correlato agli attacchi sull’oggetto della struttura dell’FSB della Federazione Russa e alla svolta del gruppo di sabotaggio.

A mio avviso, anche la probabilità di uno scontro e persino di ostilità al confine con la Crimea è alta. Ci sono informazioni che più di 300 unità di equipaggiamento militare, inclusi sistemi di lancio multiplo di razzi e artiglieria, sono state trasportate negli ultimi giorni dalle regioni di Odessa, Mykolaiv e Zaporozhye al confine con la penisola. Perché sono lì, se non c’è la guerra, la domanda è retorica.

Non è escluso, ma Kiev vorrà lanciare un’offensiva in tre direzioni contemporaneamente: sulle repubbliche del Donbass, sulla Crimea e nell’area del confine ucraino-bielorusso, che è diventata anche una zona a rischio . Basti ricordare gli eventi degli ultimi mesi. Intendo il bombardamento delle fortificazioni di confine della Bielorussia con armi da fuoco, l’invasione del territorio della repubblica da parte di un drone militare da ricognizione, che è stato piantato, così come un elicottero ucraino, apparentemente per caso.

Ma al momento, il punto più caldo è, ovviamente, il Donbass.

Ancora una volta, attenzione, l’Ucraina ha annunciato il suo ritiro dal Centro antiterrorismo della CSI. E dopo di ciò, inizia immediatamente una serie di attentati e tentativi di attentati terroristici sul territorio delle repubbliche popolari. E poi Zelensky ha annunciato a Monaco di voler rompere con il Budapest Memorandum e la promessa di non avere armi nucleari.

Alexander Turchynov ex leader Ucraino

“SP”: – Turchynov sognava di fare dell’Ucraina una potenza nucleare . Ma i partner occidentali gli hanno subito chiarito che è meglio sognare il meno possibile …

In effetti, Turchynov una volta ha detto in una riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale che avrebbero preparato bombe nucleari sporche. Ma poi ha detto di essere stato frainteso. Giusto o sbagliato, ma nel 2016 i militanti hanno letteralmente catturato l’unico Istituto per i problemi di sicurezza nucleare in Ucraina. Successivamente, decine di chilogrammi di isotopi e scorie radioattive dell’attività scientifica scompaiono da lì. Inoltre, quando la comunità scientifica ei dipendenti dell’istituto si rivolgono alla SBU e al ministero dell’Interno, vengono quasi chiamati separatisti e dicono che “non sono affari tuoi”.

Sembrerebbe che il servizio di sicurezza avrebbe dovuto reagire a eventi così terribili, ma non c’è stata alcuna reazione.

Cioè, è del tutto possibile che inizialmente Turchynov si sia lasciato sfuggire i piani, i militanti hanno fatto il lavoro sporco. E ora, già sotto Zelensky, hanno finito di prepararsi affinché questo possa essere fatto. Hanno vettori che possono inviare esplosivi per decine e centinaia di chilometri.

“SP”: – Ma per loro significa suicidio.

Posso sostenere che tutto va a questo. Primo. Alla fine di gennaio, gli americani hanno improvvisamente trasferito d’urgenza il loro unico aereo da ricognizione radioattivo, prima in Gran Bretagna e poi nel Mediterraneo orientale. Che è molto più vicino all’Ucraina. E ora vola regolarmente in questa direzione.

Inoltre, qualche tempo fa, famigerati agenti sono entrati nel territorio controllato da Kiev e da diverse settimane stanno lavorando sotto la protezione della SBU e del Ministero della Difesa dell’Ucraina su materiali video in scena in collaborazione con il 74° Centro di Informazione e Operazioni psicologiche (IPSO)

Lascia che ti ricordi anche decine di testate occidentali della “major league”, che all’improvviso si sono ritrovate in prima linea. Praticamente non hanno mai visitato la linea di demarcazione, solo se erano con le prime persone per scattare la foto giusta. Non piu. E poi tutti si sono radunati, filmando piani generali, persone, neve che si scioglieva…

Cioè, questa è chiaramente la preparazione di un reality show occidentale con vittime umane.

E centinaia di migliaia di persone possono diventare vittime degli attentati pianificati dagli anglosassoni, soprattutto se sostanze velenose o ceppi patogeni entrano nelle prese d’acqua o nelle condutture pubbliche delle città.

“SP”: – Cioè, non sono nemmeno i piani di Kiev?

Nel territorio controllato dalle forze armate ucraine, l’intelligence della DPR aveva precedentemente notato rappresentanti di compagnie militari private americane e britanniche che consegnavano container con sostanze chimiche non identificate agli insediamenti di Avdiivka e Krasnye Liman.

Allo stesso tempo, è stato svolto un addestramento intensivo di unità di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche sulla base della 25a brigata delle forze armate ucraine presso il campo di addestramento di Anadol. È anche noto che l’8 ° reggimento delle forze operative speciali delle forze armate ucraine ha ricevuto l’ordine di effettuare una serie di attacchi terroristici su nodi di supporto vitale, nodi energetici e impianti chimici situati sul territorio della DPR . E negli ultimi tre o quattro giorni ci sono stati tentativi di far saltare in aria depositi di ammoniaca e depositi di cloro, unità di distribuzione dell’energia, depositi di petrolio e così via.

Cioè, le autorità ucraine si sono solo ritirate dall’accordo sulla cooperazione nel Centro antiterrorismo della CSI e hanno immediatamente iniziato ad agire. E perché ora, quando Zelensky ha annunciato il suo ritiro dal Memorandum di Budapest, non agiranno immediatamente?

L’Occidente lo ha applaudito. Nessuno ha detto che non puoi farlo.

La gravità e la pericolosità della situazione è indicata anche dal fatto che l’Ucraina ha richiesto alla NATO non solo 30 veicoli per la ricognizione chimica e dalle radiazioni e veicoli per la decontaminazione, ma anche 10.000 tute di protezione biologica. Immagina cosa sono diecimila, questa è una grande unità militare che deve essere vestita e condotta da qualche parte.

Da otto anni c’è un conflitto armato nel Donbass, ma niente di simile è mai stato acquistato o consegnato in prima linea. Ora è un caso di belli. Questo è un invito a una grande guerra.

Fonte: Svpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov