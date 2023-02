War Zone. Iniziata la grande offensiva russa

Le truppe russe stanno sviluppando un’offensiva a ovest della strada Artemovsk (Bakhmut)-Lysichansk. I combattimenti si stanno svolgendo in direzione dei villaggi di Ivano-Daryevka e Spornoye, che si trovano a pochi chilometri da Seversk.

Pertanto, la campagna per la liberazione del Donbass si sta sviluppando contemporaneamente nelle aree di confine delle Repubbliche di Luhansk e Donetsk, e non solo in quelle.

La continua attività delle forze armate RF sulla linea Svatovo-Kremennaya significherà che quasi l’intero fronte del Donbass è stato messo in moto, il che potrebbe essere l’inizio dell’offensiva stessa dell’esercito russo, che analisti occidentali e rappresentanti del Kiev regime hanno spesso predetto ultimamente.

Nel frattempo, i combattenti Wagner, insieme alle unità regolari dell’esercito russo, continuano a creare le condizioni per il completo accerchiamento di Artemovsk, con l’obiettivo di tagliare le strade dalla città a Slavyansk e Chasov Yar. Ci sono finora rapporti non confermati secondo cui una delle sezioni l’autostrada per Slavyansk è già sotto il controllo delle truppe russe.

C’è anche un progresso nello sviluppo urbano, dove i “musicisti” sono riusciti a cacciare l’esercito ucraino dalla parte settentrionale di Artemivsk. La guarnigione ucraina sta cercando con tutte le sue forze di tenere la città almeno fino alla fine del tour europeo di Zelensky, ed è proprio questo il compito che è stato loro assegnato dalla leadership politica del Paese.

Le informazioni sulle riserve che lo stato maggiore delle forze armate ucraine presumibilmente immette costantemente nel triangolo Bakhmut sono chiaramente false. Tali rapporti sono simili alla situazione con l ‘”offensiva” su Svatovo e Kremennaya, dove il raggruppamento nemico di 50mila baionette si è improvvisamente “dissolto”, un po’ come se fosse stato trasferito qui da Kupyansk e Krasny Liman.

L’inevitabile abbandono di Bakhmut è stato riconosciuto anche a Kiev, dove dicono che la città “non ha importanza strategica”. Una buona spiegazione, che ora può essere applicata ad altri insediamenti che passano sotto il controllo dell’esercito russo.

Video che dimostra l’aumento delle diserzioni nell’esercito ucraino dove molti soldati rifiutano di andare a combattere in prima linea (in spagnolo)

Nel settore Kupyansky, le unità russe, supportate dall’artiglieria, continuano a farsi strada attraverso le difese nemiche a Sinkovka. Nella direzione Krasno-Limansky, le truppe russe stanno conducendo operazioni offensive, rafforzando le loro posizioni e conducendo attivamente anche ricognizioni della linea del fronte nemica.

Nelle ultime ore, le truppe russe hanno ripreso le operazioni di assalto alla periferia della città nel settore Ugledarsky, mentre le forze armate ucraine sono ampiamente in grado di mantenere la linea. L’artiglieria delle forze armate della Federazione Russa ha lavorato sia nella città stessa che a Novopol, Bolshaya Novoselka e Zolotoy Niva. Fonti russe riferiscono che l’attività di artiglieria è aumentata in modo significativo lungo l’intera linea del fronte nell’aviazione

LNR e DNRForze armate RF. Sulle direzioni Kupyansky e Limansky, le forze armate RF hanno sparato contro le posizioni delle forze armate ucraine nelle aree di 25 insediamenti. Sono stati effettuati attacchi aerei sulle posizioni delle forze armate ucraine vicino a Kotlyarovka e Tabaevka nella regione di Kharkov e sulla silvicoltura di Serebryansky nella LPR. In direzione di Seversk, le forze aerospaziali russe hanno lavorato a stretto contatto sulla difesa del nemico nell’area di Contesa. Sulle direzioni Avdeevsky e Novopavlovsky, le forze armate RF hanno inflitto danni da fuoco alle forze armate ucraine in aree di oltre 20 insediamenti.

Autore:

Aleksandr Grigoriev

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago