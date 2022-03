WAR ZONE. IL SABOTAGGIO DEL PROCESSO DIPLOMATICO DI KIEV APRE LE PORTE A UNA NUOVA FASE DELL’OFFENSIVA RUSSA

Il 12 marzo, le forze armate russe e le unità delle milizie popolari del Donbas hanno continuato le loro operazioni offensive contro le forze di Kiev. Come nei giorni precedenti, le azioni militari più attive sono in corso nella parte meridionale e orientale dell’Ucraina.

Nella regione del Donbas, unità della Milizia popolare della Repubblica di Donetsk, con il supporto del fuoco delle forze armate russe, hanno preso il controllo di Valerianovka, Zeleny Gai e hanno bloccato Novoandreevka da sud e da est.

Le forze della Repubblica popolare di Lugansk hanno preso il controllo di Surovtsevka, Schedrischevo, Zhitlovka e hanno bloccato Rubezhnoe.

Per quanto riguarda le azioni delle forze armate russe, il ministero della Difesa ha riferito che queste hanno raggiunto Novodonetskoe, Novomayorskoe e Pavlovka.

Allo stesso tempo, le forze pro-Kiev hanno denunciato l’intensificarsi degli attacchi nell’area della città di Mykolaiv, nel settore meridionale delle operazioni. Nei giorni scorsi le forze russe hanno lavorato per bloccare la città e dal 12 marzo l’operazione in tal senso è la sua fase attiva. Attualmente, la città è completamente bloccata da sud, sud-est e sud-ovest e le unità russe operano attivamente a nord e ad est della città.

Tenendo conto della recente perdita di Volnovakha da parte delle forze pro-Kiev e dell’avanzata a Mariupol, la situazione generale del governo di Kiev e delle sue forze nella parte meridionale del Paese appare come un crollo quasi totale della difesa organizzata. Le restanti forze pro-Kiev agiscono come unità separate che cercano di mantenere il controllo su punti importanti senza alcuna possibilità di prendere iniziative o organizzare grandi contrattacchi.

Il video dell’operazione di atterraggio in elicottero delle forze russe rilasciato dalla parte russa. Il video probabilmente mostra l’operazione per prendere il controllo dell’aeroporto di Hostomel vicino a Kiev:

Un’unità avanzata delle forze russe opera nella regione di Chernihiv:

Un attacco a un veicolo blindato BMP delle forze di Kiev:

Inoltre, la mattina del 12 marzo, le forze armate russe hanno effettuato un altro attacco con armi a lungo raggio di alta precisione sull’infrastruttura militare dell’Ucraina. La parte russa ha riferito che l’attacco ha disabilitato l’aeroporto militare di Vasylkov e il centro principale di radio e radio-intelligence delle forze armate ucraine a Brovory.

Durante lo scorso giorno, l’aviazione operativa-tattica e militare russa ha colpito 145 unità militari delle forze armate ucraine. Tra gli obiettivi c’erano 3 sistemi missilistici antiaerei, 8 posti di comando e centri di comunicazione, 5 depositi di munizioni e carburante, 78 aree di concentrazione di equipaggiamenti militari.

Le forze dell’aviazione e della difesa aerea militare russe hanno abbattuto 5 veicoli aerei senza pilota, inclusi 2 UAV Bayraktar TB-2 e 1 missile tattico Tochka-U.

Secondo la parte russa, dall’inizio dell’operazione, le forze russe hanno disabilitato 3.491 oggetti dell’infrastruttura militare dell’Ucraina. Il seguente equipaggiamento militare delle forze di Kiev è stato distrutto: 123 veicoli aerei senza pilota, 1.127 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 115 sistemi di lancio multiplo di razzi, 423 cannoni e mortai di artiglieria da campo, 934 unità di veicoli militari speciali.

Un nuovo video che mostra il lavoro degli elicotteri d’attacco Ka-52:

Le recenti azioni del governo di Kiev in ambito internazionale e sul campo (soprattutto azioni per sabotare l’evacuazione dei civili dalla zona di combattimento) dimostrano che la leadership ucraina non è interessata a una soluzione diplomatica del conflitto nella fase attuale. Questa posizione crea le condizioni per la ripresa delle operazioni offensive attive delle forze armate russe in tutta l’Ucraina. Sembra che una sorta di “intesa diplomatica” tra Mosca e Kiev potrebbe avere almeno qualche prospettiva solo dopo il completo crollo della difesa delle forze di Kiev nelle città di Mykolaiv, Kharkiv e Mariupol.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago