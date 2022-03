War Zone.Il Ministero della Difesa russo ha aggiornato il rapporto sulla battaglia, la regione di Kherson si trova completamente controllata dall’esercito russo

Il 15 marzo, il maggiore generale Igor Konashenkov, portavoce del Ministero della Difesa della Federazione Russa, ha rilasciato l’ultimo briefing sulle operazioni militari speciali delle Forze armate russe in Ucraina. Alle 23:00 ora locale, il canale ufficiale delle forze armate russe Telegram e anche il Ministero della Difesa Pubblicata una sintesi della situazione della giornata. Sulla base delle informazioni rilasciate dall’esercito russo il 15, dall’inizio dell’operazione militare il 24 febbraio, l’esercito russo ha distrutto un totale di 1306 carri armati e veicoli corazzati, 471 pezzi di artiglieria di vario tipo, 127 lanciarazzi multipli, e veicoli militari speciali 1054. 156 droni.

Nel video diffuso dall’esercito russo il 15, si dice che si tratti dell’equipaggiamento abbandonato dall’esercito ucraino sull’autostrada a Kherson.

Konashenkov ha annunciato che l’esercito russo ha completamente preso il controllo dell’intero territorio dell’Oblast di Cherson.

Durante l’operazione del 15 marzo, le forze aerospaziali russe e le forze di difesa aerea hanno abbattuto un totale di 16 aerei ucraini di vario tipo, tra cui 1 Su-24, Su-25 ed elicotteri Mi-8, e 6 aerei. compreso il TB-2 di fabbricazione turca.

L’esercito russo ha inviato l’aviazione tattica, l’aviazione dell’esercito e veicoli aerei senza pilota e ha distrutto un totale di 136 obiettivi militari ucraini durante le operazioni della giornata, inclusi 7 posti di comando e hub di comunicazione, 4 set di sistemi di difesa aerea e 4 set di Sistemi missilistici di difesa aerea S-300 Apparecchiature radar e antincendio, 3 lanciarazzi multi-canna, 1 equipaggiamento per la guerra elettronica, 4 depositi di rifornimenti e munizioni e 72 punti di assemblaggio delle apparecchiature.

L’aviazione russa ha distrutto tre hangar in un aeroporto militare vicino a Kramatorsk, dove erano parcheggiati quattro aerei d’attacco ucraini Su-25, una cannoniera Mi-24 e cinque Mi-25. 8 elicotteri. È stato riferito che Kramatorsk si trova a circa 80 chilometri a nord di Donetsk.Secondo il sito web del consolato cinese a Odessa, ci sono molte fabbriche di macchinari e attrezzature su larga scala nella regione di Donetsk.

Chernihiv. sotto controllo russo

Konashenkov ha menzionato alla conferenza stampa che durante la battaglia notturna del 14, le forze aviotrasportate russe hanno occupato una postazione dell’ esercito ucraino e una roccaforte di mercenari stranieri nell’insediamento di Guta-Mezhgilsika. È stato riferito che Guta-Mezhgilsika significa letteralmente officina di fusione in montagna. Il villaggio si trova a nord della città di Kiev. Irpin, Bucha, dove prima c’erano feroci battaglie, e Khosto con l’aeroporto Antonov a nord-est di Mei e altri luoghi.

Il video diffuso dal Ministero della Difesa russo il 15 marzo mostra le armi occidentali catturate dalle forze aviotrasportate

Konashenkov ha sottolineato che le forze aviotrasportate russe hanno sequestrato 10 set di sistemi anticarro “Javelin” di fabbricazione americana, nonché armi fornite da molti altri paesi occidentali all’Ucraina, e queste armi “esotiche” saranno anche consegnati alla milizia del Donbas .

Ci sono voluti 20 giorni e 20 notti prima che l’esercito russo dichiarasse il pieno controllo dello stato di Kherson vicino alla penisola di Crimea

Le aree adiacenti di Kherson Oblast includono Nikolaev, Zaporozhye e Dnipropetrovsk Oblasts, così come la penisola di Crimea, uno dei punti di partenza dell’esercito russo quando iniziò l’operazione, e Kherson Oblast. L’intero territorio si trova entro 200 chilometri dalla penisola di Crimea . Secondo i video sui siti di social network, nell’area urbana di Kherson, quando l’esercito russo ha distribuito rifornimenti ai residenti locali, è stato boicottato dai nazionalisti ucraini, principalmente giovani.

Altri video del 15 marzo hanno mostrato che la regione di Kherson è stata utilizzata come base per i rinforzi russi da utilizzare in altre parti meridionali dell’Ucraina. Il 15, nella città di Dnepr, che si trova a 300 chilometri dalla penisola di Crimea, il sindaco della città ha rilasciato informazioni sul suo canale telegram che parti della città sono state attaccate dall’esercito russo e i terminal e le piste del l’aeroporto dell’aviazione civile è stato attaccato e danneggiato in varia misura.

Secondo il rapporto di Konashenkov alla conferenza stampa, i miliziani di Donetsk hanno sfondato la linea di difesa nazionalista ucraina nell’offensiva in corso quel giorno, hanno preso il controllo degli insediamenti nella regione di Ponteremonovka e sono arrivati ​​a Vir Henetoretskoye e nell’area del Secondo Nuovo Villaggio. È stato riferito che Ponteremonovka si trova a circa 30 chilometri a nord-est della città di Donetsk, adiacente agli altri due luoghi.

Mariupol sotto assedio Popolazione in ostaggio estremisti ucraini

Il ministero della Difesa russo ha menzionato in un video introduttivo intitolato l’evacuazione dei residenti di Mariupol rilasciata il 15 che il governo locale era effettivamente paralizzato e i nazionalisti hanno preso in ostaggio i civili. Gli intervistati nel video sono tutti nelle loro auto e descrivono le interruzioni di cibo, acqua, riscaldamento e comunicazioni in città. L’agenzia di stampa TASS ha menzionato in un rapporto del 15 che due autobus del ministero della Difesa russo hanno evacuato lo stesso giorno 59 civili da Mariupol verso un insediamento temporaneo al confine russo-ucraino; un totale di circa 200 autobus sono stati organizzati dal Esercito russo per l’evacuazione dei civili, 50 dei quali sono stati alloggiati in Drive nella città.

