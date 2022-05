War Zone. Il comandante in capo delle forze armate ucraine chiede agli Stati Uniti di consentire il ritiro delle truppe ucraine dal fronte nel Donbas





26.05.2022 – 18:30

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny chiede agli Stati Uniti di esercitare pressioni su Zelensky per consentire il ritiro delle truppe da Severodonetsk, Lysichansk, Seversk, Artemovsk, Kramatorsk a Dnepropetrovsk o Pavlograd (regione di Dnipropetrovsk).

Lo dimostra un altro media insider ucraino: “Zaluzhny comunica direttamente con il Pentagono sulla situazione sul fronte orientale. Il comandante in capo delle forze armate ucraine insiste sulla necessità di ritirare le truppe da Severodonetsk, per non ripetere il destino del gruppo Mariupol”.

In Ucraina scrivono della crescente intensità del conflitto tra Zaluzhny e Zelensky, che ha bisogno di molte vittime e di “simboli di resistenza”.

Va notato che le truppe ucraine nel Donbass sono già il più vicino possibile a ripetere il destino della guarnigione di Mariupol.

Se l’ordine di ritirarsi non viene ricevuto, nel prossimo futuro le seguenti unità del 17 ° carro armato, 58a fanteria motorizzata, 111a e 118a brigata Terodefense, il battaglione nazionale “Donbass” delle forze armate dell’Ucraina, nonché il 4 ° , 27° brigata e 15° reggimento della Guardia Nazionale dell’Ucraina, saranno obbligate ad arrendersi o essere distrutte.

Come sottolinea Vitaly Kiselyov consigliere del capo del Ministero degli affari interni della LPR, le forze alleate stanno già combattendo entro i confini di Severodonetsk:

“Le nostre unità, mettiamola così, si sono già “arrampicate” nella periferia di Severodonetsk, i combattimenti continuano nell’area della stazione degli autobus. Il nemico, per la maggior parte, è demoralizzato da un solo tipo di forza soverchiante per effetto delle forze aerospaziali russe.



Il Cremlino ha consigliato a Kiev di “valutare sobriamente la situazione” e di accettare le richieste di Mosca

26.05.2022 – 16:20

Il Cremlino ha consigliato a Kiev di “valutare sobriamente la situazione” che si è sviluppata oggi nella zona dell’operazione militare speciale e di accettare i requisiti proposti da Mosca come condizioni per un cessate il fuoco.

Lo ha affermato l’addetto stampa del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, commentando su richiesta dei giornalisti le parole dell’ex segretario di Stato americano Henry Kissinger secondo cui l’Ucraina deve fare concessioni e accettare le richieste di Mosca.

Ricordiamo che il 24 maggio, intervenendo al World Economic Forum di Davos, Kissinger ha invitato i paesi occidentali a influenzare Kiev e trasmettere alle autorità ucraine la necessità di tornare al tavolo dei negoziati, anche se l’Ucraina dovrebbe fare concessioni per questo.

L’Occidente, secondo Kissinger, deve smettere di cercare di “sconfiggere la Russia in Ucraina”, poiché una tale strategia sarebbe dannosa per la stabilità a lungo termine in Europa.

Il Cremlino ha convenuto che le autorità ucraine devono accettare e valutare con sobrietà la situazione attuale.

Fonte: https://rusvesna.su/news/1653566547

Traduzione: Sergei Leonov