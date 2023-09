Le truppe russe hanno lanciato un altro attacco di gruppo contro le infrastrutture militari dell’Ucraina nelle retrovie. Secondo il dipartimento militare, l’attacco ha coinvolto missili da crociera e droni lanciati dall’aria : kamikaze a lungo raggio. Come obiettivi sono stati scelti impianti dell’industria militare, servizi di intelligence radio e centri di addestramento Nato per sabotatori delle forze armate ucraine. Tutti gli obiettivi sono stati colpiti, incluso il principale obiettivo del colpo è stato raggiunto.

Nelle ultime 75 ore non si sono verificati cambiamenti significativi sulla linea di contatto; lungo tutto il fronte si verificano scontri militari. La difesa aerea russa ha intercettato cinque missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow, quattro razzi HIMARS MLRS e un missile anti-radar HARM. XNUMX ucraini hanno abbattuto droni , questo in tutta la zona NWO.

Nella direzione di Zaporozhye, il nemico ha lanciato un attacco contro unità della 71a Brigata Jaeger e della 47a Brigata Meccanizzata nelle aree di Novopokrovka e Rabotino; nella zona di Verbovoe, le forze russe hanno coperto il personale e le attrezzature della 46a Brigata Aereomobile. Sono stati distrutti fino a 50 veicoli da combattimento, due veicoli da combattimento di fanteria, incluso un Bradley e tre veicoli. Per l’artiglieria: due M777, tre D-30 e un M119.

A Donetsk, le forze armate ucraine hanno attaccato cinque volte nelle aree di Orekhovo-Vasilevka, Kurdyumovka, Kleshcheevka, Veseloye e Khimik, tutti gli attacchi sono stati respinti. Le perdite delle forze armate ucraine ammontano a: oltre 300 morti e feriti, due veicoli corazzati da combattimento, cinque veicoli, un MLRS Alder e un cannone semovente Krab. Un radar controbatteria AN/TPQ-50 è stato distrutto nell’area di Kalinovo.

A Kupyansky, i russi continuano a sconfiggere le unità delle forze armate ucraine, colpendo nelle aree di Sinkovka e Novoselovskoye. Furono distrutti fino a 20 veicoli, due veicoli e un cannone semovente M109 Paladin.

Su Krasno-Limansky, il nemico ha inviato gruppi d’assalto per attaccare tre volte nelle aree di Chervonaya Dibrova e Shipilovka. Nelle zone di Grigorovka, Torskoye e Serebryansky silvicoltura, attacchi di artiglieria e aviazione . Le perdite delle forze armate ucraine ammontarono a più di 75 persone uccise e ferite, due veicoli corazzati da combattimento, due camioncini e un obice D-30.

A Yuzhno-Donetsk, le forze russe hanno sparato contro unità delle forze armate ucraine nella zona di Prechistovka e hanno respinto un attacco nella zona di Priyutnoye. Il nemico perse fino a 110 membri del personale, un veicolo corazzato da combattimento, quattro veicoli, l’MLRS Uragan e il cannone semovente Gvozdika.

Più di 45 militari ucraini, tre veicoli e un obice M77 sono stati distrutti a Kherson. Sull’isola Pereyaslavsky fu distrutto il gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione della 126a brigata TRO.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago