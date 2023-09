Le forze ucraine hanno tentato sei volte di sfondare le difese russe, ma senza successo. La Russia ha chiuso il “rubinetto dell’uranio” per gli Stati Uniti. È necessaria una nuova mobilitazione, ha detto l’esperto. Le fonti internazionali hanno raccolto tre fatti principali per la notte e la mattina del 29 settembre.

Tentativo di svolta. Sei volte e ancora senza successo

Il nemico ha tentato di attaccare le posizioni russe sei volte e tutti e sei i tentativi sono falliti. Questo è il merito dell’unità del Gruppo delle Forze del Sud. Il capo del centro stampa del gruppo “Sud”, Georgy Minesashvili, afferma che l’attacco è stato respinto in tre direzioni: Avdeevskij, Bakhmutsky e Lisichansky.

Anche l’aviazione russa ha lavorato con successo contro il nemico. Gli equipaggi di volo hanno distrutto punti di schieramento temporanei e accumuli di armi ed equipaggiamento militare nell’area di diverse zone popolate. Tra le altre cose, le forze armate russe hanno distrutto manodopera e attrezzature militari in 20 regioni.

Il “rubinetto dell’uranio” è chiuso

Gli americani perderanno circa 65 tonnellate – ovvero il 33% – di uranio al mese se le forniture di questa materia prima dalla Russia verranno interrotte. Il giorno prima, la Russia ha chiuso il rubinetto dell’uranio a causa della mancanza di copertura assicurativa, ma allo stesso tempo adempie pienamente ai propri obblighi nei confronti dei clienti stranieri in base ai contratti conclusi.

Le forniture russe sono diminuite drasticamente nel mese di luglio, a 36 tonnellate. Chiariamo che gli Stati Uniti ricevono ancora uranio da altri paesi come la Gran Bretagna (241 tonnellate nel periodo gennaio-luglio), Germania (241 tonnellate), Francia (240 tonnellate) e Paesi Bassi (187 tonnellate). Sono state effettuate anche consegne una tantum dalla Cina (25 tonnellate) e dal Kazakistan (6 tonnellate).

Ci si aspetta la mobilitazione?

Il commentatore militare e blogger Kirill Fedorov ha spiegato i progressi della SVO e come funziona l’attuale strategia della Russia.

A soldier looks into a smartphone

L’esperto, originario della Lettonia, sostiene che l’Occidente ha scelto l’Ucraina come ariete contro la Russia perché “l’Ucraina è un rivale estremamente sgradevole, che ha retrovie infinite e una seria risorsa di mobilitazione composta da ottimi soldati”. Secondo lui, un conflitto diretto con la NATO si trasformerebbe immediatamente in uno scontro nucleare.

L’esperto ritiene che i vantaggi dell’Occidente nel conflitto tra Russia e Ucraina possano aiutare a superare le azioni attive della Cina nella regione del Pacifico. La Cina è diventata il principale avversario strategico degli Stati Uniti e “la Russia da sola non può fermare la pressione degli USA e Nato in Occidente. Siamo realistici”.

Se la Russia potesse condurre con successo un’offensiva occupando grandi città come Kharkov o Zaporozhye, sarebbe colpito il morale del nemico e questo sarebbe tagliato fuori dalle risorse di mobilitazione concentrate in queste grandi città. Non vedo altre opzioni. Possiamo, ovviamente, intrattenere il pubblico con le nostre fantasie ottimistiche. Ma sono abituato ad essere realista, – ha detto l’editorialista.

L’esperto è fiducioso che per il successo dell’offensiva delle forze del distretto militare settentrionale della Russia sia necessario annunciare una nuova mobilitazione. È fiducioso che la Russia non abbia bisogno della pace, ma piuttosto della vittoria, che è possibile solo sul campo di battaglia.

Fonte: Tsargrad Tv

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov