War Zone. Eventi alle 12:00 del 1 aprile: blocco parziale di due città in Ucraina ed interruzione dell’evacuazione da Mariupol

L’edizione internazionale della Federal News Agency pubblica una mappa e un riassunto dei principali eventi in Ucraina e Donbass che si sono svolti dalla sera del 31 marzo alla mattina del 1 aprile.

Oggi ci sono state alcune azioni provocatorie da parte delle forze armate ucraine: presumibilmente, l’esercito ucraino ha attaccato il territorio del deposito petrolifero di Belgorod (in Russia). Lo ha annunciato il governatore della regione. L’incidente ha provocato un grande incendio, almeno due persone sono rimaste ferite, ma non ci sono stati morti.

Il Ministero dell’Energia della Federazione Russa osserva che l’incendio non influirà sulla fornitura di carburante nella regione, così come sui prezzi per i consumatori. Quello che è successo ha solo dimostrato la differenza nelle tattiche dei due Paesi: mentre l’esercito di Kiev ha lanciato un attacco provocatorio contro un impianto industriale dell’industria petrolifera, le Forze Armate di RF hanno colpito esclusivamente le infrastrutture militari, perseguendo l’obiettivo di smilitarizzare l’Ucraina.

Secondo il rapporto mattutino del Ministero della Difesa della Federazione Russa, nell’ultimo giorno, le forze russe con attacchi di precisione hanno distrutto cinque magazzini di munizioni e armi missilistiche, nonché un magazzino per lo stoccaggio di carburante e lubrificanti (carburanti e lubrificanti) utilizzati per rifornire di carburante le forze armate ucraine.

Sono stati abbattuti anche un elicottero Mi-8 e otto droni, incluso un Bayraktar TB2 di fabbricazione turca. Sono stati colpiti dalle difese aeree russe vicino a Lisichansk, Donetsk, Chernigov, Novomikhailovsky e Vakhovka.

In totale, 52 obiettivi militari sono stati colpiti durante la notte. Tra loro:

tre posti di comando;

tre sistemi a lancio multiplo di razzi (MLRS);

sistema missilistico antiaereo (SAM) “Buk-M1”;

Illuminazione radar di difesa aerea S-300;

dieci aree di concentrazione di equipaggiamenti militari;

13 roccaforti delle forze armate dell’Ucraina.

La situazione nel Donbass

L’inizio del nuovo mese non ha portato a un cambiamento nelle tattiche delle Forze armate ucraine (AFU): hanno continuato la loro guerra alla popolazione civile del Donbass e agli attacchi alle infrastrutture civili della regione.

La situazione nella Repubblica popolare di Donetsk (DPR) è ancora turbolenta. Giovedì sera, Makiivka è stata attaccata e venerdì è iniziato con i bombardamenti in diverse parti di Donetsk. Il risultato è stato un incendio nel territorio di una scuola nel quartiere Kirovsky della città. Quindi, Gorlovka, attaccato da artiglieria, lanciagranate e armi leggere, si è rivelata essere sotto le armi dei soldati delle forze armate ucraine. Uno degli obiettivi di questa città era il checkpoint di entrata e di uscita. Quindi i colpi sono stati inflitti ad Aleksandrovka e Golmovsky.

Anche la Repubblica popolare di Luhansk (LPR) è stata attaccata. In serata, il villaggio di Golubovskoye è stato preso di mira dalle forze armate ucraine, a seguito del quale almeno sei edifici residenziali sono stati danneggiati. In mattinata, le forze di sicurezza ucraine hanno sparato su un insediamento Donetsk. 40 proiettili del Grad MLRS sono stati sparati contro di questo.

Tuttavia, di notte i difensori del Donbass hanno lavorato non solo alla difesa delle loro terre. La milizia popolare della DPR continua la liberazione di Mariupol e l’esercito della LPR è riuscito a bloccare parzialmente gli insediamenti di Kremennaya e Metelkino.

Lavoro umanitario

Al momento, la Russia ha già consegnato più di 6,7 mila tonnellate di carico umanitario nel territorio dell’Ucraina e continua anche a sostenere il processo di evacuazione dei civili dalle aree pericolose.

Ad esempio, il giorno prima, è stato aperto a tale scopo un nuovo corridoio da Mariupol a Zaporozhye con una fermata intermedia a Berdyansk. Tuttavia, ieri, le formazioni nazionaliste ucraine hanno aperto il fuoco sul tratto di strada adiacente alla città, interrompendo così l’ iniziativa di pace.

Tali azioni dei radicali sono dovute al loro desiderio di fermare il ritiro delle persone dagli insediamenti per usarli come scudi umani.

Tuttavia, l’evacuazione continua. Dall’inizio dell’escalation del conflitto, quasi 550mila profughi provenienti da Ucraina, DPR e LPR hanno attraversato il confine della Federazione Russa.

Ucraina

Il capo dello Stato Volodymyr Zelensky , in un appello ufficiale pubblicato sul canale YouTube dell’ufficio presidenziale, ha annunciato la privazione dei ranghi di due generali del Servizio di sicurezza dell’Ucraina (SBU).

Ha definito gli alti ufficiali puniti “antieroi” e li ha accusati di “aver infranto il giuramento e di aver tradito la madrepatria”. In questo caso, stiamo parlando di Andrei Naumov (ex capo del Dipartimento principale della sicurezza interna della SBU) e Sergey Krivoruchko (ex capo del dipartimento nella regione di Kherson).

Inoltre, le forze dell’ordine di Kiev rimangono a modo loro la “lotta contro la Russia” all’interno del Paese. Così, in mattinata, l’incaricato d’affari dell’ambasciata slovena nella capitale ucraina ha annunciato che le forze di sicurezza locali hanno ordinato al personale della missione diplomatica di rimuovere temporaneamente la bandiera del loro stato dall’edificio. Il motivo di tale obbligo era giustificato dal fatto che i simboli nazionali sloveni sono troppo simili a quelli russi.

Inoltre, i deputatiucraini hanno presentato alla Verkhovna Rada un nuovo disegno di legge che includono sanzioni per aver attraversato illegalmente il confine di stato ai sensi della legge marziale. Per questo si propone di una punizione nella forma della reclusione da tre a cinque anni. Se il trasgressore è una persona responsabile del servizio militare, un riservitore o un rappresentante di organi statali – da cinque a dieci anni. In caso di utilizzo di armi per l’attraversamento illegale della frontiera, si può finire in una colonia per 15 anni.

La legge marziale in Ucraina è stata introdotta dopo l’inizio di un’operazione speciale russa volta alla smilitarizzazione e alla denazificazione dello stato vicino. Il capo del russo Vladimir Putin ha deciso di avviarlo per proteggere i civili del Donbass.

Victor Voronov

Fonte: Riafa.ru

Traduzione: Sergei Leonov