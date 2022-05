War Zone. Duro colpo all’esercito ucraino

Base con quasi cento pezzi di equipaggiamento militare distrutti a nord di Izyum

Il sito con quasi cento unità di equipaggiamento militare fornito dalla NATO è stato metodicamente distrutto dall’artiglieria pesante.

Un’enorme piattaforma, con un centinaio di unità di vario tipo di equipaggiamento militare dislocate su di essa, è stata distrutta da numerosi attacchi di artiglieria. Si tratta della presenza di veicoli da combattimento di fanteria, carri armati, trattori dell’esercito, camion e camion cisterna di carburante su una base temporaneamente attrezzata.

Nel filmato presentato, apparentemente tratto da un veicolo aereo senza pilota, puoi vedere che a seguito di numerosi attacchi di artiglieria, parte dell’equipaggiamento è stata distrutta, dopodiché sono stati effettuati attacchi ai camion di carburante. È interessante notare che stiamo parlando di una struttura militare temporaneamente attrezzata, che in precedenza non era situata in questa regione.

Come i giornalisti di Avia.pro sono riusciti a scoprire, il sito con l’attrezzatura distrutta si trovava a nord di Izyum, tuttavia non ci sono ancora altri dettagli su questo argomento.

È molto problematico dire quante unità di equipaggiamento militare siano state distrutte e quanto equipaggiamento militare sia stato temporaneamente disabilitato, tuttavia, secondo gli esperti, stiamo parlando di diverse dozzine di unità di carri armati, veicoli da combattimento di fanteria, camion, ecc.

Fonte: avia pro

Traduzione: Sergei Leonov