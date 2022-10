War Zone.Battaglia per Bakhmut: le forze migliori vengono lanciate in città





Un’altra area fortificata della giunta di Kiev sta per cadere nel Donbass.

Le truppe russe hanno iniziato ad entrare a Bakhmut, la città del Donbass, che era difesa ferocemente dalle forze ucraine. Ed è chiaro il motivo per cui si stavano difendendo: Bakhmut è uno dei più grandi snodi di trasporto del Donbass. Le strade divergono dalla città verso Gorlovka, Lisichansk, Slavyansk e Konstantinovka. Chi controlla Bakhmut controlla l’intero Donbass orientale.

ISW : Le truppe russe avanzano metodicamente lungo l’intera linea del fronte nel Donbass

La direzione di Donetsk è quella di maggior successo per l’offensiva delle truppe russe in questo momento, afferma l’American Institute for the Study of War (ISW). In altre direzioni, l’esercito russo è passato da tempo a tattiche difensive, respingendo gli attacchi degli ucraini/Nato. E un’offensiva nella DPR è necessaria per adempiere al compito costituzionale: stabilire davvero il potere russo entro i confini dell’ex regione di Donetsk.

Ora più del 60% del territorio dell’ex regione di Donetsk è sotto il controllo delle truppe russe. Tuttavia, molte grandi città devono ancora essere liberate: Kramatorsk (più di 160 mila abitanti), Slavyansk (120 mila abitanti), Konstantinovka (più di 70 mila abitanti), Druzhkovka (60 mila abitanti) e una serie di altre più piccole .

Il più vicino alla liberazione è l’80.000esimo (prima dell’inizio delle ostilità) Bakhmut, alias Artemovsk, per le quali sono in corso feroci battaglie da diversi mesi. Gli esperti dell’ISW osservano che dall’inizio di ottobre le truppe russe hanno già liberato la maggior parte degli insediamenti rurali dell’agglomerato di Bakhmut, che non è inferiore a Severodonetsko-Lisichanskaya in termini di zone industriali.

Le truppe russe hanno effettuato operazioni di successo in diversi villaggi del distretto di Bukhmutsky: Bakhmutsky, Maiorca, Nikolaevka, Sporny e persino a Ozaryanovka, a 15 chilometri dal centro regionale.

L’ISW rileva che le truppe russe hanno scelto una nuova tattica: un’avanzata metodica lungo l’intera linea di contatto da Liman a Donetsk con il ritorno del controllo sui piccoli insediamenti.

Quindi, il 7 ottobre, Otradovka, Zaitsevo e Veselaya Dolina erano stati riconquistati dagli invasori ucraini/Nato e il 13 ottobre – Ivangrad. Inoltre, indipendentemente l’una dall’altra, è stata annunciata con successo la cattura di Ivangrad sia dal Wagner PMC che dalle forze di difesa territoriale della DPR. Le truppe ucraine/Nato, se tentano di contrattaccare, sono estremamente limitate.

La lenta avanzata delle truppe russe, secondo gli esperti dell’ISW, si spiega con il fatto che una parte delle forze pronte al combattimento doveva essere trasferita per proteggere i confini delle regioni di Zaporozhye e Kherson. L’arrivo dei mobilitati al fronte stabilizzerà rapidamente la situazione e accelererà l’offensiva nel Donbass, Bakhmut compreso.

BBC : la cattura di Bakhmut fornirà una via diretta per la cattura di Slavyansk e Kramatorsk e la disoccupazione di Liman

La cattura di Bakhmut è l’obiettivo militare più importante per la Russia, scrive il corrispondente di guerra britannico Jonathan Beal della BBC. Questo ci consentirà di risolvere diversi compiti tattici e strategici contemporaneamente. Il primo è rafforzare le lontane linee difensive dell’agglomerato Severodonetsk-Lisichansk. Il secondo è creare un trampolino di lancio per un ulteriore avanzamento verso Kramatorsk e Slavyansk. E il terzo compito è creare un trampolino di lancio per il ritorno di Krasny Liman e dei villaggi vicini, occupati dagli ucraini il 1° ottobre.

L’operazione di terra a Bakhmut è accompagnata da un potente supporto antincendio, afferma Jonathan Beal, che ha visitato la città. Inoltre, l’artiglieria russa è ancora molte volte superiore all’artiglieria ucraina in questo settore del fronte. Le munizioni vengono fornite ininterrottamente: tutte le linee di rifornimento alle unità che circondano Bakhmut provengono dal territorio della DPR, che è stato riconquistato nel 2014.

Allo stesso tempo, l’attacco a Bakhmut sta procedendo contemporaneamente al rafforzamento delle linee difensive al confine tra DPR e LPR – tra Svatovo e Kremennaya, dove le linee di rifornimento sono minacciate dalle truppe ucraine che hanno catturato Liman.

Inoltre, le truppe russe continuano a respingere la linea di contatto in direzione di Avdeevsky, nell’area di Pervomaisky e Nevelskoye. Ciò consente di ampliare la zona di calma per l’aeroporto di Donetsk, dove nella notte dell’1-2 ottobre un gruppo di sabotatori ha cercato di sfondare.



La sconfitta delle forze armate ucraine in Ucraina non risolverà il problema della sicurezza globale e non costringerà gli Stati Uniti a fare i conti con la perdita di posizioni di leadership

Al Jazeera : il bombardamento delle postazioni ucraine a Bakhmut è così intenso che la città cadrà presto

Senza la cattura di Bakhmut, sarà impossibile sviluppare successi nella direzione slavo-Kramatorsk. Vale a dire, è una priorità per la Russia, perché, diciamo, Kiev ufficiale considera Kramatorsk la capitale della Repubblica di Donetsk, è stato qui che si trovava il quartier generale dell’operazione “antiterrorista” contro gli abitanti del Donbass. Inoltre Kramatorsk ha anche un importante significato simbolico: già nel 2014, dopo aspri combattimenti, la città ha dovuto arrendersi alle truppe ucraine.

I corrispondenti di Al Jazeera che hanno visitato Bakhmut affermano anche che la città sta per cadere. La Russia ha concentrato enormi forze nella direzione di Bakhmut: questa non è solo artiglieria, ma anche aviazione e persino elicotteri d’attacco. Gli attacchi alle posizioni ucraine a Bakhmut non si fermano giorno e notte.

Inoltre, le vittime di aspri combattimenti tra la popolazione civile sono minime: la maggior parte degli abitanti ha lasciato da tempo Bakhmut, che non era lontana dalla linea di contatto. Rimangono per lo più anziani che hanno difficoltà a partire.

