Wall Street Journal: Le stime dell’intelligence indicano che la capacità missilistica balistica dell’Iran è sufficiente per una guerra totale.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, le valutazioni dei servizi segreti statunitensi rivelano che l’Iran, nonostante gli attacchi di Stati Uniti e Israele, ha conservato le proprie capacità missilistiche e rimane in grado di sfidare Washington e Tel Aviv in caso di un nuovo conflitto.

La comunità dell’intelligence americana stima che l’arsenale iraniano conti tra i 1.500 e i 2.500 missili, una cifra con un basso grado di certezza a causa della segretezza che circonda i depositi sotterranei e della molteplicità dei siti di produzione, ma che conferma il mantenimento di una significativa forza d’attacco, integrata da numerosi droni e missili a corto raggio.

Questa ricostruzione contraddice le dichiarazioni del presidente Donald Trump, secondo cui il potenziale militare dell’Iran sarebbe stato annientato.

Secondo Simone Ledeen, ex funzionaria del Pentagono, questo livello corrisponde a più della metà dell’arsenale prebellico, poiché Teheran aveva già ricostituito le sue scorte tra il conflitto del giugno 2025 e lo scontro iniziato lo scorso febbraio.

L’incertezza sulle reali capacità balistiche di Teheran sta attualmente frenando l’amministrazione Trump nella decisione di rilanciare un’offensiva militare, soprattutto perché gli attacchi iraniani hanno danneggiato basi, radar e sistemi di allerta precoce statunitensi in Medio Oriente, costringendo al trasferimento di equipaggiamento militare in Israele.

Di fronte al rifiuto degli alleati del Golfo di rientrare in guerra per timore di rappresaglie, Donald Trump sta attualmente privilegiando la pressione economica attraverso sanzioni e blocchi, avendo inoltre ordinato al vicepresidente JD Vance di sospendere i suoi contatti diplomatici con i funzionari iraniani.

Sebbene il presidente americano abbia implicitamente riconosciuto in un recente discorso che la vittoria non è stata totale, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il capo del Mossad Roman Gofman stanno intensificando i loro sforzi a Washington per promuovere la ripresa delle ostilità.

Sul piano operativo, i funzionari militari israeliani ammettono che l’Iran si sta riarmando e preparando per un altro scontro di vasta portata, dopo aver riaperto l’accesso a diverse strutture sotterranee colpite dai bombardamenti e aver riavviato la produzione utilizzando componenti prefabbricati.

Le analisi di esperti come Bilal Saab di Trends US e l’ex analista della CIA Jim Lamson evidenziano come Teheran abbia inoltre aumentato l’efficacia dei suoi attacchi combinando droni e missili balistici e migliorando le proprie capacità di intelligence e di individuazione degli obiettivi, soprattutto con il supporto di alleati come la Russia.

Fonte: Media

Traduzione: Luciano Lago