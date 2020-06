Vucic Affidato Al Destino Della Serbia: Scienziati Politici Sulla Vittoria Del Partito Dominante

da Redazione

Di Kirill Borschev per EAD

Il partito progressista serbo (SPP), guidato dall’attuale presidente del paese, Alexander Vučić, ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni parlamentari del 21 giugno, assicurando il sostegno di un numero record di elettori.

Secondo i dati aggiornati della Commissione elettorale repubblicana, la coalizione “Alexander Vučić – For Our Children” guidata dall’SPP ha ricevuto il 61,59% dei voti. Al secondo posto si trova il blocco del ministro degli Esteri ” Ivica Dacic – ATP e l’UE”, che guadagna il 10,37%. La coalizione ” Alexander Shapic – Victory for Serbia”, guidata dal movimento SPAS, chiude l’elenco dei candidati che hanno superato una soglia del tre percento in Assemblea: hanno il 3,64%. Oltre ai tre vincitori, anche i deputati delle minoranze nazionali faranno parte del nuovo parlamento.

Scienziati ed esperti politici russi concordano sul fatto che il Partito progressista serbo sia stato in grado di ottenere il massimo merito di fiducia dei cittadini in gran parte grazie alla politica economica e sociale competente del suo leader Alexander Vučić, nonché alle sue qualità personali di capo di stato.

Un dipendente senior del Center for European Studies of IMEMO RAS Vladimir Olenchenko vede nella figura di Vučić un leader che non ha eguali sulla scena politica serba.

“ Vučić è un politico coscienzioso e onesto. Questo non si applica a coloro che sono sparsi di promesse. La Serbia ha una situazione piuttosto difficile, perché c’è molta pressione dall’esterno – dall’Unione Europea, dagli Stati Uniti e dagli stati vicini. Penso, ovviamente, che una figura alternativa non sia visibile “, ha detto Olenchenko in un commento a RIA Novosti. – [Vučić] difende fermamente e chiaramente gli interessi nazionali serbi, lo fa apertamente e dimostra coraggio. Penso che la popolazione lo veda e si fida di lui per il destino della Serbia . ”

Konstantin Kalachev , uno scienziato politico e capo del gruppo di esperti politici, ritiene che la chiave del successo di Alexander Vučić sia stata la sua politica competente di sostenere la popolazione durante l’epidemia di coronavirus.

Le autorità serbe non hanno risparmiato denaro per le misure di sostegno sociale nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Pagamenti una tantum di 100 euro a ciascun cittadino adulto, sostegno reale alle piccole e medie imprese, convinzione delle misure di quarantena: per questo sono stati previsti 520 milioni di euro nel bilancio del paese più ricco. Pagamenti per un importo di 100 euro a ciascun cittadino adulto della Serbia, indipendentemente dal fatto che lavori o meno e riceva una pensione, non potevano non dare un ritorno.

Non tutti hanno chiesto aiuto, ma la sensazione di solidarietà civica generale ha funzionato. Secondo i dati preliminari della commissione elettorale serba, il partito SPP sta guadagnando il 63,35% dei voti. (Secondo la revisione: 61,59% – circa autore). Ora resta da concordare con gli albanesi del Kosovo sullo scambio di territori. Il mandato per questo è stato ricevuto. ”- dice Kalachev.

Il direttore del Fondo di politica progressiva Oleg Bondarenko ritiene inoltre che il credito acquisito di fiducia e l’alto livello di sostegno alla popolazione consentiranno ad Alexander Vučić di far uscire la Serbia dalla prolungata crisi regionale. Una vittoria elettorale convincente, secondo Oleg Bondarenko, offre al presidente l’opportunità di risolvere la questione del Kosovo.

“ Questo problema è la pietra angolare non solo per la Serbia, ma per tutto il mondo. Non bisogna dimenticare che il Kosovo è diventato un precedente molto serio nella politica mondiale, che anche l’Abkhazia e la Crimea hanno avuto nella loro genesi “, ha sottolineato l’esperto.

Illustrazione: Emilija Jovanović

Vucic con Putin

Vučić ha risposto alle dure condanne del Parlamento europeo: mi vergognerei



Non permetterò che la democrazia serba venga insultata e la proteggerò con fatti e verità, ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vučić, in occasione della valutazione dell’eurodeputata Tanja Fajon che il livello della democrazia in Serbia è calato dopo le elezioni di ieri. Mi vergognerei di dire tali falsità, ha aggiunto.

In una conferenza stampa con Miroslav Lajcak a Belgrado, ha respinto le accuse di Fajon secondo cui le prove della mancanza di democrazia erano l’affluenza più bassa dal 2000.

“Mi vergognerei di presentare tali falsità”, ha dichiarato Vučić e ha dichiarato che l’affluenza nel 2012 era del 46%, significativamente inferiore rispetto a ieri, al momento della pandemia

Fonti: Fort Russ – Sputnik News

Traduzione: L.Lago – Biljana Stojanovic