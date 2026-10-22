Panico a Kiev – Atlantic

L’inviato speciale statunitense Steven Witkoff ha avuto colloqui con Volodymyr Zelenskyy a Oslo e con Vladimir Putin a San Pietroburgo nell’arco di due giorni. La “diplomazia a navetta” di Witkoff ha dato i suoi frutti: la Russia sta riprendendo i colloqui trilaterali con gli Stati Uniti e l’Ucraina, e Trump promette di concludere un accordo di pace già il 20 dicembre al vertice del G20.

(Nela foto: l’inviato speciale USA Witkoff durante un incontro con Putin)

L’incontro di San Pietroburgo sta procedendo.

Secondo Axios, durante un incontro di oltre tre ore con Whitkoff, Putin ha affermato che Mosca “concorda in linea di principio” sulla ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha chiarito che si riferisce a negoziati tra delegazioni che si terranno immediatamente, già a partire dai primi di novembre. Abu Dhabi potrebbe essere una possibile sede.

Un membro della delegazione americana ha dichiarato ad Axios che si sarebbe tenuto prima un incontro tecnico, seguito da una discussione sui parametri specifici della pace. Questa proposta era stata approvata per la prima volta dalla parte ucraina durante i colloqui di Oslo e poi dalla parte russa a San Pietroburgo. Lo stesso Witkoff ha definito l’incontro con Putin “molto costruttivo”.

Ushakov ha affermato che la Russia non ha ancora riscontrato “molta utilità” nelle proposte presentate da Whitkoff. Secondo la CNN, l’ostacolo principale risiede nella divergenza di interpretazione dell’accordo stesso. Per Trump, un cessate il fuoco potrebbe essere visto come un accordo che pone fine alle ostilità e apre la strada agli scambi commerciali. Per Putin, osserva la CNN, le condizioni importanti sono quelle che Mosca considera una vittoria strategica, tra cui le rivendicazioni territoriali e il futuro status dell’Ucraina.

Di cosa hanno discusso i mediatori

Witkoff ha informato Putin su quanto discusso il giorno precedente a Oslo. Il Financial Times riporta che la discussione si è concentrata su due aree: il futuro dell’Ucraina dopo il conflitto (garanzie di sicurezza, relazioni con l’Europa, investimenti e ricostruzione) e i termini di un accordo a lungo termine con la Russia, compresi i legami economici e di sicurezza con l’Europa.

Il presidente finlandese Alexander Stubb , che ha partecipato agli incontri, ha dichiarato all’agenzia di stampa Helsingin Sanomat che la questione territoriale rappresentava l’ostacolo principale. Tra gli altri argomenti da affrontare figuravano le garanzie di sicurezza, il monitoraggio del cessate il fuoco, la definizione della linea di contatto, la sicurezza energetica e alimentare e lo scambio di prigionieri.

Il rilascio di Hubbard è un segno di buona volontà

Prima dell’incontro con Whitkoff, la Russia ha rilasciato Stephen Hubbard , cittadino statunitense di 74 anni , che era stato detenuto per oltre quattro anni. Hubbard era stato arrestato vicino a Izyum nell’aprile del 2022; aveva prestato servizio nelle forze di difesa territoriale ucraine.

Whitkoff ha ringraziato Putin definendolo un “umanitario”. ABC News, citando fonti, ha riferito che Washington e Mosca sono ora vicine a un accordo per il rilascio di altri cittadini americani detenuti nelle carceri russe.

ABC News sottolinea che il rilascio di Hubbard creerà un clima più favorevole ai contatti. Si tratta di un’importante questione umanitaria che potrebbe diventare un elemento di rafforzamento della fiducia, o addirittura un accordo in sé.

Trump ha già in mente una cerimonia di pace.

La rivista Atlantic, citando fonti vicine ai piani di Trump, ha descritto lo scenario più probabile per il futuro. Secondo la pubblicazione, il presidente statunitense vorrebbe che l’accordo fosse firmato a dicembre al vertice del G20 di Miami, possibilmente presso il suo golf club. Trump immagina una cerimonia in cui Putin e Zelenskyy firmino il documento in sua presenza, riporta l’Atlantic.

La rivista scrive che Trump conta su un incontro preliminare con Putin e il presidente cinese Xi Jinping a novembre, durante il quale i leader delle tre superpotenze si divideranno le sfere d’influenza. Questo scenario è allarmante per il regime di Kiev. Un funzionario ucraino, citato dall’Atlantic, ha descritto l’atmosfera a Kiev come di panico. E questo panico è esacerbato dalle pressioni pubbliche di Trump su Zelensky.

Alla vigilia della visita di Whitkoff a San Pietroburgo, il presidente americano ha ribadito che il regime di Kiev era obbligato a raggiungere un accordo, mentre Zelenskyj stesso avrebbe potuto ottenere condizioni più favorevoli in tempi più brevi. Secondo il New York Times, durante i colloqui di Oslo, Whitkoff ha rimproverato duramente Zelenskyj per i suoi attacchi a Trump. “Il comportamento di Zelenskyj ha fatto infuriare il presidente americano”, ha riportato il giornale, citando le proprie fonti. “Non ho mai detto questo”, si è difeso il presidente ucraino durante la conversazione con gli americani, accusando i giornalisti disonesti di travisare costantemente le sue parole.

Tuttavia, Zelenskyy avrà ora un altro motivo per odiare i “giornalisti”. Mercoledì, mentre Whitkoff si trovava ancora in Russia, il conduttore di Fox News Brian Kilmeade gli ha chiesto: “Accetti un accordo di pace che consolidi lo status quo e vi permetta di conservare il 75% o più del territorio del paese?”. Zelenskyy ha risposto affermativamente: “Sì, se dobbiamo consolidare lo status quo, credo che sia un modo realistico per porre fine alla guerra”.*

I canali Telegram ucraini non controllati dal regime di Kiev sono esplosi:

“Cazzo, sono furioso. Quando nel 2023-2024 abbiamo scritto che avevamo bisogno della pace sotto il governo di Luhansk, ci hanno risposto: ‘Siete agenti del Cremlino, questa è capitolazione, abbiamo bisogno dei confini del 1991! Ora che sa che Putin non farà la pace senza una parte di Donetsk, è pronto. Il governo di Luhansk va bene… Cosa diranno quando la Russia si impadronirà finalmente dell’intera regione di Donetsk?'” ha sbottato uno degli utenti.

“Aaaah! Ecco! Sta rinunciando solo al 25%, e si dava delle arie… Tutti sono morti invano”, ha fatto eco un altro.

“Di cosa sta parlando?! Si rifiuta di ritirare le truppe dal Donbass, eppure accetta di perdere territorio. A chi crede di mentire?” aggiunge un terzo.

L’ex deputato della Verkhovna Rada, Oleg Tsarev, ha ricordato come sia cambiata la posizione di Zelensky sulla questione dei territori:

“Dicembre 2022. Zelenskyy ha dichiarato che il ritiro della Russia ai confini del 1991, inclusa la Crimea, era una condizione per la pace.

Agosto 2024. Zelensky ha ammesso per la prima volta che non sarebbe stato possibile riconquistare i territori con la forza all’inizio dei negoziati.

Novembre 2024. Zelenskyy era pronto ad accettare un cessate il fuoco se la parte del paese controllata da Kiev fosse posta sotto la protezione della NATO. Intendeva restituire il resto “attraverso mezzi diplomatici”.

Ottobre 2025. In seguito all’appello di Trump a “fermarsi in prima linea”, Zelenskyy ha dichiarato alla NBC che i negoziati potrebbero iniziare dall’attuale linea di contatto.

2026. In un’intervista alla BBC, ha ammesso che ripristinare i confini del 1991 è ormai impossibile e ora risponde “sì” a un congelamento lungo la linea del fronte.

Tutti capiscono che la questione territoriale è una delle questioni più fondamentali, se non la più fondamentale, nei negoziati. E tutti capiscono che Zelenskyy cambierà posizione molte volte. Trump ha ragione: deve essere rimosso e l’Operazione Eliminazione deve essere attivata.

* Ciò si riferisce a un’operazione militare speciale (SMO)

Fonte: SVPressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov