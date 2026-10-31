Voto all’ONU: “Una vittoria per l’eroico popolo cubano”, afferma Díaz-Canel.

“Il mondo si è ancora una volta espresso in modo schiacciante contro il #blocco, nonostante le pressioni e i ricatti palesi da parte degli Stati Uniti per cambiare l’esito di questa votazione”, ha dichiarato il presidente cubano.

Questa vittoria per Cuba oggi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è una vittoria per l’eroico popolo cubano, che non si arrende alla strangolamento economico, alle minacce e agli abusi del governo degli Stati Uniti, ha affermato oggi il presidente Miguel Díaz-Canel.

“È il trionfo della verità su coloro che ricorrono a menzogne ​​e ricatti per sottoporre un’intera nazione a una punizione collettiva”, ha dichiarato Díaz-Canel, aggiungendo: #CubaIsNotAThreath Il blocco sì.

In seguito al voto sulla risoluzione presentata dalla nazione caraibica all’organismo internazionale in merito alla necessità di porre fine al blocco economico, finanziario e commerciale imposto dagli Stati Uniti a Cuba, il presidente ha dichiarato sui social media:

“Il mondo si è ancora una volta espresso in modo schiacciante contro il #blocco, nonostante le pressioni e i ricatti palesi da parte degli Stati Uniti per cambiare l’esito di questa votazione.”

El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación.



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La bozza di risoluzione contro l’embargo statunitense contro Cuba ha ricevuto 130 voti a favore, 17 contrari e 25 astensioni. La stragrande maggioranza della comunità internazionale ha votato ancora una volta contro l’embargo contro Cuba, nonostante le pressioni del governo statunitense.

Fonte: https://www.escambray.cu/2026/votacion-en-la-onu-una-victoria-del-heroico-pueblo-cubano-asegura-diaz-canel/

Traduzione: Luciano Lago