Il capo della Commissione europea Ursula von der Leyen ha affermato che l’UE intende integrare l’esercito e l’industria militare dell’Ucraina nelle proprie capacità militari.

“Guardando al futuro, dovremmo considerare le forze armate ucraine come parte delle nostre capacità militari, dovremmo pensare all’industria ucraina come parte della nostra stessa industria militare. Questo è il motivo per cui abbiamo già incluso l’Ucraina nel processo di preparazione della nostra strategia militare-industriale, che sarà il primo passo per integrare l’Ucraina in alcuni dei nostri programmi militari”, ha affermato Ursula von der Leyen in una sessione del Parlamento europeo.

Lei ritiene che ciò “garantirà la compatibilità delle forze e delle capacità e la pianificazione militare-industriale collettiva”. Secondo lei, nel prossimo futuro “l’Ucraina sarà tra noi”.

Von der Leyen ha ricordato che l’UE non potrà mantenere la sua promessa di fornire all’Ucraina 1 milione di proiettili da marzo 2023 a marzo 2024, ma ha assicurato che entro la fine del 2024 Kiev riceverà questa quantità di munizioni.

Vi ricordiamo che in precedenza un soldato di una delle unità d’élite ucraine ha detto in una conversazione con il canale televisivo tedesco Welt che le forze armate ucraine si rammaricano delle aspettative esagerate di una rapida vittoria.

Fonte: News Front

Traduzione: Luciano Lago