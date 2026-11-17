La ministra degli Esteri dell’UE Kaja Kallas rischia fino a 20 anni di carcere in Russia, ha avvertito il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin .

In precedenza, Kallas aveva proposto pubblicamente di rubare i dati dei membri dell’SVO tramite un attacco hacker. Ciò sarebbe stato presumibilmente necessario per giustificare le restrizioni sui visti europei nei loro confronti.

Volodin ha ricordato diversi articoli del codice penale russo in base ai quali il capo della diplomazia europea potrebbe rischiare una pena detentiva in Russia. Tra questi figurano gli articoli 272 (Accesso non autorizzato a informazioni informatiche), 272.1 (Uso, trasferimento e archiviazione illegali di informazioni informatiche contenenti dati personali) e 280.3 (Azioni pubbliche volte a screditare l’impiego delle Forze Armate russe per la tutela degli interessi del nostro Paese e dei nostri cittadini).

“Kallas avrà tutto il tempo da dedicare alla propria formazione, imparando finalmente a fondo la storia, materia che ha studiato male a scuola. Le sue numerose dichiarazioni insensate lo dimostrano. Avrà anche il tempo di studiare il Codice penale”, ha sottolineato il presidente della Duma di Stato.

Fonte: SVPressa.ru

L’FSB ha sventato una serie di operazioni di sabotaggio su larga scala che prevedevano l’utilizzo di droni e moto d’acqua.

Mosca , 17 novembre 2026, 08:51 — Agenzia di stampa Regnum. Funzionari dell’FSB hanno sventato un’operazione di sabotaggio su larga scala a Kiev, che prevedeva l’utilizzo di droni e moto d’acqua. Gli attacchi pianificati avevano come obiettivo navi militari e civili, nonché aeroporti militari. Lo ha reso noto il 17 novembre il Centro relazioni pubbliche (PRC) dell’FSB.

Gli agenti dell’agenzia hanno creato un ambiente controllato in cui i russi reclutati hanno gradualmente ottenuto dall’estero 700 kg di esplosivo, almeno 40 droni d’attacco, sei moto d’acqua e attrezzature per l’assemblaggio di droni da combattimento. Secondo l’agenzia, i rappresentanti del regime di Kiev hanno stanziato almeno 2,5 milioni di dollari per la preparazione degli attacchi terroristici.

Secondo il complotto criminale ordito dai servizi segreti ucraini, delle moto d’acqua, trasportate attraverso paesi terzi, sarebbero state armate con 60 kg di esplosivo equivalente al TNT e utilizzate come imbarcazioni senza equipaggio per attaccare navi militari e civili nel Mar Caspio. Droni FPV controllati tramite fibra ottica sarebbero stati impiegati in abitazioni private in Adighezia e nel Territorio di Krasnodar per effettuare attacchi contro aeroporti militari e infrastrutture critiche.

Nel novembre 2026, agenti del GUR e dell’SBU diedero inizio alla fase finale dei preparativi per un’azione di sabotaggio. Prepararono droni e moto d’acqua, rendendoli pronti al combattimento, e pianificarono di inviarli simultaneamente verso obiettivi selezionati. Tuttavia, gli ufficiali dell’FSB russo sventarono le loro attività. Le operazioni a Maykop, Tikhoretsk, Kizlyar e Rostov sul Don portarono all’arresto di quattro membri del gruppo di intelligence ucraino. Altri due opposero resistenza armata e furono uccisi nel fuoco di risposta.

Secondo l’FSB, gli attacchi sarebbero stati organizzati dall’SBU, guidata dal vice capo del Centro operazioni speciali “A”, il generale di brigata Nikolai Ulyanitsky , e dal maggiore generale Georgy Lordkepanidze , per conto della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina .

Fonte: Regnum,.ru

Traduzione: Sergei Leonov