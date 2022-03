Voli umanitari per l’Ucraina carichi di armi, protesta a Pisa dei lavoratori aeroportuali





I lavoratori aeroportuali a Pisa, in Italia, affermano che il carico “umanitario” da Pisa era in realtà mirato ad alimentare il conflitto.

Voli umanitari per l’Ucraina carichi di armi, affermano i lavoratori aeroportuali di protesta

Sabato uno dei maggiori sindacati italiani ha chiesto una protesta fuori dall’aeroporto di Pisa, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di alcuni dipendenti che i voli di soccorso dell’Ucraina trasportavano armi e munizioni, non cibo e medicine.

Diversi lavoratori dell’aeroporto Galileo Galilei si sono rifiutati di caricare uno dei voli cargo pubblicizzati per il trasporto di aiuti umanitari in Ucraina. Le casse non contenevano cibo e medicinali ma armi, munizioni ed esplosivi, ha affermato lunedì sera l’Unione Sindacale di Base (USB).

“Denunciamo con forza questa vera e propria falsificazione, che utilizza cinicamente aiuti ‘umanitari’ come copertura per alimentare la guerra in Ucraina”, ha affermato l’USB.

Il sindacato ha affermato che i lavoratori si sono rifiutati di caricare i rifornimenti militari in quanto ciò avrebbe portato alla morte dei loro colleghi in Ucraina, in particolare quelli che lavorano nelle basi prese di mira dagli attacchi missilistici russi, dove vengono consegnate le armi elaborate attraverso le basi statunitensi e NATO in Polonia .

Contro i rifornimenti armi proteste a Pisa e Livorno

Francesca Donato, deputata italiana al Parlamento europeo, ha commentato la dichiarazione del sindacato invitando il governo di Roma a “chiarire” quanto sta accadendo.

Gli Stati Uniti cercano modi per portare armi pesanti sovietiche in Ucraina – Gli Stati Uniti cercano modi per portare armi pesanti sovietiche in Ucraina – media

Nel frattempo, martedì, i lavoratori portuali del vicino porto di Livorno si sono uniti alla protesta , elogiando i colleghi dell’aeroporto per aver difeso i loro valori.

“Siamo al fianco dei popoli ucraini, del Donbass e della Russia e non vogliamo essere complici di questo conflitto”, ha affermato in una nota la sezione di Porto Livorno dell’USB.

USB chiede al controllo del traffico aereo dell’aeroporto di Pisa di “bloccare immediatamente questi voli della morte mascherati da aiuti umanitari”. Una protesta all’insegna dello slogan “ponti di pace, non voli di guerra” è prevista fuori dall’aeroporto per sabato 19 marzo.

Il sindacato ha anche invitato tutti i lavoratori a rifiutarsi di caricare armi ed esplosivi ea un cessate il fuoco immediato e colloqui di pace per porre fine al conflitto in Ucraina.

La Russia ha inviato truppe in Ucraina il 23 febbraio, affermando che doveva smilitarizzare e “denazificare” il governo di Kiev che cercava l’adesione alla NATO e armi nucleari. Il governo ucraino ha accusato la Russia di un attacco non provocato. La NATO ha promesso aiuti militari e umanitari a Kiev, mentre promulga un diffuso embargo contro la Russia.

Fonte: RT.com