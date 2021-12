Volevi il Nuovo Ordine Mondiale, eccolo: il trattato sulla pandemia dell’OMS in discussione

di Karine Bechet-Golovko.

La crisi del coronavirus ha permesso di accelerare il movimento di globalizzazione, che lo ha preceduto. Ma gli strumenti politico-giuridici non sono più adeguati alla nuova situazione: se gli Stati, che ancora hanno resistito, hanno fallito, la mancanza di una base giuridica è flagrante e l’instaurarsi nel tempo di una governance esternalizzata di popoli e paesi non può più andare bene nel quadro limitato della legislazione di emergenza e dei trattati esistenti.

A suon di ” Mai più “, come se fosse una guerra santa – che non è condotta contro di noi, l’ONU e l’OMS chiedono la rapida adozione di una pandemia, disarmando gli Stati del Trattato, rafforzando appunto i poteri e “l’indipendenza” ( di chi?) dell’OMS. Non si tratta più di diritti, ancor meno fondamentali, né di Stati sovrani, ma di una strana “sicurezza”, totale e totalitaria, che riduce gli Stati a strumenti repressivi privi di ogni potere reale e gli uomini a cellule in pericolo di contaminazione, che devono essere salvati da se stessi. Finché ci sarà una cellula contaminata, il mondo sarà in pericolo…

L’OMS in questo momento si riunisce urgentemente per tre giorni a Ginevra, c’è da dire che c’è davvero urgenza , va avanti da due anni, che il re virus varia ed evolve tranquillamente, che le popolazioni sono sempre di più sotto Stati impotenti e schiacciati che appaiono sempre più screditati. La gente si abitua al Covid, le resistenze si intensificano e si diffondono, parallelamente alla radicalizzazione delle misure adottate nei confronti delle persone, ovviamente “ per il loro bene ” e visto che da due anni non funziona (il sitema di prevenzipne sanitario), bisogna continuare.

Come dice il direttore dell’Oms : “ Se abbiamo capito qualcosa, è che non una sola regione, non un singolo stato, non una singola azienda e non un singolo individuo sarà al sicuro finché non garantiamo la sicurezza di tutti ”.

Come avrebbe potuto vivere l’umanità prima , quando c’erano pandemie che si diffondevano in diversi continenti, senza fermare la vita di tutti, purché sia ​​garantita la sicurezza di tutti? Inoltre, non sappiamo ancora cosa significhi questa “sicurezza”: ci viene offerta la vita eterna o l’ergastolo?

Ma che fortuna, è arrivato solo il super Omicron e il mondo non è pronto ad accoglierlo – ahi ahi ahi, qualcosa deve essere fatto. E, oh ​​miracolo, la risposta è già lì, il Trattato Pandemia dell’ONU sta arrivando nei vostri piatti.

Il parigino ci ripropone una brutta parodia del der des der con ” Mai più!” », ripetendo senza nemmeno sorridere le parole caricaturali e sconvenienti del direttore dell’Oms.

” Tutto questo accadrà di nuovo a meno che voi, nazioni del mondo, non vi riuniate per dire con una sola voce: Mai più!” Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, all’apertura della riunione dell’Assemblea mondiale della sanità.

Quindi, questo organo decisionale si è riunito con urgenza per cosa? Adottare il Trattato Pandemia , che trovate qui , il cui interesse è far uscire la governance dai limiti posti dai testi in vigore , che però non sono così restrittivi, come dimostra l’esperienza.

Appaiono diversi elementi. “ Ciò comporta in particolare il rafforzamento del lavoro sui dati genetici, fornendo una base per la limitazione globale dei diritti umani, il trasferimento dei poteri statali all’OMS, ecc.”. L’interesse dell’adozione di un Trattato, e non di una modifica delle norme sanitarie, è politico e giuridico: il fatto della ratifica al più alto livello coinvolgerà i decisori politici nei paesi e giuridicamente, il trattato entrerà l’ordinamento giuridico nazionale. Questo trattato deve anche essere completo, perché non deve solo interagire con altri strumenti giuridici internazionali già esistenti, ma deve semplificarne i meccanismi e ampliarne il campo di azione. Soprattutto, consente di riappropriarsi della definizione di pandemia, che consentirà di avviare questi meccanismi di governance.

Nella negoziazione di questo trattato, le ONG e le aziende, in particolare le aziende farmaceutiche, sono considerate, oltre ai “partner” qualificati come scienziati, che fanno la comunicazione covidiana, come soggetti di prima scelta. Il tema dei conflitti di interesse si rivolge per essere immediatamente escluso, poiché detengono importanti “informazioni”…

Anche se ci vorrà tempo per ratificare questo trattato, si prevede che provocherà un effetto di mobilitazione politica nei paesi e quindi, di fatto , effetti anche prima della sua formale entrata in vigore. Questi meccanismi si basano ovviamente sul principio della lealtà internazionale, che in effetti funziona molto bene a livello delle élite al potere, qualunque sia il paese.

Se la forma e la questione del finanziamento sono molto sviluppate nel progetto pubblicato, la questione del contenuto viene toccata in modo piuttosto vago, perché è proprio la più delicata. Possiamo leggere:

“Le misure proposte finora in diverse forme e sedi mirano a colmare sia le lacune che le debolezze nell’attuale quadro normativo internazionale per il PPR. Le proposte coprono un’ampia gamma di questioni, dalla notifica, alla condivisione di informazioni e alle misure relative ai viaggi e al commercio internazionali – aree già trattate (ma ampiamente considerate inadeguate) nell’RSI (2005), alla riduzione del rischio di diffusione pandemica delle zoonosi e alla revisione delle finanziamento PPR globale – aree in cui esistono alcune forme di cooperazione internazionale, ma non esistono ancora regole vincolanti.

La questione della condivisione rapida ed equa dei patogeni e dei dati di sequenziamento genetico – non contemplata dall’IHR (2005) ma strettamente collegata al Protocollo di Nagoya – ha ricevuto notevole attenzione. Sono stati inoltre lanciati appelli per stabilire un’interfaccia tra scienza e politica per la PPR, per analogia con l’IPCC. Revisioni indipendenti hanno raccomandato di adottare una formulazione più pratica delle misure di viaggio attualmente in IHR (2005) e di rivedere il coordinamento internazionale delle restrizioni di viaggio e alle frontiere in vista delle prossime pandemie.

Bill Gates assieme al presidente dell’OMS. Gates è il principale finanziatore privato di tale organismo

La necessità di regole di conformità e responsabilità è stata menzionata nella maggior parte delle revisioni. I pareri includevano anche la necessità che il trattato definisse il termine “pandemia” , attualmente assente da RSI (2005).

Per quanto riguarda le questioni trasversali, sono state sollevate questioni relative ai diritti umani, alle dimensioni intersettoriali e di sviluppo di un futuro trattato. I legami con le politiche ambientali e One Health sono stati costantemente sottolineati. Le proposte per la fornitura e l’accesso equo ai vaccini e ad altri prodotti e tecnologie essenziali hanno sottolineato i legami con il commercio internazionale e le norme sulla proprietà intellettuale. Le proposte facevano anche riferimento a una strategia globale per rafforzare la capacità dell’OMS in materia di PPR.

Le questioni sollevate meno spesso, ma nondimeno attirano l’attenzione, includono la preparazione di sistemi sanitari al di là delle capacità di sanità pubblica coperte dall’IHR (2005) e questioni relative alla risposta sociale ed economica per sostenere l’azione e gli esiti sanitari. (…) È stata inoltre avanzata la proposta di ripensare il paradigma della sicurezza sanitaria globale per puntare sulla “sicurezza delle persone e non delle frontiere” ”.

Se le formulazioni sono vaghe, l’ONU dà il tono: dobbiamo rafforzare i poteri dell’OMS sulle politiche nazionali e sugli uomini. Senza dimenticare, ovviamente, un aumento dei finanziamenti. In questa nuova visione della governance globale, l’OMS deve essere, cito, “più indipendente”, la questione è sapere da chi…

Ma ci sono voci per affermare che un trattato è troppo lungo, bisogna ancora andare più veloci nella rinuncia al governo nazionale e nel trasferimento dei poteri. Ovviamente, questo è il caso degli Stati Uniti, poiché alla fine sono i beneficiari politici diretti di questo movimento. Che in effetti sembra una specie di ricatto: o rinunci definitivamente a ciò che ti resta di sovranità e adotti un trattato in questa direzione, o, comunque, ci assumiamo queste competenze. E non c’è motivo di aspettarsi alcuna resistenza da parte delle élite al potere.

PS: il ministero degli Esteri russo ha annunciato che i preparativi per un prossimo incontro live-action tra Biden e Putin sono a buon punto.

Karine Bechet-Golovko.

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com