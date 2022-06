Vittoria elettorale di Gustavo Petro: cambio di regime in rotta verso la Colombia?

di Gavin O’Reilly

La vittoria di Gustavo Petro alle elezioni presidenziali colombiane di domenica, che segna la prima volta che Bogotá ha eletto un capo di stato di sinistra, non è stato l’unico evento geopolitico di vasta portata che ha avuto luogo di recente che ha coinvolto l’America Latina.

Una settimana prima del successo elettorale dell’ex guerrigliero, il presidente Nicolás Maduro del vicino Venezuela si è recato in visita ufficiale di due giorni in Iran dove ha firmato un accordo ufficiale di cooperazione ventennale con il capo di stato iraniano Ayatollah Khameini , un accordo inteso a contrastare l’ampia campagna- di sanzioni statunitensi di vasta portata contro Caracas e Teheran.

Tuttavia, con uno degli obiettivi presidenziali di Petro dichiarati, quello di sviluppare ulteriori relazioni con il Venezuela, , la sua presidenza entrante è stata senza dubbio già messa nel mirino della lobby del cambio di regime, diffidente che le relazioni amichevoli tra Bogotà, Caracas e Teheran mineranno l’egemonia USA-NATO da Sud America fino al Medio Oriente.

In effetti, il coinvolgimento della CIA nel fomentare il cambio di regime in America Latina ha una storia che risale a più di mezzo secolo fa.

Nel 1970, al culmine delle tensioni della Guerra Fredda tra Est e Ovest, l’elezione del candidato socialista Salvador Allende in Cile, e la sua successiva nazionalizzazione della redditizia industria mineraria del rame e del settore delle telecomunicazioni di Santiago, attirarono rapidamente le ire di Washington.

Con gli interessi aziendali in gioco e temendo che il socialismo avrebbe messo radici alle sue porte, la Casa Bianca escogitò un piano per rimuovere il governo di sinistra di Allende.

L’11 settembre 1973 fu lanciato in Cile un sanguinoso colpo di stato sostenuto dalla CIA, che avrebbe visto la morte di Allende, ufficialmente suicida ma con atti scorretti altamente sospettati , e la presa del potere da parte del generale Augusto Pinochet, appoggiato dagli Stati Uniti, il cui regime, un regno lungo 17 anni, ha visto l’uccisione extragiudiziale di oltre 3.000 attivisti di sinistra e l’ulteriore esilio forzato di altri 200.000 .

L’insediamento della leadership di Pinochet avrebbe successivamente portato la CIA a lanciare l’Operazione Condor, un’iniziativa della Guerra Fredda intesa a fermare la diffusione del comunismo in Sud America attraverso il sostegno segreto dei movimenti politici di destra nella regione.

Come il Cile, anche la Bolivia, il Paraguay, l’Uruguay e il Brasile erano passati sotto il dominio di dittature militari, seguite dall’Argentina nel 1976, ciascuna delle quali riceveva il pieno sostegno degli Stati Uniti.

Nonostante la fine della Guerra Fredda in seguito al crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, tuttavia, questa interferenza degli Stati Uniti in America Latina sarebbe continuata senza sosta, vista l’ultima volta nel 2020 quando l’operazione Gideon, un fallito tentativo di colpo di stato in stile Baia dei Porci che coinvolgeva mercenari statunitensi e molto probabilmente sanzionato di nascosto dalla Casa Bianca, è stato lanciato per rimuovere la leadership venezuelana di Nicolás Maduro, un obiettivo di lunga data della lobby per il cambio di regime da quando è stato eletto presidente della nazione ricca di petrolio dopo la morte di Hugo Chávez nel 2013 .

Arrivato appena un anno dopo un altro fallito tentativo di colpo di stato nel paese latinoamericano, che ha coinvolto il “presidente ad interim” sostenuto dagli Stati Uniti Juan Guaidó, la motivazione per Maduro per sviluppare ulteriormente le relazioni con l’Iran, dopo l’esportazione di quasi due milioni di barili di petrolio iraniano a Teheran nel maggio 2020 al Venezuela per contrastare le sanzioni statunitensi, dovrebbe essere chiaro.

Come il Venezuela, anche la Repubblica islamica è stata un avversario di lunga data dell’egemonia USA-NATO, quando in seguito alla rivoluzione islamica del 1979, l’Ayatollah antiamericano Khomeini sarebbe salito al potere, rovesciando lo Shah Pahlavi, sostenuto dall’Occidente, che si era imposto è stato installato in un colpo di stato orchestrato dalla CIA e dall’MI6 del 1953 lanciato in risposta alla decisione dell’allora primo ministro iraniano Mohammad Mosaddegh di nazionalizzare le vaste riserve petrolifere del suo paese.

Con sorprendenti somiglianze tra Venezuela e Iran in termini di nazionalizzazione delle risorse naturali, opposizione all’imperialismo statunitense ed essere soggetti alle sanzioni occidentali, sembrerebbe naturale che entrambi i paesi cerchino di sviluppare relazioni diplomatiche, sembrerebbe anche naturale che con l’elezione di Gustavo Petro in Colombia, e la sua campagna elettorale promette di normalizzare le relazioni con il Venezuela, affinché anche Bogotá potrbbe presto subire gli stessi tentativi di cambio di regime che hanno colpito in precedenza sia Caracas che Teheran.

*

Gavin O’Reilly è un attivista di Dublino, in Irlanda, con un forte interesse per gli effetti dell’imperialismo britannico e statunitense. Segretario del Comitato anti-internamento di Dublino, un gruppo di campagna istituito per aumentare la consapevolezza dei prigionieri politici repubblicani irlandesi nelle carceri britanniche e in 26 contee. Il suo lavoro è apparso in precedenza su American Herald Tribune, The Duran, Al-Masdar e MintPress News. Collabora regolarmente con Global Research. Supportalo su Patreon.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago