3 commenti su “Violenze dei coloni contro la popolazione palestinese

Le forze israeliane fanno irruzione nelle città palestinesi mentre i coloni chiedono di “bruciare” Huwwara

I soldati assaltano diverse città a sud di Nablus, mentre i coloni compiono attacchi per vendetta contro case e proprietà palestinesi

Decine di palestinesi sono stati feriti sabato sera durante i raid militari israeliani nelle città a sud di Nablus, nella Cisgiordania occupata, come parte di una ricerca di un aggressore che all’inizio della giornata ha sparato e ucciso due coloni vicino alla città di Huwwara.

Contemporaneamente, gruppi di coloni hanno compiuto attacchi per vendetta contro case e proprietà palestinesi in diverse città e villaggi della Cisgiordania.

Le forze israeliane hanno preso d’assalto la città di Beita, la città più vicina a Huwwara a sud di Nablus, provocando scontri con i palestinesi. I soldati hanno sparato proiettili di gomma, gas lacrimogeni e bombe sonore contro i residenti, ferendo più di 100 persone, la maggior parte delle quali è stata soffocata per inalazione di fumo.

Il fotoreporter Wahaj Bani Mufleh, di Beita, ha raccontato a Middle East Eye che i soldati hanno sparato un lacrimogeno direttamente contro di lui, ferendolo a una gamba, mentre stava documentando il raid da lontano. Poi è stato portato in un centro medico.

“Stavamo coprendo il raid e ci trovavamo deliberatamente in un’area neutrale dove non c’erano palestinesi che lanciavano pietre o soldati che sparavano bombe, ma siamo rimasti sorpresi quando ci hanno preso di mira con candelotti lacrimogeni, che hanno provocato il mio ferimento”, ha detto.

La Mezzaluna Rossa palestinese ha affermato che 112 palestinesi sono rimasti feriti durante il raid su Beita, durato ore, di cui tre sono stati colpiti da lacrimogeni.

Nel frattempo, una famiglia è stata evacuata dalla propria abitazione dopo essere stata bersagliata dai gas lacrimogeni.

Chiusura dei villaggi

Anche diversi altri villaggi e città vicini sono stati perquisiti e sottoposti a irruzione, con i loro ingressi principali chiusi, il che ha provocato ingorghi stradali, con altri causati da barriere militari che sono state erette tutt’intorno alla città di Nablus.

Saad Awwad, capo del consiglio del villaggio di Awarta, a sud di Nablus, ha affermato che le barriere che circondano Huwwara hanno costretto gli automobilisti palestinesi a prendere strette strade alternative per raggiungere i loro villaggi, portando centinaia di palestinesi a rimanere bloccati nei loro veicoli dalle 20:00 all’1:00.

Diverse famiglie palestinesi avevano offerto alle persone bloccate nelle loro auto posti per dormire nelle loro case fino alla riapertura dei posti di blocco.

Awwad ha detto che i soldati israeliani hanno anche sparato bombe a gas nell’area meridionale di Awarta, che hanno provocato l’incendio di un certo numero di alberi.

“Inoltre, i soldati israeliani hanno chiuso la strada tra Awarta e Beita con cumuli di terra, che hanno ostacolato l’arrivo di otto insegnanti il ​​primo giorno del nuovo anno scolastico”, ha detto.

Nella vicina città di Aqraba, più di 150 forze israeliane hanno fatto irruzione in diverse case dopo averne fatto saltare le porte. Hanno arrestato un palestinese di 60 anni e suo figlio di 35 anni in una delle irruzioni in casa.

Salah Khalil, capo del consiglio di Aqraba, ha detto che i soldati hanno anche fatto saltare in aria le porte di diversi negozi e confiscato le registrazioni delle apparecchiature di sorveglianza prima che si ritirassero dalla città nelle prime ore di domenica.

Anche dopo che i soldati si sono ritirati, i veicoli militari hanno continuato a bloccare la strada tra Aqraba e la vicina città di Yanun, impedendo il passaggio dei palestinesi.

“L’obiettivo principale della creazione di barriere e della chiusura degli ingressi è separare i villaggi a sud di Nablus l’uno dall’altro e rendere difficile per i palestinesi spostarsi tra di loro”, ha detto Khalil.

Attacchi di coloni

Mentre i raid erano in corso, sabato sera e domenica mattina i coloni, protetti dall’esercito israeliano, hanno lanciato diversi attacchi, prendendo di mira case e veicoli palestinesi

Gli attacchi più importanti hanno avuto luogo nelle vicinanze di Nablus, dove i coloni hanno lanciato pietre contro i veicoli palestinesi e hanno attaccato edifici residenziali dopo aver affisso manifesti che esortavano “Bruciate Huwara”.

Bashar Eid, un residente del villaggio di Burin, a sud di Nablus, ha detto che i coloni hanno preso a sassate la sua casa, cosa che aveva terrorizzato i suoi figli.

“Eravamo seduti in casa la sera quando abbiamo sentito i coloni urlare contro di noi, poi hanno lanciato pietre contro la casa. Le mie bambine hanno iniziato a piangere e ho cercato di calmarle, poi ho gridato ai coloni di andare via”, ha detto a MEE.

L’anno scorso, Eid ha subito una ferita da arma da fuoco alla gamba quando i coloni hanno preso di mira la sua casa durante una furia in diverse città della Cisgiordania. Questa volta, ha detto, è rimasto dentro durante l’assalto alla sua casa, che è durato mezz’ora.

Tra il pianto dei suoi figli e gli insulti dei coloni, Eid ha cercato di contattare gli abitanti del villaggio per venire a proteggere la sua casa. Alla fine i coloni se ne sono andati.

“Non potevano rompere le finestre perché mettevo reti protettive come quelle poste sulle finestre della prigione. Viviamo in una prigione e non posso nemmeno andare a lavorare per paura che possano attaccare la mia famiglia”, ha detto Eid. .

I coloni hanno anche fracassato diversi veicoli palestinesi con pietre vicino alle città di Umm Safa e Beitin a Ramallah, e proprietà palestinesi sono state attaccate a Masafer Yatta, a sud di Hebron.

Separatamente, l’esercito israeliano ha sparato e ferito un colono israeliano mascherato, scambiato per un palestinese, che stava lanciando pietre contro le auto vicino al villaggio di al-Laban al-Sharqi, a sud di Nablus, secondo i media israeliani.

A giugno, i coloni israeliani si erano scatenati in diverse città palestinesi, incendiando automobili, incendiando terreni agricoli e vandalizzando case, in seguito all’uccisione di quattro israeliani in Cisgiordania.

A febbraio, attacchi simili sono stati compiuti in diverse città palestinesi, con case e proprietà bruciate, dopo che due israeliani sono stati uccisi mentre guidavano attraverso Huwwara. Almeno un palestinese è stato ucciso e quasi 400 feriti negli attacchi.

Fonte: Midle East Eye

Traduzione: Luciano Lago