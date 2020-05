Viene alla luce il verminaio dell’intreccio fra magistratura e politica

da Redazione

di Luciano Lago

Per chi segue le cronache politiche e giudiziarie in Italia non è possibile passare sotto silenzio il marciume che trabocca dalle vicende politiche e giudiziarie messe a nudo dagli ultimi scandali sulla magistratura deviata e collusa con il potere politico.

Quanto viene fuori in questi giorni dalle intercettazioni giudiziarie risulta sconvolgente ed in particolare si scoperchia il vaso di Pandora delle deviazioni politiche e delle lotte di potere all’interno della magistratura italiana.

In particolare i colloqui telefonici registrati di Luca Palamara (ex segretario della ANM) con altri magistrati rendono l’idea dell’inquinamento presente nei vertici dell’Associazione Magistrati che dovrebbe garantire l’indipendenza della corporazione giudiziaria, mentre risulta sempre più simile ad un potere di fatto che detta le sue direttive alla politica ed al mondo dei media allineati con gli interessi delle caste dominanti nel paese.

Non è un caso che molti dei giornalisti paludati dei maggiori quotidiani di regime come Repubblica e Il Corriere della Sera sono parte del sistema di gestione di potere dettato da questa magistratura deviata. In sostanza si è capito che i magistrati passano la linea da seguire ai giornalisti di cronaca giudiziaria i quali a loro volta tracciano le linee da seguire agli opinionisti della politica.



Non si può escludere ed anzi sembra certo che ci siano giornalisti dei maggiori quotidiani legati ai servizi di inteligence sia italiani che esteri. Risulta quindi confermato quanto aveva a suo tempo rilevato il giornalista tedesco Udo Ulfkotte il quale aveva scritto un libro (giornalisti comprati) denunciando il livello di prostituzione di buona parte della stampa europea che risponde al potere politico ed all’Ambasciata USA per quanto riguarda le linee da seguire, ottenendo in cambio benefici, elargizioni di denaro e sviluppi di carriera. Ulfkotte è morto nel 2017 portandosi nella tomba le sue rivelazioni.

Questo è di conseguenza il sistema di regime politico giudiziario che di fatto influenza la mentalità e le opinioni dei cittadini italiani con una sottile manipolazione, incidendo non soltanto sulle inclinazioni di voto ma anche sulle scelte di vita dei lavoratori, degli imprenditori e della gente comune.

L’apparato dei media ufficiali in Italia è una enorme macchina di falsificazione e propaganda che opera in linea con gli interessi del ceto politico ed affaristico dominante, con i giornalisti, lacchè del potere, che si spacciano per professionisti seri dell’informazione, disprezzando quanti operano al di fuori dei canali ufficiali mediante spot pagati su Televisioni pubbliche. Una evidente violazione dei precetti della Costituzione che dovrebbe garantire la libertà di opinione per tutti i cittadini.

Luca Palamara durante la riunione del plenum CSM



Coloro che non si adeguano vengono perseguiti, censurati o denunciati, mentre nei casi più clamorosi si provvede a mettere all’indice o a richiedere il bavaglio obbligatorio o il TSO per i dissidenti.

Soltanto una sana ribellione pacifica ma determinata può salvare il popolo italiano da un regime sempre più sfacciato nella sua inclinazione ad occupare il potere ed a imporre gli interessi della casta dominante. Prima che sia troppo tardi.

Non è difficile rimuovere le dittature ma è quasi impossibile liberarsi dalle false democrazie.