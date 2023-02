VIDEO: L’Iran presenta una base aerea sotterranea





“L’Iran non sarà un bersaglio facile per un nemico aggressivo”, ha detto il capo di stato maggiore delle forze armate del Paese durante la cerimonia di presentazione.

In Iran hanno rivelato martedì l’esistenza di una base aerea sotterranea che si trova sotto le montagne. La base, denominata Eagle-44, è in grado di ricevere e utilizzare nelle operazioni tutti i tipi di caccia, bombardieri e droni a disposizione dell’aeronautica militare iraniana.

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato il Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, Mohammad Bagheri, e il Capo dell’Esercito, Abdolrahim Mousavi.

Bagheri ha osservato che l’esercito iraniano continuerà a costruire basi sotterranee per la loro sicurezza e inaccessibilità ai nemici. “L’Iran non sarà un bersaglio facile per un nemico aggressivo”, ha detto.

Ha inoltre assicurato che l’Eagle-44 è invulnerabile agli attacchi perché si trova sotto le montagne, aggiungendo che la base è in grado di mantenere attrezzature e armi strategiche dell’aeronautica militare iraniana e migliorare la capacità operativa dell’esercito.



Inoltre, i militari hanno fatto riferimento allo scontro tra Teheran e Tel Aviv. “I capi di quel regime [di Israele] hanno ancora una volta minacciato l’Iran anche se sanno molto bene di non avere la capacità di portare avanti quella minaccia contro l’Iran”, ha concluso.