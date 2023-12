Video: Israele seppellisce vivi gli abitanti di Gaza; La Palestina sollecita indagini

Il ministro della Sanità palestinese chiede un’indagine internazionale sulle notizie secondo cui le forze israeliane avrebbero seppellito vivi i palestinesi ricoverati in ospedale a Gaza.

Secondo i media palestinesi, Mai Al-Kaila ha dato l’annuncio in una dichiarazione rilasciata sabato in cui ha indicato che i dati e le testimonianze raccolte da testimoni oculari, squadre mediche e media dimostrano che le forze del regime israeliano hanno utilizzato i bulldozer per seppellire vive le persone. Palestinesi nel cortile dell’ospedale Kamal Adwan, nella parte settentrionale della Striscia di Gaza.

“Alcuni di loro sono stati visti vivi prima di essere assediati dai carri armati israeliani”, si è lamentato il proprietario.

Date le prove, Alkaila ha esortato la comunità internazionale a “prendere misure serie per chiarire le cause di questa tragedia e a non ignorare o rimanere in silenzio di fronte alle notizie di crimini di guerra commessi nella Striscia di Gaza”.

Sabato, le immagini pubblicate dalla rete televisiva del Qatar Al Jazeera mostravano tende e oggetti palestinesi distrutti nel cortile dell’ospedale Kamal Adwan a Beit Lahia.

“Decine di sfollati, malati e feriti sono stati sepolti vivi. I bulldozer [israeliani] dell’occupazione hanno calpestato le tende degli sfollati nel cortile dell’ospedale e le hanno brutalmente schiacciate”, ha detto il giornalista palestinese Anas al-Sharif in un post sulla piattaforma social X.

تفاصيل المجرزة المروعة

قوات الاحتلال تدفن عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان pic.twitter.com/fE09XfVHh6 — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 16, 2023



Un massacro terrificante e scene indescrivibili. “Quello che l’occupazione israeliana ha fatto all’ospedale Kamal Adwan è un crimine orribile contro i cittadini e il personale medico”, ha osservato in un post successivo.

Anche l’Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, con sede a Ginevra, ha chiesto un’indagine internazionale sull’atto orribile.

Il Ministero della Salute palestinese ha riferito questo sabato che circa 19.088 persone hanno perso la vita sia nell’enclave costiera che nella Cisgiordania occupata a causa agli attacchi compiuti dall’esercito israeliano dal 7 ottobre. Del totale, 18.800 sono morti nei bombardamenti israeliani a Gaza, mentre 288 palestinesi sono morti in Cisgiordania.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago