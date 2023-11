Video: I combattenti di Hamas danno la caccia ai carri armati e ai mezzi corazzati israeliani

I combattenti del Movimento di resistenza islamica palestinese (HAMAS) hanno diffuso immagini delle loro eroiche battaglie contro l’esercito israeliano nel nord di Gaza.

Le immagini mostrano come i combattenti delle Brigate Ezzedin Al-Qassam, il braccio militare di Hamas, lasciano le loro posizioni e sparano a distanza ravvicinata contro mezzi corazzati e carri armati israeliani.

La registrazione mostra anche la distruzione di diversi veicoli blindati israeliani nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City. Vedi link video: https://www.hispantv.com/noticias/palestina/574587/combatientes-hamas-tanques-israel-gaza

Sebbene l’esercito israeliano avesse annunciato l’assedio dell’intera città di Gaza nella sua campagna per invadere via terra l’enclave costiera palestinese, queste immagini dimostrano che i combattenti palestinesi non si arrendono e tengono i carri armati israeliani sotto il fuoco.

Hamas ha sottolineato che la Striscia di Gaza sarà la maledizione del regime israeliano se oserà intraprendere un’invasione di terra.

(Fonte: Hispan tv)

Le forze della resistenza nella Striscia di Gaza seguono a confrontarsi con le forze di occupazione, che continuano la loro aggressione per il trentesimo giorno consecutivo.

Ieri l’esercito di occupazione israeliano ha annunciato l’uccisione di 5 dei suoi soldati nella Striscia di Gaza, compreso un comandante di compagnia, portando a 30 il bilancio delle vittime dall’inizio dell’operazione di terra, 10 giorni fa.

Ieri il portavoce militare delle Brigate Al-Qassam ha annunciato di aver distrutto, completamente o parzialmente, 24 veicoli militari nelle ultime 48 ore sui fronti di combattimento.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad