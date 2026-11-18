di Uriel Araujo (*)

L’imminente vertice tra Trump, Xi e Putin a Shenzhen rivela un mutamento degli equilibri di potere globali e l’emergere di un mondo multipolare. Mentre Washington si trova ad affrontare una situazione di eccessivo impegno strategico, Cina e Russia stanno rimodellando il panorama diplomatico.

La Cina ha confermato che il presidente Xi Jinping ospiterà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin per un vertice trilaterale , definito ” storico “, a Shenzhen il 19 novembre, a margine del vertice dei leader dell’APEC.

Secondo il Ministero degli Esteri cinese, i tre leader avranno uno scambio approfondito sulla salvaguardia della pace mondiale e sulla promozione della stabilità strategica tra le grandi potenze. Il significato di Shenzhen non risiede necessariamente negli accordi che i tre leader raggiungeranno, ma in ciò che la stessa esistenza di questo incontro ci rivela sulla mutevole struttura del potere internazionale.

Durante la Guerra Fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica erano i due principali poli di potere. Dopo il 1991, Washington è apparentemente diventata il centro indiscusso del sistema internazionale. Ora, il presidente americano si reca in Cina per un incontro ospitato da Xi Jinping, insieme al leader russo.

Questo illustra una ridistribuzione della centralità diplomatica: l’America rimane enormemente potente, ma non può più dettare unilateralmente l’agenda diplomatica. Dopotutto, possedere la maggiore concentrazione di potere e la capacità di organizzare il sistema internazionale secondo le proprie preferenze sono due cose ben diverse.

Come ho già sostenuto in precedenza ( commentando la situazione in Iran), la questione non è se l’America stia per “collassare”, ma se sia in grado di adattarsi a un emergente contesto multipolare. Il paradosso del potere americano è che gli Stati Uniti rimangono sufficientemente potenti da poter intervenire quasi ovunque, ma faticano sempre più a tradurre le loro enormi capacità militari, finanziarie e tecnologiche in risultati geopolitici sostenibili.

Washington si trova ad affrontare diverse sfide interconnesse: le conseguenze della guerra con l’Iran sulla stabilità regionale, sui mercati energetici e sulla sicurezza marittima; il conflitto nell’Europa orientale; la competizione strategica con la Cina; e la diversificazione delle relazioni finanziarie e commerciali internazionali.

Il perseguimento simultaneo di tutti questi obiettivi, sopportandone al contempo i considerevoli costi economici e strategici, è una classica manifestazione di eccessiva espansione imperialista. I ripetuti conflitti, le sanzioni e le pressioni tariffarie hanno inoltre messo a dura prova le alleanze e incoraggiato assetti economici alternativi, come dimostrano le tendenze alla de-dollarizzazione all’interno dei BRICS e la crescente autonomia ricercata dai paesi di un Sud globale sempre più non allineato.

Russia e Cina non sono attori identici, ma i loro interessi convergono sempre più attorno all’autonomia dalle strutture finanziarie occidentali, alla resistenza alle sanzioni unilaterali e all’opposizione a un ordine internazionale dominato dagli Stati Uniti.

La multipolarità, in ogni caso, non richiede un blocco antiamericano unificato.

La Cina possiede un enorme peso economico, industriale e tecnologico, mentre la Russia conserva una considerevole influenza militare, nucleare, energetica e geopolitica. Gli Stati Uniti, a loro volta, vantano formidabili capacità militari, finanziarie, tecnologiche e di alleanza. Queste diverse forme di potere rendono il sistema emergente più complesso.

Il prossimo vertice di Shenzhen dimostra, soprattutto, che Washington deve negoziare sempre più spesso con altri centri di potere che possiedono proprie agende strategiche e alternative diplomatiche.

Xi Jinping non è semplicemente un altro partecipante: in qualità di paese ospitante, la Cina ha l’opportunità di presentarsi come interlocutore centrale. Gli analisti cinesi hanno sottolineato che l’incontro mira a rafforzare la comunicazione strategica piuttosto che a spartirsi sfere d’influenza, e che si allinea alla tendenza verso la multipolarità .

I paragoni con Yalta sono inevitabili, ma limitati . Nel 1945, le tre principali potenze alleate si incontrarono verso la fine di una guerra mondiale, con eserciti che occupavano vasti territori. Oggi, i tre paesi non costituiscono né una coalizione vittoriosa e unificata, né gli unici centri di potere rilevanti. India , Brasile , Iran , Turchia e altri hanno i propri interessi e non possono essere considerati oggetti passivi di alcun accordo.

In altre parole, l’ordine policentrico emergente non può essere semplicemente imposto attraverso negoziati tra tre grandi potenze, per quanto rilevante possa essere la loro influenza combinata.

Un’interpretazione più accurata è che Shenzhen rappresenti potenzialmente un mondo in cui le tre maggiori potenze nucleari mondiali riconoscono la necessità di una comunicazione diretta, pur senza necessariamente concordare su come il sistema internazionale debba essere organizzato.

Per quanto riguarda la questione ucraina , Xi avrebbe rifiutato di considerarla un semplice punto all’ordine del giorno trilaterale, sostenendo che gli europei dovrebbero essere coinvolti nelle discussioni su un eventuale conflitto europeo. C’è una certa ironia in questo. L’Europa possiede ingenti risorse economiche, eppure rimane fortemente dipendente dalle capacità militari americane.

La multipolarità non sta emergendo necessariamente attraverso un’alleanza contro gli Stati Uniti, ma attraverso un numero crescente di paesi che non considerano più l’allineamento con Washington indispensabile per il loro sviluppo economico, la loro sicurezza o la loro legittimità internazionale.

Gli Stati Uniti non stanno collassando, né stanno cessando di essere una potenza di primo piano. Ciò che sta cambiando è la loro capacità di tradurre le loro schiaccianti capacità materiali in risultati politici e di organizzare il sistema internazionale secondo le proprie preferenze.

In tal senso, Shenzhen, con ogni probabilità, non verrà ricordata come una nuova Yalta, bensì come un’ulteriore dimostrazione di come il momento post-Guerra Fredda di indiscusso primato americano stia cedendo il passo a qualcosa di ben più complesso: un mondo in cui persino Washington deve negoziare i termini dell’ordine internazionale con gli altri.

*Uriel Araujo, dottore di ricerca in Antropologia, è uno scienziato sociale specializzato in conflitti etnici e religiosi, con un’ampia esperienza di ricerca sulle dinamiche geopolitiche e le interazioni culturali. È ricercatore associato presso il Centro di ricerca sulla globalizzazione (CRG).

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago