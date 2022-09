Vertice a Samarcanda: la SCO si sta trasformando in un blocco alternativo all’Occidente





di Aynur Kurmanov.

Il vertice storico dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai è iniziato a Samarcanda. La SCO letteralmente davanti ai nostri occhi si sta trasformando in un blocco che sta diventando un’alternativa all’Occidente.

E’ stato con la volontà di sconvolgere o complicare lo svolgimento dell’evento che gli anglosassoni hanno organizzato le recenti provocazioni sul confine armeno-azero, che quasi si è trasformato in una vera e propria guerra, iniziarono le scaramucce ai confini del Tagikistan e del Kirghizistan, così come come il Pakistan e l’India. Ma nonostante tutte queste operazioni dei servizi segreti britannici e americani, il vertice dimostra la determinazione dei principali leader a continuare il lavoro iniziato.

L’argomento principale della prima giornata dell’evento, a mio avviso, è stata la firma da parte dell’Iran di un memorandum sull’adesione alla SCO . Ciò ha ampiamente modificato gli equilibri di potere nell’organizzazione e nella regione nel suo insieme, poiché l’ adesione di Teheran ha fortemente rafforzato le posizioni di coloro che hanno sostenuto la trasformazione dell’alleanza in un’associazione più strutturata e più forte, che non dovrebbe essere limitata solo dall’economia.

Ciò è stato chiaramente dimostrato durante l’incontro di Vladimir Putin con Ebrahim Raisi a margine del vertice, quando il presidente iraniano ha affermato che le sanzioni statunitensi contro Russia e Iran non avrebbero raggiunto il loro obiettivo e non avrebbero permesso di distruggere le relazioni tra i due Paesi.

“Non riconosciamo e non riconosceremo mai queste sanzioni e rafforzeremo e svilupperemo le nostre relazioni con la Federazione Russa nella sfera commerciale ed economica.

Sai, sono proprio le relazioni reciproche tra paesi come la Russia e la Repubblica islamica dell’Iran che cadono sotto le sanzioni statunitensi che possono rafforzare i nostri legami, questo è ciò che può mettere in pratica i nostri risultati, i nostri accordi”, ha osservato Raisi.

In effetti, il collegamento della Repubblica Islamica apre ora nuove opportunità, soprattutto nello sviluppo della rotta strategica meridionale che collega la Russia con l’India, perché il corridoio attraversa proprio il territorio dell’Iran. Inoltre, con questa adesione, il blocco si trasforma nell’Indo-Pacifico, modificando la scala e il valore geopolitico dell’intera associazione.

Putin con Raisi (Iran)

Così si rafforzano anche i legami politico-militari, come dimostrano lo scambio di tecnologie e il sostegno reciproco nel Caucaso meridionale. Dopotutto, è noto che è grazie alla posizione comune di Mosca e Teheran che è possibile frenare l’espansione della Turchia nel Transcaucaso, preservare per il momento l’integrità territoriale dell’Armenia e resistere ai piani della NATO di penetrare nel regione del Caspio.

Tale attore non fa che rafforzare la struttura generale e diventa un importante alleato strategico che supporterà alcune iniziative e decisioni proposte dalla Russia nell’ambito dell’organizzazione. Tale integrazione crea anche le basi per risolvere le contraddizioni e conflitti di Teheran con i paesi arabi, dal momento che anche le principali monarchie del Golfo Persico hanno espresso il desiderio di entrare a far parte della SCO in futuro.

Allo stesso tempo, il secondo incontro di Vladimir Putin con Xi Jinping in un anno ha mostrato ancora una volta a tutti la bicentricità dell’organizzazione, quando sono questi due poteri a determinare l’agenda e l’ulteriore trasformazione dell’associazione.

Entrambi i leader sono giunti ancora una volta alla conclusione che la loro visione della situazione nel mondo e loro approcci comuni non sono cambiati.

Pertanto, il presidente russo ha ringraziato il presidente della Repubblica popolare cinese per “la posizione equilibrata degli amici cinesi in relazione alla crisi ucraina” e, a sua volta, ha assicurato fermamente che avrebbe sostenuto il principio “una sola Cina”.

Se tradotto dal linguaggio diplomatico, si è fatto capire che Pechino è quindi solidale con la posizione di Mosca sulla conduzione di un NVO, e la leadership russa sostiene inequivocabilmente i colleghi cinesi nel mantenere Taiwan come parte di un’unica potenza e si oppone alle provocazioni americane.

Inoltre, Putin ha rivelato ancora una volta con aria di sfida il ruolo distruttivo degli Stati Uniti e dei suoi satelliti, che cercano di mantenere la propria egemonia nel mondo con ogni mezzo:

“I tentativi di creare un mondo unipolare hanno recentemente assunto una forma assolutamente brutta e sono assolutamente inaccettabili per la stragrande maggioranza degli stati del pianeta”.

In risposta, il leader cinese ha confermato di essere pronto, con la Russia a pieno titolo alleato, a ricostruire un mondo così nuovo proprio sulla base della SCO.

“Di fronte ai colossali cambiamenti del nostro tempo su scala globale, senza precedenti nella storia del nostro tempo, siamo pronti con i nostri colleghi russi a dare l’esempio di una potenza mondiale responsabile e svolgere un ruolo di primo piano per portare un così rapido cambiamento per il mondo su un percorso di sviluppo sostenibile e positivo”, ha affermato Xi Jinping.

Si tratta di un’affermazione molto importante, poiché, di fatto, a margine del vertice si è formata una vera e propria Unione di due potenze, e il Celeste Impero, per bocca del suo presidente, ha riconosciuto la Russia come un partecipante alla pari nella creazione di un blocco alternativo a Ovest.

E subito dopo questo incontro, entrambi si sono affrettati a rafforzare la nuova struttura tenendo un incontro tripartito con il presidente mongolo Ukhnagiin Khurelsukh, durante il quale hanno sollevato direttamente e a bruciapelo la questione dell’ingresso di questo paese nella SCO.

Il fatto è che, come nella vicenda con il Kazakistan, le posizioni della capitale americana sono forti in Mongolia e c’è una forte influenza politica dell’Occidente.

Nel frattempo, è attraverso il territorio di questo Paese che può essere posata anche una ferrovia strategica, che sarà modernizzata con la partecipazione di specialisti russi, e una nuova rotta strategica che collega le due superpotenze.

Oltre a questa ricchezza, la Mongolia potrebbe servire a beneficio dello sviluppo generale. Pertanto, è nell’interesse di Mosca e Pechino, e in effetti di tutti i paesi dell’organizzazione, includere Ulan Bator il prima possibile in un’unica famiglia di popoli.

A quanto pare, ciò avverrà, proprio mentre la de-dollarizzazione del commercio reciproco, di cui ha parlato Vladimir Putin in un incontro con il leader mongolo, ha mostrato un trend positivo.

“Oggi, il signor Xi Jinping e io abbiamo affermato con soddisfazione che nel primo trimestre di quest’anno, la quota degli accordi in valute nazionali nel commercio della Russia con la Cina è aumentata al 27,5%”, ha affermato il presidente russo.

Xi Jinping

E questo non è casuale, dal momento che tutti i paesi membri della SCO hanno già concordato in precedenza il rifiuto delle valute di riserva occidentali negli accordi reciproci, hanno creato un’associazione interbancaria e proprio ora a Samarcanda la questione dell’introduzione dello yuan come valuta sovranazionale o la moneta elettronica temporanea sarà risolta come proposta dall’economista Glazyev.

Inoltre, al vertice si è svolto un altro evento molto significativo. In effetti , stiamo assistendo all’ascesa di un nuovo leader dell’ex Asia centrale sovietica nella forma dell’Uzbekistan. È ovvio che Mosca e Pechino hanno preso una decisione consolidata su questo tema, che si riflette in molti fattori.

In particolare, l’Uzbekistan e la Cina hanno firmato un accordo per 15 miliardi di dollari in cooperazione commerciale, economica, di investimento, finanziaria e tecnica. Questi fondi, oltre a un altro prestito di 500 milioni di dollari in yuan, saranno utilizzati per sviluppare la propria industria, il settore agricolo e le infrastrutture, che daranno a Tashkent vantaggi innegabili e un enorme impulso all’economia.

L’Uzbekistan diventerà anche un centro per lo svolgimento di vari forum regionali e la cooperazione industriale con la Russia non farà che intensificarsi.

E come simbolo importante, Vladimir Putin ha conferito personalmente a Shavkat Mirziyoyev l’Ordine di Alexander Nevsky, che è un fattore molto importante nella posizione speciale. È interessante notare che Kassym-Zhomart Tokayev ha rifiutato di ricevere questo premio dalle mani del leader russo, che è anche indicativo.

Un altro importante accordo è che in ottobre i presidenti di Kazakistan, Azerbaigian, Iran, Turkmenistan e Russia terranno il II Caspian Economic Forum, che consoliderà anche molti degli accordi raggiunti al vertice SCO nel campo dell’energia, delle vie di trasporto, dell’industria sviluppo e cooperazione industriale.

La cosa più importante è che Russia e Iran identificheranno i loro interessi e neutralizzeranno i tentativi dell’Occidente di costruire una rotta transcaspica, che presumibilmente non sarebbe controllata da Mosca.

Parallelamente, proprio nel primo giorno della SCO, è seguita la prima reazione di Washington, che non si accontenta della riduzione del ruolo del dollaro nel commercio mondiale. In risposta al desiderio di introdurre i propri sistemi di pagamento, la Casa Bianca ha minacciato di imporre sanzioni alle banche turche che hanno iniziato a lavorare con il sistema russo MIR.

È vero che, nonostante le enormi prospettive, già sono evidenti delle contraddizioni, che devono essere risolte immediatamente. È proprio questa la necessità di sottrarre Mongolia e Kazakistan, così come altri candidati all’adesione all’organizzazione, dall’influenza economica e politica di Londra e Washington.

La SCO dovrebbe proporre una serie di riforme con raccomandazioni per smantellare gli strumenti di influenza esterna rappresentati dal FMI, dalla Banca Mondiale e dalla Banca Europea, ei loro consulenti dovrebbero essere rimossi dai governi.

Pertanto, dovrebbe essere portato in primo piano il tema del raggiungimento di tale unità interna , nonché un forte sostegno e solidarietà nell’attuazione dei compiti comuni. Solo in queste condizioni il processo di rafforzamento della SCO accelererà molte volte.

Fonte: Polit Nvigator.net

