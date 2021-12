Verso un governo orwelliano negli USA?





di German Gorraiz López

Secondo lo “United States Census Bureau” (USA), entro il 2043 i bianchi cesseranno di essere la maggioranza della popolazione statunitense e saranno sostituiti dalla somma della popolazione ispanica, che passerebbe dai 53,3 milioni di oggi a 128,8 milioni nel 2060, e l’afroamericano, che passerebbe dagli attuali 41,2 milioni ai 61,8 milioni previsti dalle proiezioni. Dal canto suo, secondo il Pew Research Center, la classe media (con un reddito annuo di 73.400 dollari) non sarebbe più il segmento di popolazione dominante nell’odierna società americana che ha subito un lento ma progressivo declino negli ultimi quattro decenni. Secondo Pew, nel 1971 la classe media rappresentava il 61 per cento della popolazione (circa 80 milioni di abitanti), mentre oggi non raggiungerebbe la soglia del 50 per cento (49,9 per cento).

Da segnalare che tra i “perdenti della crisi”, oltre agli afroamericani e ai latinos, compaiono per la prima volta giovani universitari indebitati e over 45 bianchi senza studi universitari e con lavori a basso valore aggiunto che, dopo essere stati arruolati nelle file dei disoccupati, sarebbero finiti precipitati in un circolo esplosivo di depressione, alcolismo, tossicodipendenza e suicidio dopo aver visto svanire il merlo del “sogno americano”, che avrebbe avuto come effetto collaterale il disaffezione di detti segmenti della popolazione bianca con l’ establishment diritto tradizionale e il suo arruolamento nei partiti di estrema destra. Il numero di perdenti bianchi potrebbe aumentare dopo la recessione dell’economia statunitense nel 2022 a causa del surriscaldamento dell’economia, dell’inflazione galoppante e del peggioramento della pandemia sanitaria.

L’aggravarsi della pandemia sanitaria motivata dall’esistenza di importanti fasce di popolazione non vaccinate e dall’eredità trumpiana, aggraverebbe la frattura sociale americana che sarebbe già costituita da due metà quasi simmetriche e inconciliabili e di quello che sarebbe lo Stato del Texas un paradigma trasformato in portavoce del White Power. Vista l’usura del presidente Joe Biden dopo il fiasco in Afghanistan e il possibile ingresso in recessione dell’economia il prossimo anno, non sarebbe da escludere la vittoria repubblicana alle elezioni di midterm del 2022, che anticiperebbe un trionfante ritorno di Trump nel 2024 elezioni presidenziali e di quello che sarebbe stato un paradigma del recente trionfo repubblicano nello Stato della Virginia.

Il ritorno di Trump

Dopo che Trump è stato estromesso dai principali social network come Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, ha appena annunciato il lancio di Truth Social, un nuovo social network nato “per combattere la grande tecnologia”, chiamato a essere media speaker dell’ideologia di Trump in vista delle elezioni presidenziali del 2024 e che sarebbe il primo prodotto della sua azienda Trump Media Technology Group (TMTG). La strategia elettorale di Trump si baserà sulla tecnica di manipolazione delle masse esposta da Edward L. Bernays nel suo libro “Crystallizing Public Opinion”, in cui svela i meccanismi cerebrali del gruppo e l’influenza della propaganda come metodo per unificare il tuo pensiero.

Secondo L. Bernays, “la mente del gruppo non pensa, nel senso stretto della parola. Invece di pensieri, hai impulsi, abitudini ed emozioni. Al momento di decidere, il tuo primo impulso di solito è quello di seguire l’esempio di un leader di cui ti fidi”. Così, la sua propaganda sarà diretta non al soggetto individuale ma al gruppo in cui la personalità dell’individuo unidimensionale è diluita ed è avvolta da frammenti di false aspettative create e desideri comuni che la sostengono (ritorno del Potere Bianco) , per cui utilizzerà i punti essenziali dell’ideologia populista: messaggi brevi e xenofobi sui social network, culto del leader, uso di fake news per far precipitare la popolazione nel dubbio esistenziale e assunzione della Teoria della Grande Sostituzione.

La teoria del complotto della Grande Sostituzione risale al romanzo del 1973 “Le camps des Saints” di Jean Raspall, che descrive il “crollo della cultura occidentale a causa di uno tsunami migratorio dal Terzo Mondo”. Questa teoria sarebbe stata adottata come propria dal movimento suprematista bianco, il quale denuncia che “la politica sull’immigrazione di Joe Biden cerca di sostituire la popolazione bianca con immigrati non bianchi con l’obiettivo inequivocabile di porre fine al primato bianco degli Stati Uniti (White Power )”. I portavoce di questa teoria sarebbero il presentatore di Fox News, Tucker Carlson, che ha battezzato la politica sull’immigrazione di Biden come “la grande sostituzione” (il grande sostituto), così come il deputato repubblicano Brian Babin.

In caso di vittoria di Trump nel 2023, questo segnerà un traguardo storico poiché rappresenterà la fine della democrazia formale americana sui generis e l’inizio di una forma di governo orwelliana che attingerà alle fonti del paternalismo delle dittature soft e si caratterizzerà per il culto del leader, l’uso della disinformazione e della sorveglianza orwelliana della popolazione non bianca e la dissidenza politica, che sarebbe di fatto un governo autocratico o una sorta di dittatura invisibile sostenuta da solide strategie di coesione (manipolazione delle masse e culto del capo).

