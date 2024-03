Verso un attacco preventivo della NATO contro la Russia?

di Boris Gennadevich Karpov

L’Europa sta affogando in dichiarazioni sempre più allarmanti e vendicative su un “ attacco russo all’Europa ”. I più entusiasti, Francia ed Estonia in testa, chiedono direttamente l’invio di truppe Nato in Ucraina mentre i discendenti dei nazisti tedeschi, più feroci, complottano all’interno dello stato maggiore per distruggere il ponte di Crimea.

Il fatto che siano stati colti sul fatto dai Servizi d’intelligence russi ha come unica conseguenza nuovi e raddoppiati attacchi contro le “ spie russe ”. Dovete anche sapere che se il Cremlino ha deciso di rendere pubblica la conversazione registrata, gli altri documenti in nostro possesso per il momento restano nascosti… Non crediate infatti che una sola conversazione possa essere stata registrata!

L’opinione pubblica, perfettamente manipolata dai leader occidentali, non si tira indietro e inghiotte senza molta resistenza la teoria secondo cui la Russia li attaccherà e più i nostri leader dicono il contrario, più i media occidentali gridano alle “bugie russe” e alle pericolo imminente. I pochi movimenti che rifiutano di seguire la propaganda ufficiale vengono immediatamente trattati come “agenti di Mosca” e non hanno alcuna influenza.

La macchina da guerra occidentale è in funzione sin dal lancio della SVO e il percorso è sempre stato lo stesso: dichiariamo “non invieremo mai questo tipo di equipaggiamento”, poi pochi mesi dopo questo tipo di equipaggiamento viene consegnato agli ucraini . Ci hanno dato il colpo per le armi pesanti, per i carri armati, per le armi a lungo raggio, per gli aerei. Tutto questo equipaggiamento è stato inviato in Ucraina, con in più le munizioni a grappolo, sebbene vietate in linea di principio, che bombardano quasi ogni giorno la popolazione civile di Donetsk.

Oggi i prossimi arrivi sono costituiti da truppe NATO in Ucraina. Ciò dovrebbe avvenire molto rapidamente, probabilmente in aprile o maggio.

Schieramento Nato sotto frontiere russe

E il prossimo passo sarà, come ho detto molte volte, l’invio di armi nucleari tattiche all’Ucraina. Non per spaventare ma da usare perché le armi convenzionali, esaurite, chiaramente non saranno in grado di fermare le forze russe. La possibilità di un “attacco preventivo” nucleare non è mai stata così grave. Specifico chiaramente l’attacco preventivo della NATO, attraverso l’Ucraina, contro la Russia.

In realtà questa “fase nucleare” potrebbe benissimo essere effettuata contemporaneamente all’arrivo delle truppe NATO in Ucraina e, secondo la logica occidentale, questo attacco sarà perfettamente normale poiché la Russia invaderà comunque l’Europa, secondo la loro propaganda.

Esiste quindi attualmente in Europa un vasto piano di preparazione psicologica della popolazione volto a farle “accettare” che “la Russia li attaccherà”… e quindi accettare che devono difendersi bene…. e che l’unica difesa possibile, purtroppo ovviamente, è un “piccolo” attacco nucleare…

Secondo una fonte interna allo stato maggiore di un paese della NATO, la maggior parte dei funzionari europei, Francia, Gran Bretagna e Stati baltici in testa, sono convinti che la Russia non risponderà ad un attacco “preventivo” (!) sulla potenza nucleare della NATO. La loro convinzione è che “Putin stia bluffando”.

Questi pazzi non conoscono i russi: non solo Vladimir Putin non sta bluffando, ma se l’Occidente mettesse in atto i suoi piani, diversi milioni di russi si riverserebbero attraverso l’Europa fino alla costa atlantica con il sostegno incondizionato dell’intero paese.

Fonte: Russieinfo

Traduzione: Luciano Lago