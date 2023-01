Verso un allargamento del Conflitto. Washington pronta ad aiutare l’Ucraina a prendere di mira la Crimea, afferma il New York Times





Washington, che fino a poco tempo fa, si era rifiutata di fornire a Kiev armi in grado di colpire la Crimea, sta cambiando idea e nell’Amministrazione Biden si parla apertamente di fornire all’Ucraina armi che permettano di attaccare la penisola di Crimea.

Alla Casa Bianca si sta valutando quella che sarebbe stata una delle sue mosse più audaci fino ad oggi: aiutare l’Ucraina ad attaccare la penisola, riferisce il New York Times.

Per anni gli Stati Uniti hanno insistito sul fatto che la Crimea facesse ancora parte dell’Ucraina. Eppure l’amministrazione Biden aveva mantenuto una linea dura dall’intervento della Russia in Ucraina, rifiutandosi di fornire a Kiev le armi di cui ha bisogno per prendere di mira la penisola.

Una decisione che avrebbe aumentato il rischio di escalation.

Ora quella linea sta cominciando ad ammorbidirsi, riferisce il New York Times.

“Dopo mesi di discussioni con i funzionari ucraini, l’amministrazione Biden sta finalmente iniziando ad ammettere che Kiev potrebbe aver bisogno di un’arma per colpire, anche se una tale decisione aumenta il rischio di escalation”, ha affermato il quotidiano, riferendosi a diversi funzionari statunitensi che hanno parlato a condizione di anonimato.

L’amministrazione Biden è giunta alla conclusione che, se l’esercito ucraino riuscisse a dimostrare alla Russia che il suo controllo della Crimea potrebbe essere minacciato, questo rafforzerebbe la posizione di Kiev in qualsiasi futuro negoziato.

Inoltre, funzionari ed esperti statunitensi affermano che i timori che il Cremlino possa reagire con un’arma nucleare tattica sono svaniti.

“Ora l’amministrazione Biden sta valutando quella che sarebbe una delle sue mosse più audaci, aiutare l’Ucraina ad attaccare la penisola. »

Missili russi in Crimea

I progetti di Zelenskyj

Un’intenzione che risponde al progetto del presidente ucraino che afferma di volersi riprendere la Crimea e invita i partner occidentali a consegnargli più armi.

“Il nostro obiettivo è liberare tutti i nostri territori… La Crimea è la nostra terra, il nostro territorio, il nostro mare e le nostre montagne. Dateci le vostre armi e recupereremo le nostre terre”, ha detto, intervenendo in videoconferenza durante una colazione a margine del Forum di Davos.

Reazione dell’ambasciata russa

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha reagito rapidamente alla presentazione di tali piani.

Secondo lui, le parole dei funzionari americani sono sempre più bellicose e stanno, di fatto, spingendo Kiev a compiere attentati terroristici in Russia. I rischi di escalation stanno solo peggiorando.

“Deve essere ovvio per tutti che qualunque arma gli americani o la NATO consegnino al regime di Zelensky, noi le distruggeremo. »

“Sconfiggere la Federazione Russa è semplicemente impossibile. La vittoria sarà nostra”, ha riassunto il diplomatico.

Nota: Un salto di livello del conflitto in Ucraina potrebbe provocare una reazione russa contro le basi militari della NATO in Europa, scrivono alcuni analisti russi. A questo punto il coinvolgimento della NATO nel conflitto diventerebbe ancora più diretto di quello che gia è attualmente. Sarebbe inevitabile quindi, sulla base della dottrina militare di difesa russa, rispondere alla minaccia con l’utilizzo di armi nucleari. Passo dopo passo ci si avvia verso questo esito del conflitto. “Inviare armi sempre più massicciamente all’Ucraina avvicina la pace”, raccontavano i governi europei e le forze politiche atlantiste. In Italia lo dicevano tutti, dal Governo Draghi al governo Meloni. Se ne iniziano a vedere gli effetti.

Fonti: Agenzie – New York Times

Traduzione e nota: Luciano Lago