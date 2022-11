Verifica dei fatti: l’Iran non ha condannato a morte “15.000” manifestanti

Negli ultimi giorni, i social media sono stati inondati da notizie infondate secondo cui la Repubblica islamica dell’Iran avrebbe condannato a morte 15.000 manifestanti in seguito alle proteste di piazza e alle rivolte violente scatenate dalla morte di Mahsa Amini.

Le accuse fuorvianti derivano in gran parte da un rapporto del 6 novembre dell’agenzia di stampa Iran International, con sede nel Regno Unito e finanziata dai sauditi, riguardante una lettera firmata dalla maggioranza dei legislatori iraniani.

In questa lettera, 227 legislatori su 290 hanno esortato la Magistratura a prendere in considerazione punizioni severe per le persone coinvolte nei disordini.

“Noi, i rappresentanti di questa nazione, chiediamo a tutti i funzionari statali, compresa la Magistratura, di trattare coloro che hanno dichiarato guerra [alla Repubblica islamica] e hanno attaccato la vita e le proprietà delle persone [come i terroristi dell’ISIS] in un modo che serva da bella lezione nel più breve tempo possibile”, hanno detto.

Nel giro di pochi giorni, organi di stampa occidentali come Newsweek hanno scelto di fraintendere questa storia, trasformandola completamente in una notizia falsa, sostenendo che il Parlamento iraniano “ha votato in modo schiacciante a favore della pena di morte per i manifestanti”.

Molti personaggi pubblici occidentali – tra cui celebrità come Peter Frampton, Sophie Turner, Viola Davis e il primo ministro canadese Justin Trudeau – hanno gettato benzina sul fuoco, diffondendo spudoratamente l’ultima fake news contro l’Iran.

In realtà, a Teheran non c’è stato alcun voto del genere, in quanto firmare una lettera non equivale a varare una legge. Inoltre, il Parlamento iraniano non emette condanne, in quanto, secondo la Costituzione iraniana, la Magistratura è considerata un ramo separato del governo.

Il capitolo 11 della Costituzione definisce ulteriormente il ruolo della Magistratura come potere indipendente.

Iran. Manifestazione di appoggio al governo contro i sobillatori



A confondere ulteriormente le acque, la cifra di 15.000 manifestanti detenuti dalle autorità iraniane proviene dall’Agenzia di Stampa degli Attivisti per i Diritti umani (HRANA).

HRANA, con sede negli Stati Uniti, è il braccio mediatico degli Attivisti per i Diritti umani in Iran (HRAI), un gruppo che riceve finanziamenti dal National Endowment for Democracy (NED), un fronte di soft power della CIA che per decenni ha finanziato gli sforzi per cambi di regime in tutto il globo.

Terroristi del MKO, addestrati da forze occidentali, catturati in iran



Ufficialmente, l’Iran ha finora condannato a morte un manifestante con l’accusa di “disturbo della quiete e dell’ordine pubblico, assembramento e cospirazione per commettere un crimine contro la sicurezza nazionale e corruzione sulla terra”, ha riferito l’agenzia di stampa statale IRNA il 14 novembre.

Secondo quanto riferito, la persona ha dato fuoco a un centro governativo nella provincia di Teheran.

Altri cinque sono stati condannati da 5 a 10 anni di carcere con l’accusa di “assembramento e collusione per commettere crimini contro la sicurezza nazionale e disturbo dell’ordine e della quiete pubblica”.

Alla fine del mese scorso, la Magistratura iraniana ha annunciato che mille persone sarebbero state processate a porte aperte a Teheran per la loro partecipazione alle rivolte.

Le autorità iraniane hanno accusato le potenze straniere di aver incitato alla violenza di strada nel tentativo di forzare la caduta del governo rivoluzionario. Anche ex funzionari statunitensi hanno ammesso che i gruppi separatisti nell’Iran occidentale vengono addestrati e armati nella regione del Kurdistan iracheno (IKR) proprio per questo scopo.



https://frontedellaresistenza.ir/2022/11/15/liran-non-ha-condannato-a-morte-15-000-manifestanti2/