Venti di guerra sulla scena internazionale

Tira una brutta aria nel sistema internazionale e questo è confermato dalle notizie che arrivano in questo momento.

Non dobbiamo farci ingannare dalle false notizie ma negli Stati Uniti si era saputo che si stava preparando uno stato d’allarme per tutta la popolazione nei prossimi giorni. Questo è stato confermato per la data del 4 di ottobre. La Commissione nazionale per le comunicazioni preparerà per quella data un sistema per trasmettere le sue informazioni a tutti gli utenti che dispongono di un telefono mobile e che siano collegati. La prova si terrà in quella data ma potrà essere rinviata al 11 di ottobre, nel caso in cui i sistemi non siano stati approntati per tempo.

Nello stesso tempo nella Federazione Russa viene predisposta una esercitazione analoga, questa secondo il detto “se vuoi la pace prepara la guerra”.

Risulta che in Russia si è installato il motivo “non vogliamo ma siamo preparati”. Una esercitazione analoga si preparerà negli stessi giorni in tutte le regioni della Federazione Russa, eccetto nelle nuove integrate da Febbraio, e questa si terrà il 3 di ottobre. Per la prima volta nella storia della Federazione si svolgerà una grande esercitazione di protezione civile per simulare la possibile contaminazione radioattiva del suolo e la distruzione del 70% delle abitazioni.

Così ha informato la direttrice del centro di Prevenzione, Anna Popova, sulla base delle norme di diritto internazionale e delle leggi della Federazione..

In altre parole la Russia potrebbe essere attaccata con armi nucleari e le autorità, le squadre di soccorso, i vigili del fuoco devono essere preparati per una tale eventualità.

ll tema è come garantire la vita dopo un evento di questo tipo. Dice il comunicato di Anna Popova.

Un’altra fonte dice che questo tipo di esercizi si erano realizzati anche in anni passati ma mai era avvenuta una esercitazione generale in tutte le regioni della Russia. E davanti a questo evento bisogna domandarsi perché tutte e due le super potenze realizzano questi esercizi di questo tipo nello stesso momento.

Anna Popova

Allarme deficit negli USA

Altre notizie: gli economisti USA stanno facendo suonare le sirene d’allarme sul deficit statunitense. Gli Stati Uniti stanno spendendo il 40% del PIL all’anno, lo stesso livello che esisteva durante la 2a guerra mondiale e il costo del finanziamento è sempre più alto, circa il 6% del PIL all’anno. Questo significa che in appena 8 anni il deficit aumenta paurosamente alla metà del PIL USA, dal momento della crisi del tetto del debito, gli USA chiedono 14 milioni di dollari al giorno per coprire le spese. Continuando la crisi fino al 2033, secondo Bloomberg, il costo del finanziamento arriverà al 7% del Pil.

Washington sta stampando denaro come se si trovasse in piena recessione mentre richiede un atterraggio morbido dal deficit.

Ci si può chiedere se importa davvero al mondo il debito USA, certo perchè il costo del debito sta aumentando sempre di più e difficilmente il Tesoro USA potrà seguire stampando dollari. I costi del servizio stanno aumentando eccessivamente e questo avrà ripercussioni su tutto il sistema finanziario internazionale. Non esiste il denaro gratis e i conti alla fine qualcuno dovrà pagarli.

Caccia russo B, SU-57

Il conflitto in Ucraina procede verso una escalation

Da fonte turca si è saputo che le forze dell’Ucraina stanno trasferendo bombardieri Su 24 M alla prima linea per un nuovo attacco con missili Shadow Storm contro la Crimea. C’è una grande attività in questi giorni in Ucraina per lanciare questi nuovi attacchi sulla penisola russa.

Da parte Russia si è saputo che sono entrati in esercizio i nuovi cacciabombardieri SU 57, migliorati ed aggiornati e che hanno passato prove tecniche molto dure. Si tratta di caccia di V generazione con grandi capacità operative, l’incorporazione di questi aerei fa parte del programma di ampliamento e modernizzazione della flotta aerea russa e per fine anno l’aviazione russa riceverà altri lotti di caccia di nuova generazione. Inoltre le forze russe riceveranno nuovi lotti di missili e droni anche da parte dell’Iran, sulla scia degli ultimi accordi conclusi con il paese persiano.

La Russia ha annullato le sanzioni all’Iran e continua la collaborazione tecnologica e armamentista con Teheran.

Russia e Cina sono impegnate entrambe ad annullare le sanzioni e partecipare nei progetti di sviluppo del paese, mentre Europa e USA sono fuori dalla scena.

L’Iran ha lanciato il suo terzo satellite e la Russia è interessata alla collaborazione missilistica con l’Iran. Questo accresce le potenzialità sia dell’Iran che della Russia nell’interscambio di materie strategiche e tecnologia avanzata.

La Russia fornirà a sua volta all’Iran aerei moderni e sistemi d’arma, radar e altri prodotti per migliorare le capacità di difesa di quel paese, sempre sotto minaccia di USA e Israele.

In pratica Russia, Iran e Cina hanno formato un triangolo strategico di difesa a cui si è aggiunta ultimamente anche la Corea del Nord.

Questo è un incubo per i responsabili del Pentagono e per i funzionari israeliani che progettavano attacchi a sorpresa sull’Iran.

Luciano Lago