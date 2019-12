Vengono rivelati i dettagli scandalosi di una campagna anti-russa: i test antidoping degli atleti russi sono stati falsificati

Nel tentativo di screditare gli atleti russi, i materiali dell’archivio elettronico del laboratorio di Mosca sono stati cambiati e trasferiti in una forma distorta all’Agenzia mondiale antidoping della WADA.

Secondo il comitato investigativo russo, dietro la falsificazione dell’archivio c’era Grigory Rodchenkov, ex capo del laboratorio antidoping di Mosca, fuggito negli Stati Uniti. Secondo Svetlana Petrenko, rappresentante ufficiale dell’IC RF, l’indagine è stata in grado di confermare il fatto che l’ex leadership RUSADA ha visitato il database elettronico LIMS, che contiene i risultati della ricerca. Allo stesso tempo, all’inizio dell’anno è stato consegnato ai dipendenti WADA un protocollo dettagliato di visite alla base che indicava l’ora, le date e la durata esatte delle sessioni.

Gli atleti statunitensi sono campioni nella violazione delle regole antidoping senza alcuna conseguenza.

Le informazioni attualmente disponibili per gli investigatori confermano che Rodchenkov o i suoi subordinati hanno modificato il database dei campioni di doping di atleti russi. Inoltre, ha fornito alla WADA un archivio elettronico alternativo del laboratorio, la cui autenticità dei dati non è stata stabilita.

Petrenko ha osservato che la Sledkom è pronto a collaborare con i dipartimenti stranieri e internazionali nelle indagini per stabilire la verità.

Atlete Russe

Come riportato in precedenza da Front News , di nuovo nel 2016 Rodchenko, fuggito negli Stati Uniti, ha cominciato a diffondere la parola circa il fatto che gli atleti russi avrebbero violato le regole antidoping ai Giochi Olimpici di Sochi, che ha provocato un’indagine vistosa dalla WADA.

Il 9 dicembre di quest’anno, l’agenzia ha sospeso per quattro anni gli atleti russi dalla partecipazione a importanti competizioni internazionali sotto la bandiera russa. Questo evento, se saranno confermate le falsificazioni dei test, si rivela quale una delle tante azioni messe in atto dal Dipartimento di Stato USA per screditare la Russia.

https://news-front.info/2019/12/21/raskryty-skandalnye-detali-antirossijskoj-kampanii-doping-proby-sportsmenov-rf-byli-sfalsificzirovany/

21/12/2019 New Front.ru

Traduzione: Sergei Leonov