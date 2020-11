Vengono alla luce i crimini della coalizione occidentale in Afghanistan

da Redazione

Sgozzamento di minori, omicidi di donne e torture di contadini: cosa ha scoperto il rapporto sui crimini delle truppe australiane in Afghanistan

Questo giovedì, il capo dell’Australian Defence Force (FDA), Angus Campbell, ha presentato un rapporto dell’ispettore generale della FDA, Paul Brereton, sulle uccisioni di non combattenti, perpetrate dalle forze speciali del paese in Afghanistan negli anni. 2005 e 2016. (Vedi: Rapporto Brereton)

In totale, l’indagine ha verificato 39 casi di esecuzioni criminali e ha identificato 25 militari legati a questi azioni, descritte da Campbell come “forse l’ episodio più vergognoso della storia militare australiana“. Tuttavia, la versione rilasciata al pubblico include indicazioni che tale pratica potrebbe essere stata utilizzata più ampiamente.

Il rapporto Brereton cita due rapporti della sociologa australiana Samantha Crompvoets, basati su interviste che “molti membri del comando delle operazioni speciali e parti interessate esterne” le hanno concesso in condizione di anonimato.

“Psicopatici assoluti. E li abbiamo allevati.”

Dopo aver esaminato i resoconti dei soldati, la sociologa ha indicato che, secondo le sue osservazioni, le truppe australiane hanno commesso in Afghanistan “un gran numero di uccisioni illegali” .

Una scenario dell’assassinio di civili descritto dall’investigatore ha a che fare con le incursioni nei villaggi . Secondo i loro informatori, quando i contadini scappavano dall’elicottero al momento delle incursioni aeree, i soldati sparavano contro di loro, uccidendo non solo uomini, ma anche donne e bambini . Successivamente, gli attacchi, descritti da uno degli interlocutori di Crompvoets come “massacri sanzionati” , sono stati giustificati con scuse plausibili. Ad esempio, si diceva che nel momento in cui le vittime furono uccise “stavano correndo […] nei loro depositi di armi”.

Il fatto di fuggire correndo era divenuta una condanna a morte, anche per donne e bambini, e le azioni delle persone uccise venivano registrate come “manovre tattiche” verso una posizione di tiro o un presunto nascondiglio di armi.

Forze speciali dell’Australia in Afghanistan



Dopo l’assalto iniziale, il villaggio veniva isolato e gli uomini e i ragazzi venivano portati in una casa. “Là venivano legati e torturati dalle forze speciali , a volte per giorni. Quando le forze speciali se ne andavano, gli uomini ei bambini venivano trovati morti: colpiti alla testa o bendati e con la gola tagliata ” , dice il rapporto di la difesa australiana.

Parte delle atrocità contro la popolazione civile potrebbe essere spiegata dall’esistenza di una competizione sul numero di nemici uccisi e dalla manipolazione dell’elenco degli individui designati per essere catturati o liquidati dalla Coalizione Internazionale (JPEL, dall’inglese Joint Priority Elenco degli effetti ‘). Alcune vittime potrebbero essere aggiunte all’indice già dopo la morte ” riprogettando ” questo “elenco di omicidi sanzionati” , ha riferito Crompvoets.

In altre situazioni, i militari hanno cercato di sbarazzarsi delle prove dei loro crimini. Il rapporto cita l’omicidio di due adolescenti afgani:

I membri dello Special Air Service Regiment stavano guidando lungo una strada e hanno visto due ragazzi, di 14 anni, che hanno deciso di essere sostenitori dei talebani. Si sono fermati, hanno perquisito i ragazzi e si sono tagliati la gola. Il resto della truppa ha dovuto “ripulire il disordine”, che ha comportato l’insaccare i corpi e scaricarli in un fiume vicino.

Un Marine USA ha raccontato come le forze speciali australiane hanno giustiziato un prigioniero afghano solo perché non c’era posto per lui in un elicottero

L’omicidio dei ragazzi disarmati, che, secondo l’investigatore, non è stato un incidente isolato, è servito ai loro autori per “ottenere un nome” e aumentare la loro autorità tra i loro coetanei.

“I soldati australiani, tutti giovani, avevano questa sete di sangue. Psicopatici . Sono Psicopatici assoluti. E questi noi li alleviamo ” , riferisce Brereton cita un informatore. Cosa intendesse veramente rimane sconosciuto: quasi tutto il paragrafo che finisce con queste parole è censurato.

Sebbene il rapporto non metta in dubbio la credibilità del rapporto Crompvoets, commissionato dagli stessi militari, è improbabile che le interviste vengano utilizzate per punire i criminali in uniforme.

Elicottero truppe australiane in Afghanistan

Il ministro della Difesa australiano ha dichiarato di sentirsi “fisicamente malata” dopo aver letto il rapporto sui crimini delle sue forze speciali in Afghanistan

A differenza degli stessi investigatori, l’obiettivo del sociologo non era cercare i responsabili, ma valutare l’entità e determinare le forme dei crimini di guerra compiuti dalle truppe australiane nel Paese asiatico. Il rapporto afferma: “La dottoressa Crompvoets […] non identifica alcun autore o unità coinvolta. Piuttosto, ha descritto le informazioni che ha ricevuto come” un gran numero di scenari vaghi e senza nome “in conversazioni che ha definito ” fuori dalle registrazioni ‘ “.

Forze spaciali Australia in Afghanistan

Inoltre, quasi tutti gli informatori hanno negato di aver partecipato alle atrocità da loro descritte, definendoli “qualcosa di comunemente noto” tra i soldati. Un solo interlocutore ha confessato di essere stato testimone di un crimine.

Questione di responsabilità

Per quanto riguarda i reati specifici rivelati dalle indagini, i loro autori dovranno affrontare le relative accuse. Inoltre, il secondo squadrone dello Special Air Service Regiment verrà sciolto, ha annunciato il capo della Australian Defence Force, Angus Campbell.

L’Australia riconosce che i suoi militari hanno giustiziato almeno 39 civili afgani, in alcuni casi solo per ottenere il loro “primo omicidio”

Il rapporto, tuttavia, esonera il quartier generale dell’esercito dalla responsabilità degli omicidi. Brereton non ha trovato “prove” che il personale militare di alto rango fosse a conoscenza delle uccisioni illegali, poiché i soldati hanno nascosto le esecuzioni per evitare un controllo.

Nel frattempo, un veterano dell’unità, Michael von Berg, ha detto al Guardian che la responsabilità per i crimini dovrebbe essere estesa alla leadership militare e politica del paese.

” Non c’è modo, se sei un buon ufficiale, di non sapere cosa sta succedendo con la tua truppa , squadra o reggimento”, ha detto l’ex militare, che ha combattuto in Vietnam.

“La mia opinione personale è che questo scandalo dovrebbe arrivare al vertice di comando, al primo ministro e al gabinetto”, ha sottolineato, accusando gli alti ufficiali di aver affidato alle truppe d’élite “compiti di fanteria di base”, per i quali non erano preparati.

Nota: Segnalo che l’Australia è un paese che si unisce agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna ed alle altre potenze occidentali nell’accusare di frequente la Cina, la Russia e l’Iran di “violazione dei diritti umani”.

Fonti: RT Actualidad The Guardian

Traduzione e nota: Luciano Lago