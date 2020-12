VENEZUELA, UNA FASE OPERATIVA PER RUSSIA E IRAN PER SFIDARE GLI USA

di Elijah J. Magnier:

Il presidente venezuelano Nicholas Maduro e il suo team hanno posto fine al sogno del presidente Donald Trump di rovesciare il sistema democratico di governo in Venezuela con un pugno KO: una schiacciante vittoria alle elezioni dell’Assemblea nazionale con oltre il 67% a favore del partito al governo di Maduro. “Il ragazzo fantoccio di Washington”, Juan Guidó, d’ora in poi appartiene ai ricordi dimenticati della storia, come ogni persona che fa pressioni per l’intervento di forze straniere nel proprio paese e, in questo caso, affinché gli Stati Uniti mantengano e aumentino le sanzioni contro il Venezuela.

Al contrario, Maduro offre a Russia e Iran la possibilità per entrambi i paesi di giocare nel cortile degli Stati Uniti fintanto che il Venezuela sta beneficiando di questa battaglia internazionale e perché si adatta ai suoi obiettivi e alla sua ideologia. La guerra “leggera” degli Stati Uniti per mezzo di dure sanzioni sembra stia drasticamente fallendo in Venezuela. Il suo fallimento assomiglia a fallimenti simili in altre parti del mondo, in particolare il Medio Oriente.

Per sei anni, l’opposizione venezuelana ha tenuto la maggioranza nell’assemblea nazionale, consentendo al presidente Donald Trump un terreno fertile per dividere la società venezuelana e rivolgerla contro il presidente Maduro. Per questo gli Stati Uniti, l’UE e 50 paesi hanno riconosciuto Guido come presidente, in palese violazione del diritto internazionale. Gli Stati Uniti prevedevano l’uso della forza militare per frenare il Venezuela, ma la Russia ha inviato consiglieri militari e armamenti per avvertire gli Stati Uniti di tenersi alla larga.

Mosca ha inviato jet SU-30 e missili S-300 in Venezuela. Tuttavia, questi sono quasi irrilevanti perché non sono le armi a fermare gli Stati Uniti, ma una politica di deterrenza: la Russia può colpire gli interessi degli Stati Uniti in dozzine di altri luoghi in tutto il mondo se questo equilibrio di potere non viene rispettato.

L’Iran si è unito alla Russia, sfidando gli Stati Uniti inviando diverse petroliere e scorta di parti di ricambio in Venezuela per cercare di riparare le sei raffinerie paralizzate dalle sanzioni statunitensi che includevano una moratoria sui pezzi di ricambio di petrolio e gas, cibo, medicine anche in mezzo al virus CORONA. Il paese che detiene le riserve petrolifere più ricche del mondo si è trovato paralizzato dalle inaspettatamente dure sanzioni statunitensi.

Questa guerra morbida degli Stati Uniti, che mira a far morire di fame i venezuelani, è la stessa politica che gli Stati Uniti hanno adottato in Siria, Libano, Palestina, Iran e Yemen e in effetti ovunque gli Stati Uniti sono attualmente disobbediti da paesi che non si vogliono piegare a Washington.

Si sospetta che la Russia investa in Venezuela indipendentemente dai suoi guadagni o perdite finanziarie, ma semplicemente perché il presidente Vladimir Putin ha deciso di riconquistare il posto della Russia nell’arena internazionale e contrastare gli infiniti sforzi degli Stati Uniti per l’egemonia globale. La presenza russa in Venezuela rappresenta una leva essenziale per Putin per sventolare la bandiera di fronte a qualsiasi amministrazione americana, ora che Mosca è trattata come un nemico dagli Stati Uniti.

Quando e se Washington si muoverà su qualsiasi fronte (come ha fatto in Ucraina) o su qualsiasi altro paese che la Russia considera sensibile alla sua sicurezza nazionale, Mosca può andare avanti sul fronte venezuelano e aumentare il suo sostegno al governo di Caracas.

La Russia e l’Iran sono entrambe presenti in Siria e hanno collaborato sul campo negli ultimi cinque anni (2015-2020). Entrambi hanno combattuto contro il piano statunitense di rovesciare il presidente Bashar al-Assad e balcanizzare il paese e hanno vinto la battaglia. In Iraq, entrambi i paesi erano presenti sul campo offrendo intelligence e altro supporto al governo di Baghdad per interrompere attivamente il piano statunitense di dividere il paese in tre sotto-stati.

Iraniani in Venezuela

In Venezuela, Teheran risponde attraversando i mari. La “Repubblica islamica” in Iran sta seguendo gli stessi passi della Russia, colpendo Washington sotto la cintura. Gli Stati Uniti hanno costruito dozzine di basi militari intorno all’Iran e hanno portato la maggior parte dei paesi del Golfo a normalizzare le loro relazioni con Israele, il nemico dell’Iran. Teheran ha risposto non solo costruendo un forte fronte di alleati in Medio Oriente, ma sostenendo il Venezuela, sfidando Washington sul suo palcoscenico in America Latina.

Gli Stati Uniti hanno sempre giocato sui palchi di altri paesi, ma il Venezuela offre un’opportunità unica per Russia e Iran di essere presenti nel cortile di casa degli Stati Uniti.

Tuttavia, il rapporto Iran-Venezuela potrebbe sembrare opportunistico piuttosto che strategico e potrebbe essere stato avviato a causa della politica estera di Trump e in particolare delle sue dure sanzioni contro l’Iran, spingendo l’Iran a trovare altre carte da giocare contro questa amministrazione statunitense altamente ostile. Tuttavia, il Venezuela dovrebbe ora cercare legami solidi per aumentare le sue relazioni con l’Iran a un livello strategico.

Ora che il presidente Maduro controlla la maggioranza nell’assemblea nazionale, rimane l’uomo forte del paese. Ha completamente ignorato il fantoccio degli Stati Uniti (Juan Guaido) che non è riuscito a unificare l’opposizione sotto un unico ombrello e quindi non è riuscito a rovesciare il presidente, nonostante il pieno sostegno degli Stati Uniti-UE.

Maduro ha giocato bene la sua elezione democratica, in armonia con le aspirazioni dei venezuelani. Non ha gettato Guidó in prigione anche se si è comportato come un traditore dello stato (chiedendo alle forze statunitensi di intervenire nel paese) ma ha aspettato che fallisse nelle urne. Il primo obiettivo di Maduro è cercare di risolvere la crisi economica e la svalutazione della valuta locale, nonostante le continue sanzioni statunitensi. Il presidente venezuelano ha ora bisogno di raggiungere i suoi stretti alleati per il sostegno e per costruire un paese autosufficiente nella maggior parte dei beni e non dipendente esclusivamente dal petrolio.

Maduro continua a inviare messaggi positivi al presidente eletto Joe Biden, invitando la nuova amministrazione ad adottare una nuova politica nei confronti del Venezuela, anche se l’intesa generale è che Trump e Biden potrebbero essere le due facce della stessa medaglia riguardo alla politica statunitense nei confronti dell’America Latina. .

Nel frattempo, Maduro continua a godere del sostegno dell’Iran. L’Iran sta inviando una grande flotta di petroliere ed è fiducioso che Trump non le fermerà durante il viaggio. L’Iran ha stabilito che l’amministrazione statunitense dovrebbe affrontare l’immediata confisca di una nave cisterna che attraversa lo stretto di Hormuz se mai la marina americana fermerà una nave iraniana in rotta verso il Venezuela.

Ministri Esteri del Venezuela e dell’Iran

È vero che ideologicamente, il Venezuela socialista non ha alcun collegamento con l’ideologia della “Repubblica islamica” iraniana. Tuttavia, entrambi i paesi stanno su un terreno comune. Il Venezuela sostiene la causa palestinese e si oppone all’egemonia statunitense. L’Iran considera la causa palestinese il suo obiettivo principale, che gli consente di raggiungere e incontrare il Venezuela sfidando il dominio degli Stati Uniti. Non c’è bisogno che le politiche socialiste e l’Islam si mescolino perché si incontrano sotto l’ombrello della resistenza, il che ha l’effetto di diluire la politica statunitense nei confronti dell’Iran.

Teheran ha trovato un posto nel cortile degli Stati Uniti, inviando un messaggio che non è un semplice paese del Medio Oriente in attesa della protezione degli Stati Uniti, come la maggior parte degli stati del Golfo, è diventato una potenza regionale di cui tenere conto quando gli Stati Uniti lanciano il guanto lungo .

Fonte: Elijah J. Magnier

Traduzione: Luciano Lago