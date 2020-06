Venezuela, Minneapolis, Iran, Europa – Gli ultimi sussulti di Trump nel collasso del controllo mondiale – O è la fine dell’Impero?

di Peter Koenig (*)

Arriva un momento in cui sparare in tondo colpisce solo muri, proiettili si frantumano dai marciapiedi e frantumano una finestra qua e là. Ma le persone sono al sicuro. Guardano da lontano e con sicurezza.

Il Venezuela ha ricevuto cinque petroliere dall’Iran caricate di idrocarburi – benzina, additivi – spediti attraverso un Mar dei Caraibi totalmente militarizzato dagli Stati Uniti, tra avvertimenti di attacchi e ritorsioni – e come al solito, sanzioni “senza fine”. Quante altre sanzioni può ricevere un Paese?

Esiste un sistema immunitario, chiamato sovranità e impavidità – fiducia e dignità. Conoscere i tuoi diritti. Questo è ciò che fa la differenza.

Concesso, le petroliere furono scortate dalla Marina venezuelana e dall’aeronautica; soprattutto attraverso le acque venezuelane. E lo fecero indisturbare fino al porto di El Palito, un piccolo porto venezuelano gestito dalla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA.

Le riprese americane non hanno avuto luogo e l’evento non è stato trasmesso in televisione.

Un’altra aggressione contro la sovranità venezuelana è che la Banca d’Inghilterra ha trattenuto totalmente illegalmente oro venezuelano per un valore di 1,2 miliardi di dollari, depositato volontariamente dal Venezuela in periodi di fiducia – come parte dei fondi di riserva del Venezuela. Con il crollo dei prezzi del petrolio, il Venezuela ha deciso di utilizzare parte delle sue riserve auree per acquistare farmaci e cibo per contrastare i disastrosi effetti della corona.

Il Venezuela ha rivendicato l’oro depositato presso la Bank of England (BoE) che offre servizi di custodia dell’oro principalmente ma non esclusivamente ai paesi in via di sviluppo; e così, la FED di New York e la Bank for International Settlements (BRI) di Basilea e diverse altre istituzioni internazionali e banche centrali considerate sicure e affidabili. Si tratta di accordi legali in base ai quali il paese depositante può ritirare i fondi in qualsiasi momento e a volontà.

Il Venezuela ha il diritto sovrano di richiedere questi fondi senza alcuna spiegazione o giustificazione. La BoE ha rifiutato, sostenendo che il governo di Nicolas Maduro non era il governo legittimo riconosciuto dal Regno Unito. Riesci a immaginare – se un governo decide di confiscare fondi da un altro governo, perché non gli piace la sua leadership – dove finiremmo? – Beh, non c’è molto da indovinare. Ci siamo già. Il mondo anglo-sionista stabilisce le proprie regole e decide al di là di ogni legge internazionale. E i burattini europei senza spin seguono il loro segnale. È giunto il momento che questa matrice collassi e lasci il posto a una civiltà che riconosce i valori di democrazia, giustizia, etica di base e diritti umani.

In questo caso, il Venezuela ha spiegato che i soldi sono necessari per acquistare cibo e medicine per contrastare gli effetti nefasti di COVID-19. Le Nazioni Unite, intervenute a nome del Venezuela, hanno chiesto alla BoE di restituire il denaro. Quel gesto o azione delle Nazioni Unite è di per sé un atto di “indipendenza” delle Nazioni Unite contro gli Stati Uniti, per i quali altrimenti le Nazioni Unite fanno le offerte. Ma inutilmente. La BoE non ha rilasciato l’oro di proprietà venezuelana. Come compromesso, il Venezuela ha suggerito che i fondi sarebbero stati consegnati all’UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo) che avrebbe acquistato alimenti e medicine essenziali per il Venezuela.

Già alla fine del 2018, il ministro delle finanze venezuelano Simón Zerpa e il presidente della Banca centrale Calixto Ortega, si sono recati a Londra per chiedere che il Venezuela potesse riportare l’oro in Venezuela. Nel gennaio 2019, la BoE ha rifiutato la richiesta. Tutto ciò che ha detto pubblicamente è che non ha commentato le relazioni con i clienti. Tuttavia, il vero motivo era chiaro.

Gli USA, addestrati e autoproclamati, hanno sostenuto Juan Guaido, un membro dell’Assemblea, che non è mai stato eletto – che non ha mai affrontato le elezioni presidenziali – ha chiesto a Downing Street che l’oro non è stato restituito al legittimo governo di Maduro che Washington, Regno Unito e altri membri dell’UE, improvvisamente e senza motivi legali dichiarati illegittimi. Che mondo! – Immagina che circa 40 o 50 paesi nel mondo decidano che Donald Trump e Angela Merkel erano illegittimamente nei loro alti uffici. Beh, ridi. Non sarebbe mai successo.

Sotto la pressione di Washington e del suo governo neocon, il Regno Unito e la sua banca centrale non si sono mossi. Il caso è stato portato il 14 maggio 2020 in un tribunale di Londra. Un giudizio favorevole per il Venezuela è tuttavia improbabile. Il caso andrà quindi alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia. L’ICJ avrà abbastanza spina dorsale per decidere contro Washington? Questo resta da vedere. Sarebbe un altro segno che le ultime briscole di Trump sono sparite.

Per l’ennesimo conto, la Trump Administration ha sequestrato tutte le attività venezuelane negli Stati Uniti, tra cui nel 2018, la raffineria CITCO e la rete di stazioni di servizio, in un ulteriore tentativo di ferire il loro arcinemico autoprodotto, il socialista Venezuela. Le attività di CITCO negli Stati Uniti sono stimate a circa 8 miliardi di dollari, oltre a circa 30 miliardi di dollari di entrate annue. CITCO copre circa il 10% del mercato interno statunitense della benzina. Le attività complessive venezuelane confiscate – o più accuratamente descritte come rubate – negli Stati Uniti e all’estero sono stimate tra i 50 e i 70 miliardi di dollari.

Oltre ad altre strangolanti sanzioni e azioni coercitive da parte di Washington contro il Venezuela, basti pensare a cosa potrebbero fare questi fondi illegalmente approvati dagli USA per alleviare le condizioni di vita dei venezuelani le cui difficoltà sono state causate esclusivamente da Washington e dalla coercizione dei suoi cosiddetti alleati occidentali da parte di Washington e Washington – alias vassalli, in particolare l’Europa – per sanzionare economicamente il Venezuela. Una difficoltà aggravata dalla crisi di Covid-19. Intendiamoci, il Venezuela non ha fatto nulla di male, non ha mai minacciato nessuno dei paesi che seguono il dettato degli Stati Uniti sulle “sanzioni economiche”.

Tuttavia, attraverso tutto questo, il Venezuela rimane calmo, non aggressivo, non conflittuale, sicuro di sé e sopravvive; e il Venezuela ha effettivamente dominato la crisi di Covid meglio della maggior parte dell’America Latina. Secondo l’OMS, dal 4 giugno il Venezuela ha registrato 1819 casi confermati e solo 18 morti.

La forza di resistenza e l’autodeterminazione del Venezuela è straordinaria. È la ricetta per il successo e per superare l’oppressione occidentale. Questa autonomia e la solidarietà indisturbata dell’Iran e l’azione sovrana per aiutare il Venezuela con le petroliere nonostante le minacce statunitensi, sono segnali per il mondo che l’impero di Washington si sta sgretolando.

Oppure, come dice Andre Vltchek nel suo articolo sul brutale omicidio della polizia del signor George Floyd ,

“Il mondo non può respirare!” Schiacciati dagli Stati Uniti – Un Paese costruito sul genocidio e sulla schiavitù: ora sempre più persone possono finalmente vedere ciò che pochi di noi hanno ripetuto per anni: il mondo intero ha il collo schiacciato dallo stivale americano. Il mondo intero “non riesce a respirare”! E il mondo intero deve lottare per il suo diritto di poter respirare! ”

Aggiungiamo a questo: e il mondo intero non ha più paura di alzarsi, difendere e lottare per i propri diritti.

Questa “lotta” è sempre più una battaglia del 99% contro l’1% – i ricchi e potenti che vogliono controllare sempre più risorse del globo.

Ogni giorno questa battaglia sta diventando sempre più a favore di We, the People.

Il blocco della corona mondiale e la calamità sociale ed economica della disoccupazione, della carestia e della miseria non numerabili – inaudite nella storia umana – sta inconsapevolmente incitando miliardi di vittime in tutto il mondo in un risveglio importante, di cui domina dietro questo blocco senza senso, dietro il potere e controllare la sete: le Porte, i Rockefeller, i Rothschild, Et Al, probabilmente non ne sono a conoscenza.

L’uccisione spietata di George Floyd ha messo in moto una serie di rivolte in tutti gli Stati Uniti, colpendo circa 150 città statunitensi.

Questi disordini probabilmente acquisiranno la loro dinamica, poiché l’onda si diffonde in Europa e forse anche nel Sud del mondo.

Mentre i generosi finanziatori di Antifa, Black Lives Matter ( supportati dalla Ford Foundation e Soros ) e altre organizzazioni di protesta possono avere come obiettivo chiaro, vale a dire la vera e propria “militarizzazione dell’Occidente”, le dinamiche di un popolo risvegliato potrebbero potenzialmente far deragliare questo progetto diabolico e anello in una nuova serie di valori sociali.

Le forze resistenti e la perseveranza del popolo di Venezuela, Cuba, Iran, per non parlare di Russia e Cina, hanno un potere magico.

Non importa le perdite fisiche di beni rubati, di sanzioni economiche, di tentate umiliazioni da parte dell’alleanza occidentale neoliberista che viola contratti e accordi a volontà, ovvero l’accordo nucleare iraniano, diversi accordi di disarmo con la Russia – e altro ancora – la nuova ondata di spiritualità e universale la coscienza guadagna, supera di gran lunga queste perdite.

Le forze della Luce possono superare l’Oscurità che ha travolto l’umanità negli ultimi 5.000 anni, gettando le basi per una nuova società con valori di uguaglianza e pace per un futuro comune per l’umanità.

*Peter Koenig è un economista e analista geopolitico. È anche uno specialista delle risorse idriche e dell’ambiente. Ha lavorato per oltre 30 anni con la Banca mondiale e l’Organizzazione mondiale della sanità in tutto il mondo nei settori dell’ambiente e dell’acqua. Tiene lezioni in università negli Stati Uniti, in Europa e in Sud America. Scrive regolarmente per Global Research; ICH; New Eastern Outlook (NEO); RT; Controcorrente, Sputnik; PressTV; Il 21 ° secolo; Greanville Post; Defend Democracy Press; Il blog di Saker, il e altri siti Internet. È autore di Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed – fiction basata su fatti e su 30 anni di esperienza della Banca Mondiale in tutto il mondo. È anche coautore diL’ordine mondiale e la rivoluzione! – Saggi dalla resistenza . Peter Koenig è un ricercatore associato del Center for Research on Globalization.

