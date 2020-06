Venezuela. L’ambasciatore delle Nazioni Unite rifiuta la cospirazione britannica

da Redazione





Sommario latinoamericano, 13 giugno 2020

L’ambasciatore venezuelano presso le Nazioni Unite (ONU), Samuel Moncada, ha espresso il rifiuto del Venezuela della cospirazione promossa dal Regno Unito contro il paese, con l’obiettivo di rafforzare l’agenda interventista del governo degli Stati Uniti.

“Alla cospirazione britannica nel colpo di stato e alla minaccia militare si aggiunge il furto dell’ oro venezuelano depositato presso la Banca d’Inghilterra. È un crimine di sterminio negare al nostro popolo i mezzi per salvare la propria vita nel mezzo della pandemia. Un crimine contro l’umanità ”, ha sottolineato Moncada sul social network Twitter.

La dichiarazione di Moncada arriva dopo che la Missione britannica presso le Nazioni Unite ha mentito affermando che una presunta Unità di ricostruzione per il Venezuela “era pubblica quando ha visitato il nostro paese. La verità è che non hanno mai dichiarato le loro vere intenzioni quando sono venuti in Venezuela per promuovere il colpo di stato “, ha sottolineato.

Il ministro degli Esteri Jorge Arreaza ha smentito giovedì i presunti piani di aiuti del governo britannico per il Venezuela e ha mostrato immagini di documenti ufficiali in cui il Regno Unito ha riferito sul viaggio di una presunta delegazione in Venezuela per un incontro di lavoro con diplomatici del paese.

Inoltre, ha mostrato un file di una parlamentare britannica, Wendy Morton, in cui indica che l’incontro avrebbe promosso azioni contro il governo del Venezuela.

Di fronte a questa situazione, Moncada ha precisato che attraverso una “lettera al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite abbiamo dimostrato che gli inglesi mentono e sono parte dell’aggressione contro il nostro popolo. Oltre a cospirare nel colpo di stato, si uniscono all’operazione militare ostile di Trump nei Caraibi con navi da guerra USA che circondano il nostro territorio. “

Bambini venezuelani che non ricevono le medicine per causa dell’embargo USA



“Il Venezuela non si arrende al colonialismo Yankee”. Questa l’espressione più utilizzata dai sostenitori del governo di Caracas per opporsi ai piani USA di riconquista del paese attraversato da una profonda crisi che viene resa più acuta dalle sanzioni di Washington che colpiscono la popolazione nelle sue necessità di prodotti sanitari, medicinali ed alimenti per l’infanzia, tutti bloccati dall’embargo USA.

Un crimine contro l’umanità denunciato dal cancelliere venezolano presso le Nazioni Unite.