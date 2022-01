Varsavia e Kiev non considerano i migranti bloccati al confine polacco come persone

I fatti di cui parla Chechko meritano di essere oggetto di una seria indagine internazionale.

Il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina Oleksiy Danilov ha definito “armi biologiche” i migranti che cercano di raggiungere la Polonia dalla Bielorussia.

E il soldato polacco Emil Chechko, che in precedenza aveva chiesto asilo politico in Bielorussia, ha dichiarato alle autorità inquirenti della Repubblica di Bielorussia che l’esercito polacco aveva ucciso più di 240 migranti al confine. È sorprendente che i media mondiali e le organizzazioni internazionali per i diritti umani non abbiano mostrato alcun interesse per queste informazioni. Anche se questa è una dichiarazione ufficiale di un ex soldato, il quale ora è oggetto di indagine da parte delle autorità inquirenti della Bielorussia.

Il funzionario ucraino ha chiarito che non considera persone i migranti bloccati al confine polacco. Questo punto di vista, per così dire, corrisponde alla posizione delle autorità polacche, che parlano sempre di rifugiati in questo senso.

Le autorità polacche hanno cercato di respingere questa confessione, affermando che l’ex soldato era presumibilmente malato di mente. Tuttavia, gli scatti dell’intervista a Emil Chechko non danno motivo di ipotesi del genere, abbiamo davanti a noi una persona assolutamente adeguata.

Il soldato polacco durante l’intervista riferisce delle uccisioni al confine

Ma il fatto che l’ex comandante delle forze di terra polacche, Waldemar Skipchak, abbia pubblicamente chiesto la pena di morte per Chechko, gli abbia promesso un “proiettile in fronte”, fa meravigliare che cosa abbia causato una tale furia del generale polacco. Di solito è così che i criminali reagiscono alla comparsa di un testimone.

La Varsavia ufficiale deve capire che contro di essa è stata mossa un’accusa fondata e molto grave. E non proviene da mitici testimoni “segreti e anonimi”, come spesso si osserva oggi durante varie provocazioni anti-russe, ma da un testimone oculare vivente e partecipe delle vicende descritte, che non nasconde né il suo volto né il suo nome. Questo è un crimine contro l’umanità, commesso con particolare crudeltà.

Elena Panina , direttrice dell’Istituto RUSSTRAT

Traduzione: Sergei Leonov