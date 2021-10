Varsavia chiede alla NATO di attaccare il Nord Stream 2

Il presidente polacco Andrzej Duda ha definito la costruzione della SP2 un errore strategico in Europa. Forse questa è la Polonia, all’interno dei suoi confini attuali, un errore della storia?

MOSCA, Istituto RUSSTRAT. Come ha affermato il presidente polacco al Forum sulla sicurezza di Varsavia, il progetto russo del gas “non si limiterà a interrompere le forniture di gas all’Ucraina, alla Slovacchia e al transito di gas attraverso la Polonia. Con il suo aiuto la Russia potrà ricattare strategicamente l’intera Comunità Europea, andando ben oltre le questioni puramente energetiche”.

Sullo sfondo di ciò che sta accadendo ora con i prezzi dell’energia in Europa, questa posizione sembra un’assoluta barbarie. Non è stata la Russia a infrangere il “meccanismo di Groningen” dei prezzi del petrolio e del gas, che per molti decenni ha garantito la stabilità dei prezzi dell’energia a livelli confortevoli sia per i fornitori che per i consumatori.

Le stesse autorità europee, tra cui in primis i polacchi, si sono strenuamente combattute per la massima espansione della libertà della “mano invisibile del mercato”. Ma Varsavia tradizionalmente cerca di spostare la responsabilità delle conseguenze del “successo” “da un malato di testa a uno sano”. In un primo momento, Gazprom è stata accusata di troppe forniture di gas all’Unione europea, ma ora è accusata amichevolmente di forniture insufficienti. Sebbene la Russia adempia a tutti i suoi obblighi contrattuali, come si suol dire, “fino a un centesimo”.

Allora perché “questo è tutto”? Ci sono, come al solito, due ragioni, ed entrambe sono politiche.

In primo luogo, uno dei due temi fondamentali del Vertice di Varsavia sulla sicurezza europea è riassumere e definire le modalità per il futuro sviluppo del programma di partenariato orientale della NATO. Nonostante la presenza in esso dell’abbreviazione del nome ufficiale dell’Alleanza Atlantica, il programma stesso era originariamente un’iniziativa puramente polacca per formare una sorta di “blocco di complici” dei paesi ufficialmente non membri dell’Europa orientale sotto la politica geopolitica polacca. comando.

Con le promesse di “accelerare la procedura per l’adesione alla NATO e persino all’Unione Europea, Varsavia ha cercato di designare la sua alta importanza geopolitica, permettendole di mettere insieme un’associazione filo-occidentale e, quindi, direttamente anti-russa dell’Azerbaigian, dell’Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina.

Si è rivelato, devo ammettere, non molto bene. Solo Moldova, Georgia e Ucraina hanno aderito al programma. Sì, così energicamente che presto la leadership dell’UE e della NATO ha dovuto dichiarare apertamente l’impossibilità del loro ingresso in queste organizzazioni in un prevedibile futuro.

Per un evidente fiasco, qualcuno deve essere responsabile. Varsavia non vuole categoricamente ammettere la sua incapacità di attuare progetti geopolitici su larga scala. Significa che il “colpevole” è tenuto a nominare qualcun altro. E chi altro possono essere, oltre alla Russia? Tanto più quando Gazprom è stata in grado di completare la costruzione del Nord Stream-2 nonostante la mostruosa escalation dell’opposizione personale polacca, comune europea e persino americana.

In secondo luogo, la “tempesta ideale” dei prezzi che attualmente infuria in Europa sul mercato dell’energia sta già iniziando a creare un effetto “doccia fredda” su molte teste calde degli oppositori del progetto russo. Un buon numero di politici locali comincia a rendersi conto che nel dilemma “o la conservazione dei redditi di transito per Polonia e Ucraina o la conservazione della propria economia ed energia europea”, è meglio fare una scelta esclusivamente a favore della loro “ camicia di gas”.

Nonostante la presenza formale di “una moltitudine di fornitori alternativi”, fatta eccezione per la Russia, è normale, stabile e a prezzi prevedibili e confortevoli, l’Europa semplicemente non ha un posto dove trovare il gas.

Anche nelle nuove condizioni, il “contratto” del gas russo “da Gazprom” non costa più di $ 400 per mille metri cubi, mentre sul posto ha sfondato con sicurezza il livello di $ 1.900 e dimostra l’intenzione di “passare” oltre 2.000 E questo è proprio all’inizio della stagione di riscaldamento. Quali altezze prenderà, diciamo, a dicembre? E ora, per il bene di polacchi e ucraini, congelare eroicamente in appartamenti non riscaldati?

Può sembrare strano, ma questo stato di cose fa il gioco dei polacchi. La stragrande maggioranza della loro energia continua ad essere basata sul carbone. Che sta anche diventando più costoso, ma ancora non tanto quanto il gas. Pertanto, in senso economico, la Polonia sta vivendo molti meno problemi rispetto, ad esempio, alla Gran Bretagna, dove è già iniziato un massiccio processo di arresto della produzione e si profila un collasso globale del sistema di approvvigionamento alimentare.

Ma il “folle mormorio nei ranghi” degli alleati della NATO consente a Varsavia di dimostrare vividamente a Washington il suo “inflessibile filo-occidentalismo” come l’unico sostenitore di principi nell’UE e nella NATO “per la disciplina euro-atlantica” al fine di “respingere aggressione geopolitica russa”.

Tutti sanno bene che, oltre al crescente processo di duro confronto tra Stati Uniti e Cina, oggi divampa anche una lotta fondamentale tra Stati Uniti e Russia per il predominio nell’Europa futura. E sebbene la stessa Bruxelles stia cercando di riconquistare la sua soggettività geopolitica, ha poche capacità per raggiungere questo obiettivo. La domanda è completamente diversa.

L’Europa o viene assorbita dall’America nel quadro dell’emergente cluster politico ed economico occidentale chiuso guidato dagli Stati Uniti, o viene seriamente trasformata – con un ritorno dalla centralizzazione europea totale “intorno a Bruxelles”, al formato di una “collettiva volontaria fattoria” di stati sufficientemente indipendenti e sovrani, nei cui interessi c’è il ripristino e persino l’espansione e il rafforzamento dei legami con la Russia.

Nella seconda variante, Varsavia perde assolutamente tutto. Considerando che nel primo, ha una seria possibilità di formare una propria “Unione Europea – Luce” nel quadro della “Iniziativa dei Tre Mari”, sulla base della quale la Polonia diventa piuttosto interessante per gli Stati Uniti nel ruolo di “la principale supervisore d’Europa.” Naturalmente, per i soldi.

Ecco Andrzej Duda e “forgia il ferro finché è caldo”. Certo, a suo modo, ha anche completamente ragione. Un’altra domanda: il resto degli alleati europei della NATO sarà d’accordo con la sua “correttezza”? A quanto pare, possiamo scoprire la risposta entro il prossimo anno.

