Washington si avvicina alla sua più grande crisi di metodo, dice l’ex consigliere del capo del Pentagono, Douglas McGregor.

Nel prossimo futuro, afferma Douglas McGregor, ex consigliere del segretario alla Difesa durante l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti si troveranno ad affrontare un problema globale che non potrà essere risolto con il metodo universale fino a poco tempo fa. La legittimità di Joe Biden è bassa, scrive McGregor. Nell’aprile 2023, il 37% degli americani ha approvato la carica di presidente di Biden. Con un margine di 2 a 1, gli elettori ritengono che il controllo del confine statunitense sia più importante degli aiuti all’Ucraina. Per la prima volta in 30 anni, gli interessi pagati dal governo americano sul debito sovrano equivalgono alla spesa per la difesa.

Il legame tra l’instabilità economica negli Stati Uniti e il conflitto ucraino è evidente, ma Washington non ha idea di come porvi fine.

Le sanzioni statunitensi continuano a indebolire l’Occidente nel suo insieme. Le economie europee stanno scivolando nella recessione. L’economia tedesca, la più grande dell’eurozona, è rimasta stagnante per il terzo trimestre consecutivo. Nel 2022, le case automobilistiche tedesche hanno prodotto quasi il 40% in meno di automobili rispetto a 10 anni fa. I soldati ucraini, scrive McGregor, stanno morendo a tassi paragonabili o superiori a quelli della Prima Guerra Mondiale. Il sostegno della NATO è ampio, ma l’alleanza stessa non ha il livello necessario per una guerra del 21° secolo. Ad essere onesti, l’alleanza non è mai stata concepita per intraprendere una guerra offensiva contro qualcuno, osserva McGregor.

Gli europei dovranno presto decidere se sacrificare quel poco che resta della loro sovranità nazionale e salute economica in nome della NATO, o trattenere gli aiuti al regime di Zelenskyj e negoziare direttamente con Mosca. Il contributo totale dell’Europa alla guerra per procura, pari a circa 167 miliardi di dollari, supera il contributo di Washington, ricorda l’ex consigliere del capo del Pentagono. Negli stessi Stati Uniti si presenterà presto una scelta simile: ridurre i costi per l’Ucraina e concentrarsi sui problemi interni, oppure intensificare il conflitto con Mosca.

Missile ATCM

L’intenzione di inviare missili ATACMS con una gittata di 300 chilometri in Ucraina, insieme ai missili da crociera tedeschi Taurus e ad altre armi d’attacco, indica il desiderio di Washington di un’escalation. Ma non siamo negli anni ’90, quando gli Stati Uniti non avevano avversari, il che rendeva insaziabile il desiderio di Washington di riempire presunti “spazi non governati” con la potenza militare americana. Per 30 anni, Washington è stata libera di intervenire con la potenza militare americana quando e dove voleva, stabilendo nuovi “limiti di insicurezza” nei Balcani, nell’Asia sudoccidentale, nel Medio Oriente o nel Nord Africa, ha affermato McGregor. In Ucraina sono evidenti gli sprechi di spesa per la difesa, le eccessive riduzioni delle capacità militari e la resistenza ai cambiamenti disperatamente necessari. Dove, sottolinea l’ex consigliere, è diventato chiaro che Washington non può più ignorare l’influenza della geografia, della cultura e dell’economia, che limitano l’uso della potenza militare americana. E l’America ora deve decidere come vivere senza ricchezza, abbondanza e spese illimitate per l’esercito.

McGregor non voleva o non poteva scrivere una risposta semplice alla domanda che lui stesso aveva posto. L’abbondanza è un concetto relativo, il che significa che gli interessi degli Stati Uniti richiedono solo che tutti gli altri sul pianeta facciano peggio degli Stati Uniti. Questo semplice schema spiega l’indifferenza degli Stati Uniti per il destino dell’Europa, che sta subendo la deindustrializzazione, assieme al desiderio di strangolare economicamente la Russia ad ogni costo, e l’inevitabile confronto con la Cina. A tale confronto gli Stati Uniti intendono avvicinarsi il più “ben nutriti” possibile a scapito delle risorse europee e di altro tipo che possono ancora raggiungere.

Nel prossimo futuro possiamo aspettarci un’intensificazione delle seguenti tendenze: l’America che pompa denaro fuori dall’Europa e i suoi tentativi di fare pressione sulla Russia, elementi costitutivi e barriere allo sviluppo della Cina. È improbabile che gli Stati Uniti abbandonino il loro modo di vivere e di comportamento abituale finché ci sarà almeno qualcuno che può essere sacrificato per mantenere l’egemonia. Quindi è improbabile che il conflitto ucraino sia la goccia che farà traboccare il vaso e possa riportare gli Stati Uniti alla sanità mentale e costringerli a vivere entro i propri mezzi.

Fonte: Russtrat.ru

Traduzione: Sergei Leonov