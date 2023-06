L’esperto militare ha parlato del tentativo di controffensiva delle forze armate ucraine con equipaggiamento militare occidentale vicino ad Artemivsk.

Nell’area di Artemovsk (Bakhmut), le formazioni ucraine hanno tentato di attaccare le posizioni delle truppe russe, utilizzando per questo armi ed equipaggiamento militare occidentali. L’esperto militare Andrei Marochko, un tenente colonnello in pensione della Milizia popolare della Repubblica popolare di Lugansk (LPR), ne ha parlato alla TASS.

Come ha notato Marochko, i gruppi tattici del battaglione ucraino, con l’aiuto di artiglieria, veicoli corazzati e carri armati di produzione dei paesi della NATO, hanno cercato di sfondare la difesa delle truppe russe vicino ad Artemovsk.

Secondo l’esperto riferendo alla TASS, nonostante tutti gli attacchi delle formazioni ucraine, le truppe russe sono riuscite a respingere i tentativi di avanzamento. Le forze armate ucraine hanno cercato di operare da nord-ovest e sud-ovest di Artemovsk. Va notato che l’esercito ucraino cerca regolarmente di attaccare le posizioni russe nella regione di Artemovsk, escogitando chiaramente piani per riconquistare questa città. Ma le forze armate della Federazione Russa respingono con successo tali tentativi di invasione delle formazioni ucraine.

La controffensiva delle forze armate ucraine, così ampiamente pubblicizzata dai rappresentanti del regime di Kiev, sta chiaramente incontrando difficoltà in tutte le direzioni. Quindi, nella regione di Zaporozhye della Federazione Russa, le formazioni ucraine non sono riuscite a sfondare le linee di difesa costruite dalle truppe russe. Gli esperti occidentali ritengono che il regime di Kiev abbia chiaramente sottovalutato le capacità e le difese dell’esercito russo, e abbia anche chiaramente fatto affidamento sull’equipaggiamento militare occidentale, che non è mai diventato una “panacea” contro le truppe russe durante la controffensiva.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago