Vance cerca di prendere le distanze da Trump per proteggere le speranze di vittoria nel 2028: CNN

Trump ha difeso le sue decisioni, mentre Vance ha sottolineato le richieste di un cambiamento di rotta, evidenziando le reazioni contrastanti alle sconfitte elettorali dei repubblicani.

Secondo un’analisi della CNN , il vicepresidente statunitense JD Vance sta cercando di prendere le distanze dal presidente Donald Trump dopo la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato, interpretando la sua reazione come un tentativo di preservare le proprie prospettive presidenziali e di plasmare la direzione del partito in vista del 2028.

L’analisi si concentra sui messaggi contrastanti provenienti dalla Casa Bianca: Trump ha difeso le sue decisioni nonostante le conseguenze elettorali, mentre Vance ha messo in luce la frustrazione degli elettori e ha avviato un dibattito su cosa l’amministrazione dovrebbe cambiare.

Per la CNN , il significato dell’intervento di Vance risiede nel modo in cui ha messo in discussione alcuni aspetti dell’approccio del presidente, evitando accuratamente di prendere esplicitamente le distanze da lui.

Trump difende le sue scelte, mentre Vance ne mette in discussione il costo.

Il rifiuto di Trump di riconsiderare le sue decisioni si contrapponeva a una valutazione più approfondita da parte del suo vicepresidente.

“Non avrei fatto nulla di diverso”, ha detto il presidente ai giornalisti mercoledì, dopo che i repubblicani hanno perso il controllo di entrambe le camere del Congresso.

Vance, dal canto suo, ha riconosciuto le lacune nel messaggio economico del partito, condividendo la valutazione di un sondaggista repubblicano secondo cui “la nostra comunicazione economica non è stata abbastanza incisiva nel finale di campagna”.

La CNN ha contrapposto tale ammissione ai ripetuti riferimenti di Trump a un'”età dell’oro” durante una campagna elettorale oscurata dall’aumento dei prezzi della benzina e del diesel .

La guerra contro l’Iran ha fornito un’ulteriore dimostrazione della differenza nei loro messaggi.

“La ragione per cui abbiamo perso è la guerra”, scrisse Vance, prima di chiedersi se le sue conseguenze politiche potessero essere giustificate.

“Se volete sostenere che ne è valsa la pena, che perdere il Senato per i prossimi 6 anni ne è valsa la pena, allora fatelo pure”, ha scritto. “Sostenete che è stato un prezzo che valeva la pena pagare. Che siate d’accordo o meno, almeno siate onesti. Ma tutti sanno perché abbiamo perso. E qualsiasi discussione onesta su dove andremo da qui in avanti deve partire da lì.”

Trump ha inoltre riconosciuto l’impatto elettorale della guerra, affermando che Vance aveva “probabilmente ragione” perché “ha fatto aumentare un po’ il prezzo della benzina nel breve termine”.

Ma la CNN ha evidenziato una differenza: Trump ha presentato le perdite come il prezzo di una decisione che continuava a difendere, mentre Vance ha lasciato aperta la questione se quel prezzo dovesse essere pagato.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago