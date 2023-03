VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELL’ATTACCO TERRORISTICO DELL’UCRAINA NEL VILLAGGIO DI FRONTIERA RUSSO





I servizi di sicurezza russi hanno pubblicato un video dell’attacco terroristico di ieri al villaggio di confine russo nella regione di Bryansk.

I terroristi ucraini hanno utilizzato armi straniere, principalmente attrezzature di fabbricazione tedesca. In particolare il villaggio veniva minato con mine di fabbricazione tedesca.

“Cioè, l’Occidente illuminato fornisce questi “strumenti di morte” all’Ucraina in modo che i terroristi possano continuare a usarli contro cittadini russi pacifici sul territorio russo. Cos’è questo se non l’incoraggiamento diretto all’attività terroristica?”, ha commentato la questione un funzionario locale russo.

Il video degli effetti dell’attacco terroristico

Nonostante le bugie dei terroristi ucraini secondo cui sarebbero venuti per “liberare il popolo” e “non combattere civili disarmati”, almeno due uomini sono stati uccisi sulla strada bloccata dagli invasori.

Il filmato conferma le affermazioni delle autorità russe locali secondo cui due uomini sarebbero rimasti vittime dell’attacco terroristico.

Terroristi ucraini hanno ucciso un uomo che accompagnava tre bambini a scuola in un altro villaggio. Dopo che l’uomo è stato ferito a morte, è riuscito a guidare per altri sei chilometri per sfuggire all’esercito ucraino. Anche uno dei bambini, un bambino di dieci anni, è rimasto gravemente ferito ma dopo essersi accorto che l’autista era morto, è riuscito a far scendere due bambine dall’auto ea portarle in un luogo sicuro.

Il ragazzo Fedor è attualmente in ospedale. La sua vita non è in pericolo. Il giovane eroe russo riceverà la medaglia “For Bravery”. La madre di Fedor ha detto di avere sei figli e due dei suoi figli stanno ora prendendo parte alle operazioni militari dell’Ucraina. Il figlio più giovane Fedor “ha sempre voluto essere coraggioso come i suoi fratelli e difendere la sua patria”

La sera del 2 marzo è stata confermata la morte di un altro civile nel villaggio di confine. L’uomo è stato anche ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua auto dai terroristi.

Dopo che i combattenti ucraini hanno attraversato il confine, hanno iniziato a sparare indiscriminatamente nei piccoli villaggi. Hanno portato via i civili dalle loro case, comprese donne e bambini piccoli. Agli uomini del posto è stato ordinato di sdraiarsi sul terreno ghiacciato nel mirino dei terroristi, le donne sono state colpite per le strade a scopo di intimidazione. I terroristi hanno aperto colpi di mortaio contro le case dei residenti locali e le hanno bruciate. La strada del villaggio è stata bloccata, i veicoli civili sono stati presi di mira, alcune persone sono state portate fuori, legate e costrette a gridare slogan nazisti. La zona residenziale è stata minata.

L’attacco ai villaggi russi non è stata un’operazione militare strategica, non ha obiettivi militari e l’esercito ucraino non ha iniziato alcuna operazione offensiva sul territorio russo. L’obiettivo era un piccolo villaggio pacifico ma non una struttura militare russa. Tutto questo è stato fatto solo per permettere ai militari terroristi ucraini di diffondere un altro video di TikTok e rivendicare la finta vittoria. L’operazione informativa disumana è fallita. È diventata un’altra prova dell’essenza terroristica del regime di Kiev.

Ricordiamo che il presidente russo Vladimir Putin ha definito l’attacco dei sabotatori ucraini nella regione di Bryansk, che ha ucciso due persone, un attacco terroristico.

Il dipartimento ha osservato che le autorità di Kiev hanno ripetutamente riconosciuto che tutte le loro azioni sono condotte con l’approvazione e il sostegno degli Stati Uniti e di altri paesi della NATO.

La Russia ha tratto le conclusioni appropriate da quanto accaduto, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine. “Questo crimine non resterà impunito”, si legge sul sito del ministero degli Esteri.

Fonte: South Front + Agenzie

Traduzione: Luciano Lago