Valori? L’arrogante ipocrisia dell’Occidente

Dopo il sostegno a oltranza dato all’Ucraina, l’Occidente non ha potuto che schierarsi con Israele, vittima dei massacri e degli attacchi terroristici compiuti da Hamas. E si è già cominciato a parlare, in questi giorni, di un “attacco all’Occidente” stesso, di una guerra dichiarata a tutti i Paesi occidentali da parte di quello che non è ormai neppure più considerato come un “nemico”, ma come una banda di “animali umani”, come li ha definiti il Ministro della difesa israeliano: un gruppo di lupi feroci, ma anche di topi di fogna, che vanno uccisi senza alcuno scrupolo, in quanto la loro vita – non più nemmeno umana – non ha alcun diritto ad essere vissuta. Quando nel nemico non riconosci più l’uomo, qualsiasi atrocità diventa possibile.

A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: per quale Occidente stiamo combattendo, che “valori” occidentali stiamo difendendo? Non quello che difende a ogni costo i “diritti umani” e la limitazione della guerra, se ora i nostri “nemici”, civili compresi, sono diventati delle semplici pulci da sterminare. Non quello dei “valori democratici”, se di democrazie, in Occidente, se ne vedono sempre meno, e se, soprattutto, certo Israele, una democrazia lo è per modo di dire. Strano che nessuno oggi ricordi come, non più di tre mesi fa, i giornali italiani ospitavano interventi che parlavano di Israele come di una “dittatura”, dopo che Netanyahu aveva messo fine alla Corte Suprema e reso ormai di fatto impossibile limitare il potere del suo governo.

Non quello che difende i “valori” delle cosiddette “radici giudaico-cr istiane” dell’Occidente, le quali, oggi, vengono difese più dalla Russia ortodossa di Putin che da repubbliche laiche fondate sull’ideologia gender, il collasso della famiglia eterosessuale e la fine, ormai secolare, del matrimonio come istituto anche religioso. Di che cosa, dunque, stiamo parlando? Che cos’è questo Occidente che vogliamo difendere?

La verità è che non si sa. O meglio, si sa che si combatte per un Occidente che si auto-legittima come “democratico”, come il “migliore dei mondi possibili”, come il garante del rispetto dei diritti umani, senza esserlo, ormai, da tempo. Combattiamo pretendendo di essere una “civiltà superiore” alle altre: ma questa pretesa l’abbiamo soltanto noi stessi, e non viene (più) riconosciuta da nessuno.

Non è un caso che Israele sia, oggi come in passato, l’avamposto di questa “arroganza” occidentale nella zo na mediorientale, e il più stretto alleato degli americani: perché gli Stati Uniti in realtà non sono che la versione secolarizzata del “popolo eletto”, non sono che i veri eredi di Israele, coloro che hanno raggiunto la “terra promessa” nel mondo nuovo. “Noi americani”, aveva scritto un giovane Melville, “siamo il peculiare popolo eletto, l’Israele del nostro tempo; noi portiamo al mondo l’arca della libertà”. Questa idea di “elezione” ha attraversato – come un fiume carsico – la storia dell’Occidente, ha proceduto fianco a fianco con l’ideale “cattolico” dell’universalismo, della verità destinata in linea di principio a tutti, per compiersi infine nell’Impero americano.

L’Occidente di oggi, però, è il figlio non del cattolicesimo romano, ma dell’“Impero del bene” americano, quello che s i è imposto definitivamente in Europa dopo la Seconda guerra mondiale. Per questo Israele non può essere attaccato: perché esso non è altro dagli Stati Uniti, non è altro che la terra di cui gli americani sono gli eredi spirituali. Ma questo “destino manifesto”, che oggi continuiamo a difendere, che tipo di società promette, ormai? Esso non è più che lo sterile vessillo di un nichilismo sociale diffuso, dello svuotamento di ogni valore, di una finanza distruttiva, di una tecnica priva di ogni scopo che non l’incremento di sé stessa. Per cosa combattiamo, dunque?

